URBOYTJ เกี่ยวเพื่อนซี้ GAVIN:D ปล่อยเพลง “ไปเจ็บกับเค้าซะให้พอ” พร้อม Official MV หลังคืนดีอย่างเป็นทางการ!

กลับมาตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกลิ่นอายเพื่อนซี้ 3.2.1 อย่าง URBOYTJ (ยัวร์บอยทีเจ) หรือ เต๋า - จิรายุทธ ผโลประการ และ GAVIN:D (กวินดี) กวิน - กวินท์ ดูวาล หรือ ‘แดดดี้กวิน สองตัวเต็งทีป็อปยุค 2000’s ที่ครั้งนี้ช่วยสานฝันแฟนๆ จับมือกันแน่นแฟ้น เสิร์ฟซิงเกิลใหม่ล่าสุด “ไปเจ็บกับเค้าซะให้พอ” เพลงเศร้าสุดช้ำของคน ‘รอ’ จุดบรรจบของ 2 เส้นทางศิลปินหลังแยกย้ายไปเติบโตบนเส้นทางศิลปินเดี่ยวของทั้งคู่
โดยที่มาของเพลงนี้ เริ่มต้นจาก URBOYTJ ได้ฟังเรื่องราวความรักสุดช้ำทางรายการวิทยุดัง จนได้แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ซิงเกิลใหม่เปิดต่อมรับรส ‘เศร้า’ สุดเจ็บปวดของคนที่จมปลักและเสียใจที่ต้องรอคอย ‘เค้า’ คนนั้นที่เดิมเสมอ แต่ก็ยังเลือกที่จะรักแม้ตัวเองต้องเจ็บซ้ำๆ หากเป็นเช่นนั้นก็ควรจะเจ็บให้พอ จะได้เลิกรอและหันมามอง ‘คนที่ก็รอเธออยู่เหมือนกัน’ และแน่นอนว่าเพลงนี้ URBOYTJ ยังล็อคตำแหน่งโปรดิวเซอร์ลงมือควบคุมทุกขั้นตอนเอง เพื่อให้แฟนๆได้ซึมซับลายเส้นอันมีเอกลักษณ์ในเพลงของเจ้าตัวเช่นเคย โดยสำหรับแฟนๆ ‘กามิ’ ยังได้สัมผัสกับการเติบโตมาอย่างดีของทั้ง URBOYTJ และ GAVIN:D ผ่านเนื้อหาเพลงที่โตขึ้นตามวัยของทั้งคู่อย่างเห็นได้ชัดในเพลง “ไปเจ็บกับเค้าซะให้พอ – URBOYTJ ft. GAVIN:D” แน่นอน
ด้านมิวสิควิดีโอเพลงนี้ ได้ผู้กำกับ “จั๊ก จิรัฏฐ์ สมภักดี” ผู้กำกับ MV เบอร์ต้นของไทย ข้ามเส้นการนำเสนอผลงานของตัวเองแบบสุดขั้ว กับการนำเสนอมุมมองความโดดเดี่ยวผ่านมุมภาพ ‘ไฮแฟชั่น’ สุดคูล ที่บอกได้เลยว่าถูกใจ URBOYTJ แบบสุดๆ เพราะหากใครได้ติดตามเขาจริงๆ จะรู้เลยว่าเจ้าตัวเป็นอีกคนที่หลงใหลแฟชั่นในทุกๆไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่การแต่งตัว การใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้
ติดตามผลงานเพลง “ไปเจ็บกับเค้าซะให้พอ” ได้แล้ววันนี้ทางมิวสิคสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม https://urboytj.bfan.link/ไปเจ็บกับเค้าซะให้พอ หรือชมมิวสิควิดีโอ URBOYTJ - ไปเจ็บกับเค้าซะให้พอ FT. GAVIN:D - OFFICIAL MV ได้ทาง YOUTUBE : URBOYTJ หรือคลิก https://youtu.be/vt4Kk1eufho?si=1vmjxmD-zYfTjFw0
#ไปเจ็บกับเค้าซะให้พอ
#URBOYTJ #GAVIND
