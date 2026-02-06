คอนเสิร์ตการกุศล “The Rose Melody เสียงเพลงสื่อรัก” ฟูฟีลฮีลใจ มวลความสุขแน่น

ฟูฟีลฮีลใจ มวลความสุขแน่น หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม เรียกว่าอิ่มใจกันทุกด้อมทีเดียวสำหรับคอนเสิร์ตการกุศล “The Rose Melody เสียงเพลงสื่อรัก” ที่จัดขึ้นโดยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ซึ่งได้รับเกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล มาร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ โดย ผอ.ไพรัช กรบงกชมาศ ประธานชมรมฯ ให้การต้อนรับ
บรรยากาศคอนเสิร์ตกว่า 5 ชั่วโมงเต็ม ความสนุกเกินพิกัด แต่ละด้อมสู้กันแบบสุดตัว เพลงช้าก็ร้องตามกันจนสุดเสียง พอถึงจังหวะเพลงเร็วมีหรือที่จะยอมกัน แถมป้ายไฟมาแบบแน่นฮอลล์เลยทีเดียว กว่า 50 บทเพลงยอดนิยม ผลงานจากปลายปากกาของบรมครูนักแต่งเพลงที่ทรงคุณค่า เพลงระดับตำนานที่ยังคงตราตรึงใจ กับการรวมตัวของศิลปินชื่อดังของเมืองไทยที่มีเสียงระดับหัวจ่าย พร้อมด้วยศิลปินที่คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดร้องเพลงระดับประเทศ ยกขบวนมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงกันแบบอบอุ่น นำทีมโดย ตุ้ย-ธีรภัทร์ สัจจกุล, กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, โย่ง-อนุสรณ์ มณีเทศ, ผิงผิง-สรวีย์ ธนพูนหิรัญ, เบลโลล่า-กนิษฐา ศรีลุปะบาต, อลิศ-ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน,แพรว-รัตนาพร นอสูงเนิน, ปุ๊ก-ณัฐริดา บรรเทิงใจ, แจน-สาธิตา เพชรสุวรรณ, นัท-ณัฐวดี พวงสุวรรณ, นุ่น-สุบงกช สัตตะพันธ์คีรี, การ์ตูน-สลิลทิพย์ ซื่อตรง, วิน-วศิน พรพงศา, ภูมิ-ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ, โก๊ะตุลย์-พันธนนท์ วังกะหาด, เอฟ-รัฐพงศ์ ปิติชาญ ครบทุกเจน ครบทุกฟีล เริ่มต้นปีม้าด้วยความรื่นรมย์ใจ #TheRoseMelodyเสียงเพลงสื่อรัก