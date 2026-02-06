เทศกาลตรุษจีนสุดตระการตาใน ‘ฮ่องกง’ ต้อนรับปีม้า...ปีคาแรคเตอร์! แชร์ลิสต์กิจกรรมตลอดตรุษจีน พร้อมพาเหรดสุดตระการตา

มีแค่ไม่กี่เมืองในโลกที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันได้เท่าฮ่องกง เดือนกุมภาพันธ์นี้ฮ่องกงเตรียมต้อนรับปีม้าอีกครั้งด้วยด้วยสีสัน คาแรคเตอร์สุดโปรด การแสดง และกิจกรรมสำหรับทุกวัย โดยมีไฮไลต์เป็นขบวนพาเหรดยามค่ำคืนและอีเวนท์กลางแจ้ง มอบประสบการณ์พิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์
คาแรคเตอร์ขวัญใจร่วมสร้างสีสันทั่วเมือง
ต้อนรับปีม้าไปกับคาแรคเตอร์สุดโปรดที่จะแต่งกายชุดพิเศษสำหรับเทศกาลตรุษจีน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจะตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดงและกลอนอวยพรปีใหม่ สร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่มีชีวิตชีวา
ไฮไลต์กิจกรรมตรุษจีนทั่วฮ่องกง
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท: “Magical Year After Year”
ต้อนรับปีม้าไปกับผองเพื่อนดิสนีย์
ระยะเวลา: 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2569
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเฉลิมฉลองตรุษจีนภายใต้ธีม “Magical Year After Year” สวนสนุกทั้งหมดจะประดับประดาด้วยธีมตรุษจีนสดใส ไฮไลต์พิเศษคือโคมไฟสีแดงรูปมิกกี้เมาส์ ณ ทาวน์สแควร์ พร้อมการปรากฏตัวของ Bullseye จาก Toy Story และ Goofy ในบทบาทเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ร่วมด้วย Mickey and Friends และ Duffy and Friends ในธีมตรุษจีนสุดน่ารักที่ Duffy and Friends Play House
โอเชียนพาร์ค ฮ่องกง: ถ่ายภาพกับ “คาแรคเตอร์ Sanrio” ขวัญใจทุกคน
พร้อมการแสดงเชิดมังกรและสิงโตสุดคึกคัก
ระยะเวลา: ถึงปลายเดือนมีนาคม 2569
โอเชียนพาร์ค ฮ่องกง ต้อนรับปีม้าด้วยแพนด้าและการแสดงเชิดมังกรและสิงโตสุดคึกคัก พร้อมการตกแต่งสไตล์ตรุษจีน คาแรคเตอร์ขวัญใจจาก Sanrio ทั้ง 6 ได้แก่ Hello Kitty, Cinnamoroll, My Melody, Kuromi, Pompompurin และ Hangyodon ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและมอบประสบการณ์โลกแฟนตาซีใต้ทะเล
งานคาร์นิวัลหลากหลายทั่วฮ่องกง
ช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นเวลาที่เหมาะแก่การออกไปสนุกกับครอบครัวและเพื่อนๆ ในงานคาร์นิวัลที่จัดขึ้นทั่วเมือง ให้ช่วงเวลาปีใหม่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความคึกคัก และพลังแห่งความสุข
Sun Life The Big Bounce World Tour – Hong Kong: สนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ระยะเวลา: 6 – 22 กุมภาพันธ์ 2569
สถานที่: Great Lawn, Art Park, WestK
อีเวนท์ใหญ่ริมอ่าวที่เนรมิตพื้นที่ให้เป็นดินแดนลูกโป่งเป่าลมขนาดมหึมา มีเครื่องเล่นเป่าลมขนาดใหญ่ 4 โซน ไฮไลต์คือบ้านเด้งดึ๋งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสนามตะลุยด่านเป่าลมที่ยาวที่สุดในฮ่องกง กิจกรรมออกแบบมาให้สนุกได้ทุกวัย รวมถึงโซนอินเทอร์แอคทีฟและ After Dark Party สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งจะมาพร้อม
ดีเจชาวฮ่องกงชื่อดังและดนตรีสุดมันส์
AIA Carnival: คาร์นิวัลระดับบล็อกบัสเตอร์
ระยะเวลา: ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2569
สถานที่: Central Harbourfront Event Space
AIA Carnival กลับมาอีกครั้งพร้อมเครื่องเล่นและกิจกรรมกว่า 50 รายการ รวมถึงเครื่องเล่นใหม่ 8 ชิ้น ไฮไลต์คือ Big Ben Tower ชิงช้าสวรรค์เคลื่อนที่ที่สูงที่สุดในโลกและ The Winter World Circus การแสดงชุดใหม่ล่าสุดจาก จากคณะละครสัตว์ชื่อดังของอังกฤษ Gandeys Circus มอบความตื่นเต้น สนุกสนานและสื่อถึงความหมายมงคลแก่ทุกเพศทุกวัย
ขบวนพาเหรดตรุษจีนยามค่ำคืน “Cathay International Chinese New Year Night Parade”
ระยะเวลา: 17 กุมภาพันธ์ 2569
สถานที่: Tsim Sha Tsui, Kowloon
ขบวนพาเหรดจะเริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ที่ลานหน้า Hong Kong Cultural Centre เคลื่อนผ่านถนน Canton Road, Haiphong Road และ Nathan Road สิ้นสุดที่ Sheraton Hong Kong Hotel & Towers การแสดงอุ่นเครื่องเริ่มเวลา
18.00 น. จากคณะการแสดงท้องถิ่นสลับกันขึ้นเวทีตลอดเส้นทาง
ขบวนรถพาเหรดและคาแรคเตอร์จากแบรนด์ดัง
Cathay ผู้สนับสนุนหลักของขบวนพาเหรดต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ร่วมฉลองครบรอบ 80 ปี ด้วยขบวนรถธีมพิเศษ นำเครื่องบินคลาสสิก 2 ลำทะยานผ่านอุโมงค์กาลเวลา Hong Kong Jockey Club ถ่ายทอดพลังปีม้าผ่านม้าประดับแสงระยิบระยับ 3 ตัว Hong Kong Disneyland Resort ร่วมขบวนรถสุดมหัศจรรย์พร้อม Mickey Mouse, Minnie Mouse, Duffy และ LinaBell Ocean Park Hong Kong นำ Panda Friends, Whiskers & Friends และผองเพื่อนร่วมสร้างรอยยิ้ม McDonald’s Hong Kong ร่วมขบวนพาเหรดเป็นครั้งแรกฉลองครบรอบ 50 ปี
คาแรคเตอร์ท้องถิ่นและขบวนรถจากสมาคมของเล่นฮ่องกง
Hong Kong Brand Toy Association นำคาแรคเตอร์ที่ออกแบบโดยอาร์ตติสชาวฮ่องกง อาทิ Labubu, Molly, Poko และ The Nope Cat มาร่วมขบวนเป็นครั้งแรก ขบวนรถพาเหรดจำนวน 8 ขบวนจะจัดแสดง ณ Kai Tak Sports Park ระหว่างวันที่ 18–26 กุมภาพันธ์ ส่วนขบวนอื่น ๆ จะจัดแสดงที่ Ocean Park ลำไฉ่ สนามแข่งม้าซาถิ่น และสวนวิคตอเรีย เพื่อขยายบรรยากาศเฉลิมฉลองทั่วเมือง
ขบวนรถ “World City．World Party” จากการท่องเที่ยวฮ่องกง
การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) นำเสนอธีม “World City．World Party” ด้วยขบวนรถแบบคู่ ขบวนหลักนำเหล่ามาสคอตลูกม้าในชุดธีมเมกะอีเวนท์ระดับโลกมาโชว์ตัว อีกขบวนยกโมเดลสนามกีฬาหลักของ Kai Tak Sports Park มายังจิมซาจุ่ย สะท้อนภาพลักษณ์ฮ่องกงในฐานะ “เมืองหลวงแห่งเมกะอีเวนท์ระดับโลก”
การแสดงทางวัฒนธรรมตะวันออกผสานตะวันตก
คณะการแสดงนานาชาติและท้องถิ่น
ปีนี้ขบวนพาเหรดอัดแน่นด้วยคณะการแสดงนานาชาติรวม 16 คณะ จากจีนแผ่นดินใหญ่ อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ตุรกี ฟิลิปปินส์ อินเดีย และอียิปต์ โดยมีถึง 13 คณะที่ร่วมแสดงในฮ่องกงเป็นครั้งแรก ไฮไลต์เด่น ได้แก่ คณะระบำอิ้งเกอเยาวชนเมืองผู่หนิง ร่วมกับอัจฉริยะนาฏศิลป์วัย 6 ปี จ้วงเอินฉี ถ่ายทอด “ระบำสงครามจีน” คณะ FierS à Cheval จากฝรั่งเศส โชว์ม้ายักษ์เรืองแสง ร่วมกับโรงเรียนบัลเลต์ Jean M. Wong คณะ Cromosauro จากอิตาลี สร้างความตื่นตะลึงด้วยไดโนเสาร์เรืองแสงขนาดยักษ์ ร่วมกับมังกรเรืองแสงจากจีน และสมาคมเชิดมังกรเชิดสิงโตแห่งฮ่องกง ถ่ายทอด “ระบำมังกรคู่”
การแสดงจากภูมิภาคอื่น ๆ ได้แก่ The Bluecoats จากสหรัฐอเมริกา ร่วมสร้างพลังเสียงกับวงโยธวาทิตท้องถิ่น The Pegasus Vanguard คณะระบำทานนูราจากอียิปต์ ถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านซูฟีผ่านการหมุนกระโปรง Les Vitaminés จากแคนาดา คู่หูกายกรรมสายคอมเมดี้ผสานอารมณ์ขันเข้ากับทักษะขั้นสูง
คณะการแสดงท้องถิ่นของฮ่องกง 15 คณะร่วมสร้างสีสันอย่างน่าประทับใจ นำโดย Rookids แชมป์ U18 World Street Dance Championship 2025, GnB Dance Group แชมป์ World of Dance Hong Kong 2025 และสมาคมพาราแดนซ์สปอร์ตแห่งฮ่องกง ผู้คว้า 3 เหรียญทองและ 3 เหรียญเงิน ถ่ายทอดพลังแห่งความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
การแสดงอุ่นเครื่องเริ่มเวลา 18.00 น. ขบวนพาเหรดใหญ่เริ่มเวลา 20.00 น.
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้ชมจะได้ชมการแสดงอุ่นเครื่องจากคณะการแสดงท้องถิ่น 15 คณะ เช่น เชิดสิงโต มังกร กระโดดเชือกแฟนซี สตรีตแดนซ์ และมายากล เพื่อสร้างความสนุกสนานก่อนขบวนพาเหรด
ข้อมูลการเข้าร่วมงานขบวนพาเหรด
เปิดจำหน่ายบัตรนั่งอัฒจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว HKTB เกาลูน (Star Ferry Pier จิมซาจุ่ย) บัตรราคา 600, 550 และ 450 ดอลลาร์ฮ่องกง จำหน่ายตามลำดับก่อน-หลังจนกว่าบัตรจะหมด ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมฟรีตลอดแนวถนน Canton Road, Haiphong Road และ Nathan Road
HKTB เปิดหน้าเว็บไซต์ตรุษจีนบนเว็บไซต์ทางการ รวบรวมข้อมูลกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทั่วเมือง เพื่อให้วางแผนเดินทางล่วงหน้าและสัมผัสบรรยากาศเทศกาลเต็มอิ่ม
เว็บไซต์ตรุษจีนของ HKTB: https://www.discoverhongkong.com/th/what-s-new/events/chinese-new-year.html