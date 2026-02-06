GDH ส่งทัพศิลปินนักแสดงเสิร์ฟความสุขใน “มาม่า presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต” ปักหมุดกดบัตร 4 มี.ค. นี้

สิ้นสุดการรอคอย เมื่อ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอส ทู ออร์กาไนเซอร์ จำกัด พร้อมเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆ คอหนังใน “มาม่า presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต” ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ความทรงจำแสนประทับใจจากจักรวาล GTH & GDH ผ่านบทเพลงและฉากในตำนาน ในรูปแบบออร์เคสตราเต็มรูปแบบ จัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบการแสดง ในวันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 14:00 น. และ 19:30 น. ณ One Bangkok Forum ซึ่งงานนี้ได้ 3 หัวเรือใหญ่ เก้ง–จิระ มะลิกุล, วัน-วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และ ปิ๊ง-อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม มารับหน้าที่ Show Director ถ่ายทอดเสน่ห์และความตราตรึงของผลงานหนังของ GTH & GDH ให้กลายเป็นประสบการณ์การแสดงสดบนเวทีที่แฟนๆ จะไม่มีวันลืม
ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือการรวมตัวของศิลปินและนักแสดงจากภาพยนตร์ดังและซีรีส์สุดฮิตจาก GTH & GDH มาร่วมสร้างความทรงจำเต็มอิ่มทุกมิติอารมณ์ อาทิ เก่ง หฤษฎ์, เจฟ ซาเตอร์, เจ้านาย จินเจษฎ์, ดา เอ็นโดรฟิน, นุนิว ชวรินทร์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ป๊อด ธนชัย, แหลม สมพล, วิโอเลต วอเทียร์, อิงฟ้า วราหะ, อิ้งค์ วรันธร, อ้อง สุรสีห์, เก้า จิรายุ และทีมนักแสดงจาก SuckSeed ห่วยขั้นเทพ ต่อ ธนภพ และแก๊ง Hormones วัยว้าวุ่น พร้อมด้วยทีมพระเอกและนางเอกจาก GTH & GDH อีกมากมาย
เตรียมสร้างความทรงจำดีๆ ไปด้วยกันใน “มาม่า presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต” 2 รอบการแสดง ในวันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 14:00 น.และ 19:30 น. ณ One Bangkok Forum
สำหรับแฟนๆ ที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์สุดพิเศษ บัตรพร้อมเปิดจำหน่ายในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 10:00 น. ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 8,000 บาท / 6,000 บาท / 5,000 บาท / 4,000 บาท / 3,500 บาท / 3,000 บาท ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายบัตร จำนวน 5,000,000 บาท จะมอบให้กับมูลนิธิดวงใจใหม่ เพื่อผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยระยะเร่งด่วน จำนวน 111 ดวง
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook / Instagram / Tiktok / X : GDH
