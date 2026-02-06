เปิดขายบัตรแล้ว 7 ก.พ. นี้ “BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP” คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของ “BILLKIN”

แฟนๆ ห้ามพลาด! ถึงเวลานับถอยหลังสู่วันกดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ “BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP” ที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป งานนี้เตรียมวอร์มนิ้ว เคลียร์คิว และล็อกเวลาให้พร้อม เพราะนี่คือคอนเสิร์ตที่หลายคนรอคอย คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้คือการกลับมาพร้อมพลังความรู้สึกของ “BILLKIN” (บิวกิ้น–พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) ที่ตั้งใจออกแบบโชว์ให้ทุกคลื่นเสียงพาแฟนๆ อินไปด้วยกัน ด้วยเซ็ตลิสต์เพลงฮิต โปรดักชันจัดเต็ม และโมเมนต์พิเศษที่รับรองว่ามีให้เซอร์ไพรส์ตลอดทั้งโชว์อย่างแน่นอน
คอนเสิร์ตจัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบการแสดง ในวันที่ 13, 14, 15 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ใครอยากเป็นหนึ่งในคนที่ได้อยู่ในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ต้องรีบเตรียมตัวให้พร้อม โดยจะเปิดขายบัตรในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ในเวลา 10:00 น. (GMT+7) - 12:00 น. (GMT+7) โดยจะเปิดจำหน่ายเฉพาะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ จากนั้นเวลา 12:00 น. (GMT+7) จะเปิดจำหน่ายผ่านทั้งที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ เว็บไซต์ www.allticket.com โดยบัตรมีราคา ดังนี้ 7,000 บาท / 6,500 บาท / 6,000 บาท / 5,500 บาท / 4,500บาท / 3,500 บาท / 2,500 บาท และบัตร Live Streaming 1,200 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Media : Billkin Entertainment งานนี้แฟนๆ เตรียมพร้อมกดบัตร แล้วไปเจอกันในคอนเสิร์ตที่อบอวลด้วยพลังเสียงเพลงและความรู้สึกแบบเต็มแม็กซ์ไปพร้อมกัน
#BILLKIN_FEELQUENCY
#BillkinEntertainment #Bbillkin