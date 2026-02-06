เปิดบาร์ครั้งสุดท้าย “ออฟ-กัน-ดิว” ชวนลุ้นบทสรุปความสัมพันธ์ ซีรีส์ “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” ทำแฟนๆ เคลิ้มทุกโมเมนต์!! ในงาน “Burnout Syndrome Final EP. FAN MEETING”

เดินทางมาถึงบทสรุปความสัมพันธ์ที่คลุมเครือ สำหรับซีรีส์กระแสแรงที่แฟนๆ ตามลุ้นและเอาใจช่วย ตัวละครทุก EP สำหรับซีรีส์ “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” เมื่อเหล่าคนหมดใจ…จุดไฟรักกัน จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับฝีมือการแสดงของคู่ฮอตตลอดกาล “ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร” และ “กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” ที่จับมือนักแสดงหนุ่มสุดปัง “ดิว จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์” รวมแก๊งคนหมดไฟ ร่วมด้วยนักแสดงฝีมือดี “เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม, โต๋ ทินพันธ์ ตันตุ้ย, เอเจ ชยพล จุฑามาศ” เปิดบาร์ครั้งสุดท้าย ชวนแฟนๆ รับชมและลุ้นตอนจบพร้อมกัน ในงาน “Burnout Syndrome Final EP. FAN MEETING” พร้อมด้วยผู้กำกับฯ มือรางวัล “พี่นุชี่ อนุชา บุญยวรรธนะ” มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหน้า เบื้องหลังการทำงาน และพิเศษสุดๆ กับสเปเชียลโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่านักแสดงที่เตรียมมามอบให้แฟนๆ ได้เคลิ้มทุกโมเมนต์ เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex ที่ผ่านมา
เปิดเวทีด้วยเสียงกรี๊ดต้อนรับนักแสดงกับเพลงเพราะๆ “ซึมซับ” (Doubtless) จาก “ออฟ” ต่อด้วยเพลง “5CM” จาก “ดิว” และเพลง “ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่า?” (You’ve been on my mind) จาก “กัน” จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ ทัชกร บุญลัภยานันท์” เชิญ “ออฟ, กัน, ดิว” ขึ้นบนเวทีพูดคุยถึงกระแสตอบรับ ที่แฟนๆ ต่างก็เชียร์กันเสียงแตกกับการลงเอยของตัวละคร “ก๊อตจิ” เลยให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตัวละครว่าใครคือ “พระเอกธงเขียว” และ “พระเอกธงแดง” อยากรู้ในมุมมองของและคน คิดเห็นยังไงกับตัวละครที่ตัวเองเล่น โดยถือโอกาสเชิญเพื่อนนักแสดงขึ้นมาบนเวที “เอมี่, โต๋, เอเจ” และ “พี่นุชี่” ร่วมยืนยันคำตอบ ต่อด้วยพูดคุยถึงการทำงานร่วมกัน และย้อนรอยทบทวนความจำในแต่ละซีน รวมถึงซีนที่แต่ละคนชอบ ปิดท้ายที่ “พี่นุชี่” พูดถึงซีนสุดประทับใจของแต่ละตัวละคร และท้ายสุดกับประเด็นน่าสนใจเรื่องศิลปะกับ AI ที่นักแสดงแต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้โดนใจสุดๆ กับซีรีส์ที่เป็นเหมือนงานศิลปะ
จากนั้นนักแสดงและผู้ชมร่วมถ่ายภาพเก็บเป็นความทรงจำ ก่อนจะร่วมรับชม “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” ที่แฟนๆ ทั้งลุ้นและเอาใจช่วยกันทั้งโรงภาพยนตร์ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ตลอดการรับชม และปิดท้ายด้วยเพลงประกอบซีรีส์ “My Forever” จาก “ออฟ-กัน” ส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความโรแมนติก สุดประทับใจ