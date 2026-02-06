หัวใจสลาย!! “บุ๊ค” พยายามจับมือ “ฟอส” ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวด

เจ็บปวดหัวใจสุดๆ เมื่อ “บทเพลง” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) ได้รู้ความจริงว่าเขาคือ “ต้นธาร” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) ซึ่ง “บทเพลง” (มาร์ค-จิรันธนิน) ตัวจริงได้ตายไปแล้ว แต่ “คีตกานต์” (เกด-ธิญาดา) รับไม่ได้ที่เสียลูกไปจึงสะกดจิตทำให้เขากลายเป็น “บทเพลง” ด้าน “ตนุ” (เติ้ล-ตะวัน) เองก็อยากให้ “ต้นธาร” มีความสุขจึงช่วยทำร้าย “ทันพบ” (จูเนียร์-ปณชัย) ที่พยายามจะมาเปิดเผยความจริงเรื่อง“บทเพลง” ความรักแบบผิดๆ กลายเป็นโศกนาฎกรรมอันน่าเศร้า “ต้นธาร” จะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปกับ “แทนคุณ” (ฟอส-จิรัชพงศ์) ได้หรือไม่? ตามลุ้นพร้อมกัน! ห้ามพลาด
ติดตามชมซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets” ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง ONE31 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22.30 น. และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV