“แอน สิเรียม” ยัน “พ่อ-ลูก” รักกัน อย่าจับมาปะฉะดะกันให้ดรามา เผยนาทีบอกตั้งครรภ์ - ได้หลานสาว

“แอน สิเรียม” เตรียมตัวเป็นคุณยายที่สวยที่สุด เผย “นนนี่” มาบอกว่าท้อง จะแต่งงานให้เป็นกิจจะลักษณะ แฮปปี้ได้หลานสาว รอใกล้คลอดค่อยถาม อยากให้ช่วยเลี้ยงหลานไหม ยันไม่โกรธคนดรามาด่าลูกแช่งหลาน ใช้ธรรมะข่มใจ เลี้ยงลูกไม่บงการ ไม่ครอบงำ ส่วนพ่อลูกยังไงก็รักกัน อย่าทำให้เป็นเรื่องเป็นราว แฮปปี้แข่งเทนนิสที่เมืองนอก ค้นหาความสุข
ขึ้นแท่นคุณยายที่สวยที่สุดในวงการไปแล้ว สำหรับนักแสดงสาว “แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” ที่ล่าสุดออกมาเปิดใจในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์” ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถึงข่าวดีของลูกสาว “นนนี่ นนลนีย์ โอแกน” ที่เพิ่งเข้าพิธีวิวาห์ พร้อมประกาศข่าวดีเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่ งานนี้แอนได้เผยความรู้สึก หลังมีกระแสคอมเมนต์โจมตีลูกสาว
“ก็เตรียมตัวเป็นคุณยายค่ะ ก็ตื่นเต้นนะคะ เมื่อกี้ก็ถามพี่ผัด (ผัดไท ดีดีดี) ของพี่ผัด 2 ขวบแล้ว แอนก็เตรียมเป็นคุณยายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีหน่อย (เป็นคุณยายที่สวยมาก?) พยายามอยู่ค่ะ
เรื่องข่าวดีลูกสาว จริงๆ ก็มีได้แล้วนะคะ เพราะก็อายุ 30 แล้วแอนก็เตรียมเป็นคุณยายดูแลหลาน ตอนเขามาบอกก็ดีใจสิคะ ดีใจจริงๆ ได้หลานสาวค่ะ ถามว่าสมใจไหม คุณยายได้หมดค่ะ ก็เป็นยายแอนเนอะ ตายละไม่น่าเชื่อเลย”
ยังไม่ได้เตรียมของรับขวัญหลาน
“ยังเลยค่ะ เพราะเพิ่งทราบว่าได้หลานสาว แล้วแอนเพิ่งกลับมายังไม่ได้แพลนว่าจะยังไง เพราะน้องเขาก็จะมีความคิดมีแพลนของเขา ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ลูกเราจะมีคนดูแล ได้เริ่มสร้างครอบครัว แอนว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เราก็เป็นผู้ดูที่ดี ถามว่าได้ให้คำปรึกษายังไงบ้าง คือแอนเพิ่งกลับมา แล้วก่อนไปก็น้ำหนักลดลงก็ให้น้องดูแลดีๆ น้ำหนักลงมา 8 กิโล ก็ต้องให้คุณหมอดูแลแหละค่ะ ส่วนหมอว่าไงบ้าง เขาไม่ได้บอกค่ะ เราก็ยังไม่ทราบเพราะเพิ่งกลับมาเลยยังไม่ได้เจอกันค่ะ”
นนนี่ดีใจได้เป็นคุณแม่ มาบอกมีลูกแล้ว เดี๋ยวจะแต่งงานให้เป็นกิจจะลักษณะ
“ดีใจนะคะ เขาก็เตรียมความพร้อมสำหรับตัวเอง ดูแลตัวเองให้แข็งแรง เพราะมันก็หลายอย่างทั้งร่างกายและจิตใจต้องบาลานซ์กันด้วย เขาก็บอกตามปกติค่ะว่าจะมีลูกแล้ว แล้วเดี๋ยวก็แต่งงานให้เป็นกิจจะลักษณะแล้วก็ดูแลกันไป แล้วแอนก็เตรียมตัวในส่วนของแอน
วันแต่งงานก็อวยพรให้มันดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ให้เขามีความสุข หนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกันค่ะ จะได้เริ่มสร้างครอบครัวด้วยกันแล้ว ก็ดีใจอยากจะให้ลูกมีครอบครัวที่มีความสุข เป็นการเริ่มต้นได้ใช้ชีวิต แล้วก็ประคับประคองกันไป ถามว่ารู้สึกยังไงเขาเป็นฝั่งเป็นฝา เราก็จะ 60 แล้วเนอะ ให้เขาเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้ว”
ไม่ได้เตรียมตัวจะเป็นคุณยายแบบไหน ใกล้ๆ คลอดค่อยถามจะให้ช่วยเลี้ยงหลานไหม
“ยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวรอให้ใกล้ๆ ก่อน เรื่องช่วยเลี้ยงหลาน ต้องถามลูกว่าแน่ใจใช่ไหมจะให้แม่เลี้ยง เขาสองคนก็อยากเลี้ยงกันเองค่ะ แฟนเขาก็อยากเลี้ยงเอง แต่ถ้าแม่ไม่มีซีรีส์ก็มาฝากเลี้ยงได้ค่ะ”
นนนี่เครียดข่าวบ้าง แต่เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ทราบดีเทล
“ก็ตามวัยเขาก็อาจจะต้องมีเครียดบ้าง แต่แอนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอก มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะ แอนก็ยังไม่ได้ทราบดีเทลเยอะมากมาย แต่ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอก ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเป็นหลัก เพราะว่าอะไรทุกอย่างมันก็จะส่งผลค่ะ มันเป็นเรื่องปกติเนอะ คนเราเกิดมาใช้ชีวิตผู้หญิงผู้ชายกันมันก็ต้องมีการแต่งงานมีครอบครัวไป ณ ปัจจุบันทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในโลกของสื่อกันเยอะแยะ แอนเป็นคนที่เล่นบ้างแต่ไม่ได้ตลอดเวลาเพราะมีเรื่องอย่างอื่นทำ แอนก็โพสต์แต่ว่าจะไม่ได้ตามอ่านทุกถ้อยคำค่ะ”
ไม่โกรธคนแช่งหลาน ฝึกธรรมะพอสมควรแล้ว
“ไม่โกรธ แอนฝึกธรรมะมาพอสมควร แอนเข้าใจว่าคนก็มีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน เราไม่สามารถจะไปบังคับใครได้ ฉะนั้นใครจะโกรธก็ตัวเขา แต่แอนไม่โกรธ แอนบริหารจัดการสุขภาพตัวเอง สุขภาพจิตมันส่งผลต่อสุขภาพกาย เราอายุขนาดนี้แล้ว ไม่รู้ว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกนานแค่ไหน แอนก็อยากจะทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีของเรา ให้เรามีความสุข กินได้ นอนหลับ เราเอาเวลามาใส่ใจตัวเอง เราไม่สามารถจะไปบังคับสิ่งรอบข้าง คนอื่นให้มาคิดเหมือนเราได้”
มองพ่อลูกยังไงก็รักกัน
“น้องก็ปล่อยวาง บางอย่างเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไร แอนมองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลย เขาก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่น บางทีการจับอันนั้นอันนี้มาปนกัน ปะฉะดะกันไปมันก็ไม่มีอะไร จะเป็นอะไร ก็เป็นพ่อลูกกัน เป็นครอบครัว เป็นธรรมชาติ ยังไงลูกก็รักพ่อ พ่อก็รักลูก พ่อแม่ คุณยายคุณตาก็รักลูกรักหลาน มันอยู่บนพื้นฐานของความรักอยู่แล้ว การที่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันนั่นบ้าง มันก็ไม่มีอะไรหรอก อย่าไปทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่า
ส่วนคอมเมนต์ที่โจมตีนนนี่ น้องโตแล้ว บางทีแอนก็ไม่ได้เข้าไปควบคุม ไปบงการอะไรเขา แต่ละช่วงอายุ แต่ละวัยของแต่ละคนมันก็ต้องมีวิจารณญาณ ก็ดูตามความเหมาะสม ก็คนละคนกัน แอนเลี้ยงลูกมาแบบไม่ได้ครอบงำเขา เรื่องใช้กฎหมาย ก็แล้วแต่การพิจารณาเฉพาะบุคคล แอนตอบแทนเขาไม่ได้ เขาโตแล้ว อายุ 30 แล้ว บางอย่างเราก็…. เป็นช่วงที่แอนอยู่ต่างประเทศด้วย นี่ก็ยังไม่ได้เจอลูกเลย”
เผยไปแข่งเทนนิสที่เมืองนอก ฝึกทักษะหาสิ่งที่มีความสุข
“ไปแข่งเทนนิสแกรมสแลมมาค่ะ ตัวดำเลยเนี่ย สนุกๆ ปีที่แล้วก็ไปแข่ง ปีนี้เพื่อนชวนไปอีก ก็เลยไป แอนก็เป็นแค่นักกีฬาสมัครเล่น เราก็ฝึกทักษะหาสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข เราก็ทำ ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านกีฬาที่เรายังไม่เคย มีเอาจริงเอาจังบ้างนิดหน่อย ทำเป็นงานอดิเรกค่ะ กีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่เราต้องใช้ทั้งร่างกายและสมอง มันเป็นสิ่งที่ลิงก์กันในเวลาเดียวอย่างรวดเร็ว เป็นการฝึกสมอง การเล่นกีฬามันก็เป็นการบ่งบอกบุคลิกของแต่ละคนด้วย ส่วนงานจริงจังก็ยังทุ่มเทให้กับการแสดง การคอมเมนต์เตเตอร์ ปีนี้ก็มีซีรีส์ 2-3 เรื่อง รอชมกันนะคะ”