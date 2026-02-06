Prime Video เผยตัวอย่างอย่างเป็นทางการ พร้อมภาพ Key Art ของ Young Sherlock ซีรีส์สุดเล่ห์เหลี่ยมเรื่องใหม่จาก กาย ริชชี่

สิงคโปร์ – 6 กุมภาพันธ์ 2569 – Prime Video เผยตัวอย่างอย่างเป็นทางการและภาพ Key Art ของซีรีส์ Young Sherlock นำแสดงโดย ฮีโร่ ไฟน์ส ทิฟฟิน (Hero Fiennes Tiffin จากภาพยนตร์ชุด After) ในบท เชอร์ล็อก โฮมส์ ผลงานจากผู้กำกับเปี่ยมวิสัยทัศน์ กาย ริชชี่
Young Sherlock เป็นซีรีส์เรื่องราวการสืบสวนสุดห่ามและอัดแน่นด้วยแอ็กชั่น เผยให้เห็นเรื่องราวต้นกำเนิดอันเป็นตำนานของนักสืบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ซีรีส์ Young Sherlock จะสตรีมพร้อมกันทั้ง 8 ตอน ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 เฉพาะที่ Prime Video มากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก
เรื่องราวของ Sherlock Holmes ในวัยหนุ่มผู้เปี่ยมเสน่ห์และดื้อรั้น เมื่อเขาได้พบกับ James Moriarty และพบว่าตัวเองเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมที่คุกคามอิสรภาพของเขา การไขคดีแรกในชีวิตของเขาจะเปิดโปงแผนสมคบคิดระดับโลกที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ดุเดือดซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาไปตลอดกาล ท่ามกลางบรรยากาศอันมีชีวิตชีวาของอังกฤษยุควิกตอเรียและการผจญภัยในต่างแดน ซีรีส์เรื่องนี้จะเผยให้เห็นถึงวีรกรรมแสบสันในวัยขบถของเชอร์ล็อก ก่อนที่เขาจะกลายเป็นผู้พักอาศัยที่โด่งดังที่สุดแห่งถนนเบเกอร์ในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ รายชื่อนักแสดงที่ได้ประกาศออกไปก่อนหน้านี้ของ Young Sherlock ได้แก่ โดนัล ฟินน์ (Dónal Finn จาก The Wheel of Time), ซีน เจิง (Zine Tseng จาก 3 Body Problem), โจเซฟ ไฟนส์ (Joseph Fiennes จาก The Handmaid’s Tale), นาตาชา แมคเอลฮอน (Natascha McElhone จาก Halo), แม็กซ์ ไอออนส์ (Max Irons จาก Condor) และคอลิน เฟิร์ธ (Colin Firth จาก The King’s Speech) โดย กาย ริชชี่ (Guy Ritchie) รับหน้าที่กำกับและอำนวยการสร้าง ซีรีส์เรื่องนี้เขียนบทและอำนวยการสร้างโดยโชว์รันเนอร์ Matthew Parkhill พร้อมด้วยทีมผู้อำนวยการสร้าง ได้แก่ Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson และผู้อำนวยการสร้างร่วม Harriet Creelman และ Steve Thompson ทั้งนี้ การถ่ายทำหลักของ Young Sherlock ดำเนินงานโดย Motive Pictures