กุมภาพันธ์นี้ ชวนดื่มด่ำบรรยากาศแห่งความรัก และรสชาติแห่งเกาหลีที่ โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น โรงแรมในเครือ IHG

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น โรงแรมในเครือ IHG ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักและวันขึ้นปีใหม่เกาหลี ผ่านประสบการณ์อาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษ ที่ อันจู ห้องอาหารเกาหลี และรูฟท็อปบาร์ ไม่ว่าจะเป็นดินเนอร์วาเลนไทน์สุดโรแมนติก ค็อกเทลเฉดสีแห่งความรัก ไปจนถึงเมนูอาหารเกาหลีตามประเพณีที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่น ถ่ายทอดรสชาติและเรื่องราวแห่งการเฉลิมฉลองในแบบฉบับของอันจูอย่างลงตัว

ดื่มด่ำกับค่ำคืนแห่งความรักกับคนพิเศษ ที่ อันจู ห้องอาหารเกาหลี และรูฟท็อปบาร์


วาเลนไทน์ปีนี้ พาคนพิเศษของคุณมาสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษที่ อันจู ห้องอาหารเกาหลี และรูฟท็อปบาร์ เพลิดเพลินกับเซตเมนูสเต็กสุดโรแมนติก รังสรรค์โดยเชฟ ยองแด ชิม

เริ่มด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย ตามด้วย สเต๊กเนื้อเทนเดอร์ลอยน์ Australian Black Angus ที่ปรุงอย่างลงตัว และปิดท้ายด้วยของหวานเพิ่มความโรแมนติก ทั้งหมดราคาเพียง 2,990++ บาทต่อคู่

เพิ่มความพิเศษให้ค่ำคืนโรแมนติกด้วยไวน์ที่เข้าคู่กับเมนู เลือกได้ทั้งสปาร์คกลิ้ง ไวน์แดง หรือไวน์ขาว เติมเต็มความสุขของเทศกาลแห่งความรัก

พิเศษเฉพาะคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเเละสำรองที่นั่งได้ที่โทร 02-796-8888 หรือ อีเมล eat.sindhornmidtown@ihg.com

เฉลิมฉลองเดือนแห่งความรักนี้ กับคอลเลกชั่นค็อกเทล Sweetheart Sippers ที่ อันจู ห้องอาหารเกาหลี และรูฟท็อปบาร์


ขอเชิญมาฉลองเดือนแห่งความรักนี้กับคอลเลกชั่นค็อกเทลสุดพิเศษ Sweetheart Sippers การเดินทางผ่านเฉดสีแห่งความรักที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากความซับซ้อนอันงดงามของความรักแต่ละรูปแบบ แต่ละแก้วถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสีสัน กลิ่นหอม และรสชาติที่ยากจะลืมเลือน

ดื่มด่ำไปกับ 3 ค็อกเทลกับ Love Myself เครื่องดื่มที่สะท้อนการค้นหาตัวตน และความมั่นใจในรักของตัวเอง, One Side Love ความหวานปนขมแห่งความรักที่มีเพียงฝ่ายเดียว และ Eternal Love ความรักนิรันดร์ที่เปี่ยมไปด้วยแรงปรารถนาไม่รู้จบไม่ว่าคุณจะดื่มด่ำกับช่วงเวลาแสนพิเศษกับคนรักหรือเพียงอยากมอบของขวัญแห่งความรักให้ตัวเอง Sweetheart Sippers คือรสชาติแห่งความรักที่คุณจะตกหลุมรักได้ในทุกแก้ว

ให้บริการตลอดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เเละสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-796-8888 หรือ อีเมล eat.sindhornmidtown@ihg.com

เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่เกาหลีด้วยเมนูพิเศษ ที่ อันจู ห้องอาหารเกาหลี และรูฟท็อปบาร์


ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่เกาหลีด้วยความอบอุ่น กับเมนูพิเศษโดยเชฟยองแดชิม กับ ‘ซากอล ต๊อก มันดู กุก’ ซุปข้าวต็อก และเกี๊ยวที่เคี่ยวในน้ำซุปกระดูกวัวเข้มข้น พร้อมเนื้อวากิวชิ้นนุ่ม และเกี๊ยวหมู ลิ้มรสความเป็นเกาหลีแท้ๆ ได้ในทุกๆคำ!

พร้อมเสิร์ฟ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 ในราคาเพียง 350 บาท++ เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งโทร 02-796-8888 หรืออีเมล์ eat.sindhornmidtown@ihg.com


