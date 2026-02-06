TUMI เปิดตัวสโตร์แห่งใหม่ ณ เซ็นทรัล พาร์ค พร้อมยกระดับประสบการณ์รีเทลลักชัวรีอย่างเหนือระดับ

ทูมี่ (TUMI) แบรนด์ไลฟ์สไตล์และการเดินทางระดับสากล ประกาศเปิดตัวสโตร์แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ณ “เซ็นทรัล พาร์ค” ศูนย์การค้าแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับประสบการณ์รีเทลระดับลักซ์ชัวรี
ทูมี่สโตร์ เซ็นทรัล พาร์ค มีพื้นที่กว่า 104 ตารางเมตร ถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบที่ผสานความเรียบหรูและทันสมัย เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับอัตลักษณ์และดีเอ็นเอของแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ฟาซาดด้านหน้าร้านไปจนถึงพื้นภายในที่ได้รับการออกแบบใหม่อย่างพิถีพิถัน ด้วยพื้นผิวสัมผัสที่ให้ความนุ่มนวลมาในโทนสีขาวและสีเทาอันทันสมัย ผสานวัสดุพรีเมียม อย่างหินอ่อนธรรมชาติสีขาว กระเบื้อง เหล็ก หนัง และวัสดุพื้นผิวพิเศษได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างบรรยากาศที่สง่างามและอบอุ่นสำหรับการเลือกชมอุปกรณ์การเดินทางและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียร์ จากทุกคอลเลกชันของ TUMI และเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดร้าน TUMI เซ็นทรัล พาร์ค ทางแบรนด์ได้จัดกิจกรรมพรีวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำเสนอไฮไลต์จากคอลเลกชัน Alpha รุ่นใหม่ โดยมีนักแสดงและคนดังร่วมงาน อาทิ บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม, เพื่อน คณิน ชอบประดิถ, ปูน มิตรภักดี, เงิน อนุภาษ เหลืองสดใส, ปอนด์ พลวิชญ์ เกตุประภากร, โอม สาริศ ทินราช และ เฟิร์ส ฉลองรัฐ นอบสำโรง
พร้อมกันนี้ สมาชิก TUMI Exclusives Club จะได้รับของสมนาคุณสุดพิเศษ เมื่อมียอดซื้อครบ 30,000 บาทขึ้นไป เฉพาะที่ร้าน TUMI ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
ร่วมสัมผัสที่สุดของแอ็กเซสซอรี่ด้านการเดินทางและไลฟ์สไตล์ พร้อมเฉลิมฉลองความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านลักซ์ชัวรี ได้แล้ววันนี้ ณ Central Park ชั้น 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: TUMI.co.th, Instagram: @tumitravel and Facebook: @TUMI