“ดีเจเอกกี้” ถึงขั้นร้องอุ้ย! หลัง “กาละแมร์” โผล่เมนต์ใต้โพสต์ คบคนที่นิสัย ไม่โกงเพื่อน ไม่ใช่รวย!

กรณี “ครูอ้อย ฐิตินาท ณ พัทลุง” ได้เผยถึงการออกจากวังวนความจน ด้วยการ “จงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อยคนนึง เพราะเพื่อนที่รวยจะสอนคุณว่าทำอย่างไรถึงจะรวย พวกเขาจะให้เงินคุณเพื่อเริ่มธุรกิจ คนจนจะทำได้แค่ทำให้คุณตกต่ำ” ประโยคดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิจารณ์ต่างๆ นานา
รวมถึง “ดีเจเอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ” ที่ได้โพสต์ข้อความเรื่องรวยจน โดยเขียนในอินสตาแกรม ระบุว่า “เลือกคบคนนิสัยดีค่ะ ฐานะไม่เกี่ยว คบคนรวย นั่งขี้เกียจอยู่บ้านก็ไม่รวยอยู่ดี คบคนนิสัยดีจริงใจ ไม่โกงเพื่อนดีกว่าค่ะ รวยจนไม่ได้วัดคุณค่าความเป็นคน และความดีก็ทำให้เรารอดพ้นจากคนไม่ดีค่ะ”
งานนี้ “กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ” อดีตคนเคยสนิทครูอ้อย เข้ามาเมนต์ว่า “อยากกดหัวใจให้ค่ะ” จนดีเจเอกกี้ถึงกับร้องอุ้ย!