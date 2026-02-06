น่าห่วง! “ใบเตย อาร์สยาม” น้ำหนักลดฮวบ ไอเป็นเลือด! เจ็บแน่นหน้าอก

ออกมาโพสต์เรื่องราวที่ทำแฟนๆ พากันห่วงใย หลัง “ใบเตย อาร์สยาม” สุธีวัน ทวีสิน” เผยว่าตอนนี้มีอาการป่วยไอหนักจนเป็นเลือด น้ำหนักลดลงฮวบๆ เจ็บแน่นหน้าอก ทำไงดีกับชีวิต
“ล่าสุดคือไอเป็นเลือด ไอจนกินไรไม่ได้ น้ำหนักลดลงแบบฮวบๆ เจ็บแน่นหน้าอกไปหมด หอบแบบหายใจ Wheezing ตลอดเวลา คือไอไม่หยุด ไอแบบกินไรคืออ้วกๆ ไอแบบปวดเกร็งตัวไปหมด ทำไงกับชีวิตดีอะ คือไม่มีเวลาพักเลย อดทนหน่อยนะยับใบ ฮึบๆ อีก 3 วัน จะได้ไปหาหมอเฉพาะทางแล้ว งือออ”
งานนี้แฟนๆ เข้ามาส่งกำลังใจ พร้อมแนะนำให้เจ้าตัวหยุดงานไปหาหมอก่อน รวมถึงสามีอย่าง “ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร” ที่เมนต์ว่า “ทำไมไม่รีบเคลียร์งานก่อน”