น่าห่วง! “ใบเตย อาร์สยาม” น้ำหนักลดฮวบ ไอเป็นเลือด! เจ็บแน่นหน้าอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออกมาโพสต์เรื่องราวที่ทำแฟนๆ พากันห่วงใย หลัง “ใบเตย อาร์สยาม” สุธีวัน ทวีสิน” เผยว่าตอนนี้มีอาการป่วยไอหนักจนเป็นเลือด น้ำหนักลดลงฮวบๆ เจ็บแน่นหน้าอก ทำไงดีกับชีวิต

“ล่าสุดคือไอเป็นเลือด ไอจนกินไรไม่ได้ น้ำหนักลดลงแบบฮวบๆ เจ็บแน่นหน้าอกไปหมด หอบแบบหายใจ Wheezing ตลอดเวลา คือไอไม่หยุด ไอแบบกินไรคืออ้วกๆ ไอแบบปวดเกร็งตัวไปหมด ทำไงกับชีวิตดีอะ คือไม่มีเวลาพักเลย อดทนหน่อยนะยับใบ ฮึบๆ อีก 3 วัน จะได้ไปหาหมอเฉพาะทางแล้ว งือออ”

งานนี้แฟนๆ เข้ามาส่งกำลังใจ พร้อมแนะนำให้เจ้าตัวหยุดงานไปหาหมอก่อน รวมถึงสามีอย่าง “ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร” ที่เมนต์ว่า “ทำไมไม่รีบเคลียร์งานก่อน”










