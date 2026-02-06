xs
สำนักงานกฎหมาย “ฮวาวู” ถอนตัวจากคดีฟ้องเรียกค่าเสียหาย 4.31 หมื่นล้านวอน ของ “แดเนียล” และ “มิน ฮีจิน”

มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า สำนักงานกฎหมายขนาดใหญ่ ยุนแอนด์ยัง (ฮวาวู) ได้ถอนตัวจากการเป็นตัวแทนทางกฎหมายในหนึ่งในคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ มิน ฮีจิน อดีตซีอีโอของ ADOR และ แดเนียล อดีตสมาชิกวง NewJeans ตามรายงานของ SPOTV News เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

รายงานระบุว่า ฮวาวู ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นทนายความให้มิน ฮีจิน ได้ยื่นหนังสือขอถอนตัวตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม HYBE ได้แจ้งยุติสัญญาเอกสิทธิ์ของแดเนียล โดยให้เหตุผลว่าเธอไม่สามารถทำกิจกรรมในฐานะศิลปินของ ADOR และสมาชิก NewJeans ได้อีก พร้อมประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับสมาชิกครอบครัวของแดเนียลหนึ่งราย และมิน ฮีจิน ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อความขัดแย้งและความล่าช้าในการคัมแบ็กของวง

ต่อมา HYBE ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายและค่าปรับตามสัญญา รวมมูลค่า 4.31 หมื่นล้านวอน หรือราว 29.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อแดเนียล สมาชิกครอบครัวของเธอ และมิน ฮีจิน โดยในช่วงแรก แดเนียลและครอบครัวเลือกฮวาวูเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ขณะที่มิน ฮีจินก็มีชื่อสำนักงานเดียวกันเตรียมรับมือคดีเช่นกัน ก่อนที่แดเนียลจะเพิ่มทนาย จอง จงแช จากอีกสำนักงานหนึ่งเข้ามาเป็นตัวแทนเพิ่มเติม


ระหว่างกระบวนการดังกล่าว ฮวาวูได้แจ้งถอนตัวจากการเป็นตัวแทนของมิน ฮีจิน ก่อนที่ฝ่ายหลังจะแต่งตั้ง คิม ซอนอุง จากสำนักงานกฎหมาย Jiam เข้ามาดูแลคดีแทน อย่างไรก็ตาม ในคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คดีพิพาทการยกเลิกสัญญาเอกสิทธิ์ของ NewJeans และข้อพิพาทระหว่างมิน ฮีจิน กับ HYBE เรื่องสัญญาผู้ถือหุ้น ทั้งแดเนียลและมิน ฮีจิน ยังคงใช้สำนักงาน ชินแอนด์คิม (เซจง) เป็นตัวแทนร่วมกัน

ด้านตัวแทนฝ่ายมิน ฮีจิน ออกมาชี้แจงว่า เธอไม่เคยแต่งตั้งฮวาวูเป็นทนายความอย่างเป็นทางการ และระบุว่าทางสำนักงานได้ขอโทษต่อปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการฝ่ายเดียวในประเด็นตัวแทนทางกฎหมาย ขณะเดียวกัน ทนายจอง จงแช ซึ่งปัจจุบันเป็นตัวแทนของแดเนียล เคยออกมาแสดงมุมมองเชิงลบต่อข้อพิพาทสัญญา NewJeans โดยเตือนว่าหากไม่สามารถพิสูจน์ความผิดร้ายแรงของ ADOR ได้ โอกาสชนะคดีจะต่ำมาก และอาจต้องเผชิญค่าปรับระดับสูงถึงหลักแสนล้านวอน

การที่ทนายซึ่งเคยประเมินสถานการณ์ในเชิงลบอย่างรุนแรง กลับเข้ามาเป็นตัวแทนในคดีมูลค่ามหาศาลครั้งนี้ จึงยิ่งดึงความสนใจจากสาธารณชน 

ขณะที่สถานการณ์ของ NewJeans ล่าสุด สมาชิกอย่าง แฮริน ฮเยอิน และ ฮันนี ได้กลับไปทำงานกับ ADOR แล้ว ส่วนมินจี ยังอยู่ระหว่างการเจรจา ด้านมิน ฮีจิน ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงหรือดึงตัวสมาชิกวง พร้อมย้ำว่าตนเองก็เป็นหนึ่งใน “เหยื่อ” ของคดีนี้เช่นกัน




