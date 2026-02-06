สวยสะกดทุกสายตา “หลี่ ปิงปิง” ในวัย 52 ปี

ในวัย 52 ปี หลี่ ปิงปิง ยังคงสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงจีนอีกครั้ง เมื่อเธอปรากฏตัวบนพรมแดงงาน Weibo Night 2026 กลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของค่ำคืน ด้วยลุคที่ดูอ่อนเยาว์ ผิวพรรณสดใส รูปร่างกระชับ และออร่าความมั่นใจที่เปล่งประกายจนหลายคนแทบไม่เชื่อว่าเธออยู่ในวัยต้นห้าสิบแล้ว
สำหรับงานนี้ หลี่ ปิงปิง เลือกสวมชุดราตรีสีดำแบบเกาะอก ดีไซน์เรียบหรู แต่ช่วยขับเน้นสัดส่วนได้อย่างสง่างาม รูปร่างเพรียวบาง บุคลิกสุขุม และการวางตัวอย่างมืออาชีพ ทำให้เธอโดดเด่นต่อหน้ากล้อง และได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากผู้ชมและสื่อมวลชน
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หลี่ ปิงปิง ดูอ่อนกว่าวัยจริงอย่างเห็นได้ชัด การปรากฏตัวครั้งนี้ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของเธอในฐานะนักแสดงระดับแถวหน้าที่ยังคงมีบทบาทโดดเด่นในแวดวงแฟชั่นและบันเทิง โดยช่วงหลังเธอเดินสายร่วมงานอีเวนต์ระดับนานาชาติ และขึ้นปกนิตยสารชื่อดังอย่างต่อเนื่อง
คนในอุตสาหกรรมบันเทิงมองว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลี่ ปิงปิง ดูแลตัวเองอย่างมีวินัย ใช้ชีวิตเป็นระบบ และให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์อย่างจริงจัง แม้จะทำงานในวงการมากว่าสองทศวรรษ แต่เธอยังคงรักษาอิทธิพลและเสน่ห์ในวงการบันเทิงจีนได้อย่างมั่นคง
ก่อนหน้านี้ ในบทสัมภาษณ์กับนิตยสาร Marie Claire เมื่อปี 2025 หลี่ ปิงปิง เปิดใจว่า ปัจจุบันเธอยังโสด หลังยุติความสัมพันธ์กับนักธุรกิจ “สวี่ เหวินหนาน” ในปี 2021 เธอไม่รู้สึกกดดันเรื่องการมีความรัก การแต่งงาน หรือการมีลูกอีกต่อไป โดยระบุว่า หากพบคนที่ใช่ก็พร้อมเปิดใจ แต่หากความสัมพันธ์ไม่ทำให้มีความสุข ก็ยินดีเลือกจากลา และหากในอนาคตไม่ได้แต่งงาน เธอตั้งใจจะยกทรัพย์สินให้หลานชายหรือหลานสาว
นักแสดงสาวยังเผยว่า เธอพอใจกับชีวิตในปัจจุบันอย่างมาก เพราะมีสิ่งที่อยากทำมากมายจนบางครั้งรู้สึกว่าเวลาในหนึ่งวันไม่เพียงพอ แม้จะยอมรับว่าความแก่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เธอก็ไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงของวัยแต่อย่างใด
หลี่ ปิงปิง เกิดปี 1973 และเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงระดับตำนานของจีน เธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักแสดงที่ถูกขนานนามว่า “สี่ตั้น สองปิง ฉี และเวย” ซึ่งรวมถึง จ้าว เวย, จาง จื่ออี๋, โจว ซวิ่น, สวี จิ้งเหล่ย, ฟ่าน ปิงปิง, หลี่ ปิงปิง, ซูฉี และถัง เวย โดยหลี่ ปิงปิง มักถูกเรียกว่า “หญิงเหล็กแห่งวงการบันเทิงจีน” จากบุคลิกเข้มแข็ง ชีวิตส่วนตัวที่มีวินัย และภาพลักษณ์ที่แทบไร้ข่าวฉาว
ผลงานของเธอเป็นที่คุ้นเคยของผู้ชมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็น Young Justice Bao, Taiji Prodigy, Huiniang Wanxin, Zaisheng Yuan, A World Without Thieves, The Knot และ The Forbidden Kingdom ซึ่งล้วนตอกย้ำสถานะของเธอในฐานะนักแสดงแถวหน้าที่ได้รับการยอมรับทั้งในจีนและระดับนานาชาติ