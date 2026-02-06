“ลิซ่า” รับบทนำโรแมนติกคอมเมดี้ Netflix พร้อมนั่งแท่นผู้อำนวยการสร้าง

ลิซ่า BLACKPINK เตรียมท้าทายบทบาทใหม่ในฐานะนางเอกภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องยาวของ Netflix โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ Netflix ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการว่า ลิซ่าจะรับบทนำในผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังรักคลาสสิก Notting Hill นับเป็นอีกก้าวสำคัญของเธอในฐานะ “ราชินีรอมคอม” คนใหม่ของวงการ
บทภาพยนตร์จะเขียนโดย เคที ซิลเบอร์แมน นักเขียนบทชาวอเมริกันผู้ฝากผลงานดังอย่าง Set It Up, Isn’t It Romantic และ Booksmart ขณะที่โปรดิวเซอร์คือ เดวิด เบอร์นาด ซึ่งเคยร่วมงานกับลิซ่ามาแล้วในฐานะผู้อำนวยการสร้างบริหารซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 ของ HBO โดยรายงานจากสื่อสหรัฐระบุว่า ระหว่างการทำงานในซีรีส์ดังกล่าว ทั้งคู่ได้พูดคุยและเชื่อมโยงกันจากความชื่นชอบในภาพยนตร์ Notting Hill ก่อนจะพัฒนาไอเดียจนกลายมาเป็นโปรเจกต์นี้
โปรเจกต์ดังกล่าวไม่ได้หยุดเพียงการแสดง เพราะลิซ่ายังมีส่วนร่วมในฐานะผู้อำนวยการสร้างบริหารด้วย สะท้อนบทบาทและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของเธอในเบื้องหลังอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลก
หลังจากเปิดตัวงานแสดงอย่างเป็นทางการใน The White Lotus ซีซัน 3 ซึ่งออกอากาศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ลิซ่าก็เดินหน้าเข้าสู่เส้นทางนักแสดงอย่างจริงจังทันที โดยนอกจากหนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่แล้ว เธอยังมีผลงานภาพยนตร์ Netflix เรื่อง Tygo ร่วมแสดงกับ มาดงซอก และ อีจินอุค ซึ่งเป็นหนังแอ็กชันในจักรวาลเดียวกับ Extraction เล่าเรื่องอดีตทหารเด็กที่กลายเป็นทหารรับจ้าง ออกลุยภารกิจล้างแค้นในโลกอาชญากรรมเกาหลี
ในเรื่อง Tygo ลิซ่ารับบท “เรีย” เพื่อนและคู่หูของตัวเอก ผู้เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่วัยเด็ก และเป็นเหมือนครอบครัวของเขา ตัวละครของเธอกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญของภารกิจช่วยเหลือที่เดิมพันด้วยชีวิต เมื่อเธอตกอยู่ในอันตราย
ขณะเดียวกัน กิจกรรมในนามศิลปินก็ยังเดินหน้าไม่หยุด โดย BLACKPINK เตรียมคัมแบ็กพร้อมมินิอัลบั้มชุดที่สาม Deadline ซึ่งมีกำหนดปล่อยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. พร้อมเพลงไตเติล GO ยิ่งตอกย้ำช่วงเวลาที่ลิซ่ากำลังขยายอาณาจักรอาชีพทั้งด้านดนตรีและการแสดงบนเวทีโลกอย่างเต็มตัว