IDO360 ผู้เชี่ยวชาญบริการเช่า 360 Photo Booth และโฟโต้บูธงานแต่ง ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในงาน “Thailand Weddinglist 2026”

IDO360 (ไอดู 360) ผู้ให้บริการเช่ากล้อง 360 องศา และโฟโต้บูธ พร้อมโซลูชันภาพ–วิดีโอครบวงจร ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปราด คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมสร้างสีสันในงานมหกรรมงานแต่งงาน “Thailand Weddinglist 2026” ระหว่างวันที่ 24–25 มกราคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บูธของ IDO360 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าฮอลล์ 7 ทำหน้าที่เป็นจุดต้อนรับว่าที่บ่าวสาวตั้งแต่ก้าวแรก และได้รับความสนใจจากคู่รักและผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงาน สะท้อนความนิยมของบริการเช่าโฟโต้บูธงานแต่งและงานอีเวนต์ ที่ช่วยสร้างสีสันและความทรงจำให้กับผู้ร่วมงาน
ภายในงาน IDO360 นำทั้งบูธซิกเนเจอร์ของแบรนด์ และบูธใหม่มาให้ทดลองใช้งานจริง เพื่อสะท้อนแนวคิดการพัฒนาประสบการณ์ถ่ายภาพภายในงานอีเวนต์ โดยไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่
• Text & Sign Photo Booth โฟโต้บูธพร้อมระบบปากกาดิจิทัลหลากสี ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเพิ่มข้อความ ลายเซ็น หรือวาดลวดลายบนจอภาพหลังการถ่าย ช่วยสร้างภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
• 360 Galaxy Booth กล้อง 360 องศาพร้อมซุ้มกาแล็กซี่ LED ดีไซน์ล้ำสมัย สร้างเอฟเฟกต์ภาพโดดเด่น และเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ยอดนิยมของ IDO360
• Photo Booth in Garden โฟโต้บูธฉากสวนดอกไม้ดีไซน์พรีเมียม ที่ช่วยสร้างบรรยากาศโทนโรแมนติก เหมาะสำหรับงานแต่งงานและงานที่ต้องการกลิ่นอายฟลอร่า พร้อมติดตั้งฉากอย่างรวดเร็วภายใน 10 นาที
นอกจากนี้ IDO360 ยังต่อยอดประสบการณ์การพิมพ์ภาพให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยสามารถแปลงภาพถ่ายให้เป็นของที่ระลึก เช่น Photo Booth Key Chain พวงกุญแจภาพถ่ายแบบ DIY และ Photo Booth PVC Card การ์ดพีวีซีขนาดเท่านามบัตรดีไซน์น่ารัก ช่วยเพิ่มมูลค่าและความทรงจำให้กับผู้ร่วมงาน
ผู้ก่อตั้งแบรนด์เผยว่า ประสบการณ์กว่า 15 ปีในสายงานอีเวนต์และโปรดักชัน ทำให้เข้าใจมาตรฐานการบริการระดับมืออาชีพ และความคาดหวังของผู้จัดงานได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบัน IDO360 ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแล้วกว่า 2,000 ราย และต่อยอดจากบริการเช่าโฟโต้บูธและช่างภาพ สู่การให้บริการโซลูชันภาพและสื่ออีเวนต์แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้ง 360 Video Booth, Photo Booth, บริการช่างภาพมืออาชีพ ช่างวิดีโอและการถ่ายทำด้วยโดรน ไปจนถึงกระบวนการตัดต่อและ OB Live Streaming รวมถึงบริการเช่าฉากและพร็อพ รองรับงานแต่ง งานองค์กร และงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ พร้อมให้บริการทั่วประเทศโดยทีมงานมืออาชีพดูแลครบทุกขั้นตอน