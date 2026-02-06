ไม่ต้องรอเก้อที่คูหา “เบิร์ด ธงไชย” เผยใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วจากสวิตเซอร์แลนด์

ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเสมอมา สำหรับ “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” ซุป’ตาร์ตลอดกาลของเมืองไทย โดยเฉพาะการทำหน้าที่คนไทยเลือกผู้แทนมาบริหารบ้านเมือง ล่าสุดเฟซบุ๊กพี่เบิร์ดได้เผยว่า เลือกตั้งนายกฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.นี้ อาจไม่ได้เจอเจ้าตัวที่คูหาเลือกตั้งเหมือนเคย เพราะได้เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรไปเรียบร้อยแล้ว
“วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญชวนทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ
ของพี่เบิร์ดครั้งนี้ พี่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามที่ทางการกำหนด และก็ได้รับทราบว่าทางสถานทูตไทยที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้นำส่งผลถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
ปีนี้เราเลยไม่ได้พบกันที่หน่วยเลือกตั้ง 59 ที่ เต็นท์บริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจ วชิรธรรมสาธิต 43 อย่างเคย ฝากขอโทษพี่น้องนักข่าวด้วยนะครับ เพราะทุกๆ ครั้งที่พบกันในวันเลือกตั้ง ก็จะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานทุกครั้งครับ ขอบคุณครับ”