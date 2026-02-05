โปรไทย จับมือ ฟู้ดแลนด์ จัดงาน "Korean Food Festival" ยกเกาหลีมาไว้ใกล้บ้าน พร้อมเมนูพิเศษ "Took Lae Dee Seoul Set" ในราคาสุดคุ้ม

บริษัท โปรไทย จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกาหลี ร่วมกับ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จัดงานเปิดตัวแคมเปญ "Korean Food Festival" ยกเกาหลีมาไว้ใกล้บ้าน อร่อยฟิน ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชื่นชอบอาหารและสินค้าเกาหลี โดยนำเสนอสินค้าคุณภาพหลากหลายประเภท ตั้งแต่บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องปรุง อาหารพร้อมทาน ไปจนถึงขนม พร้อมโปรโมชั่นพิเศษและเมนูใหม่ที่ร้านอาหาร "ถูกและดี" ที่จะทำให้ทุกคนสัมผัสประสบการณ์รสชาติเกาหลีแท้ๆ ได้ง่ายๆ ใกล้บ้าน
งานเปิดตัวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา พาร์คสีลม โดยมีคุณอธิพล ตีระสงกรานต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด และคุณณัฐวร คิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรไทย จำกัด ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมแนะนำสินค้าและเมนูคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ
Korean Food Festival นำเสนอสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำของเกาหลี ที่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม ลดสูงสุดกว่า 50% อาทิ Nongshim, Daesang, Sajo, Hanil, Binggrae, Harim, Manjun Seaweed และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะ บะหมี่ Nongshim Shin Ramyun Noodle Soup Pack 5 และ Sajo Big Gyoza Dumplings เกี๊ยวซ่าเกาหลี ที่ห้ามพลาด
นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น กิมจิ เครื่องปรุงเกาหลี ขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์นม ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์เมนูเกาหลีได้ง่ายๆ ที่บ้าน
ไฮไลต์ของแคมเปญนี้คือเมนูพิเศษ "Took Lae Dee Seoul Set" ที่ร้านอาหาร "ถูกและดี" ภายในฟู้ดแลนด์ทุกสาขา ประกอบด้วย “ข้าวหมูผัดซอสเกาหลี” หมูนุ่มรสชาติเข้มข้น หมักจากซอสแบรนด์ Daesang Chungjungone เสิร์ฟร้อนๆ พร้อม “เกี๊ยวซ่าหมูทอด” จากแบรนด์ Sajo เกี๊ยวซ่าไส้แน่น แป้งบาง กรอบนอกนุ่มใน และน้ำซุปร้อนๆ ครบเซ็ตในราคาสุดคุ้มทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 179 บาท เท่านั้น โดยเมนูพิเศษนี้สามารถรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2569 จัดเต็มทุกสาขาทั่วประเทศ เลือกสั่งอาหารได้ตลอด 24 ชั่วโมง
แคมเปญ "Korean Food Festival" จัดขึ้นพร้อมกันที่ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงสินค้าและโปรโมชั่นได้สะดวก ไม่ว่าจะอยู่บริเวณใด
อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้ มาสัมผัสประสบการณ์เกาหลีแท้ๆ ในราคาสุดคุ้มกับ "Korean Food Festival" ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขา เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพราะความอร่อยสไตล์เกาหลีอยู่ใกล้กว่าที่คิด! ติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ Facebook: Foodland Supermarket หรือติดตามผลิตภัณฑ์และอาหารคุณภาพจากเกาหลี ของ โปรไทย ได้ที่ Facebook: Prothai