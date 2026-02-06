“กระแต อาร์สยาม” ปลื้มกระแสสไบใส่ยีนส์ฟีเวอร์ ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลทั่วโลก ขอแรงหนุนจากผู้ใหญ่ เพลงใหม่อลังฯ กว่าเดิม

“กระแต อาร์สยาม” นำนางรำ 100 คน แก้บนเพลง Bangkok City เป็นไวรัล ลามตปท. ปลื้มเกินคาด ดันสไบใส่ยีนส์ฟีเวอร์ทั่วโลก ไม่สนดรามาเดินหน้าลุยซอฟต์พาวเวอร์ต่อ ลั่นเพลงใหม่อลังการกว่าเดิม พร้อมอ้อนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโปรเจกต์ยักษ์ อยากโชว์ความสวยงามของไทยให้ครบทั้ง 4 ภาค
เป็นกระแสฟีเวอร์ที่เป็นไวรัลไปทั่ว ซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น กระแสการห่มสไบใส่ยีนส์ ที่นักร้องสาว “กระแต อาร์สยาม”หรือ “แตร บุญยะเลี้ยง” จับเอามาเป็นคอนเทนต์ให้กับเพลง Bangkok City ดังลามไปถึงต่างประเทศแล้วเรียบร้อย และล่าสุดวันนี้เจ้าตัวก็จัดใหญ่อีกครั้ง ด้วยการนำนางรำกว่า 100 ชีวิตมารำถวายพ่อปู่ที่ต้นโพธิ์ ณ Vintage Vespa Thailand ทรงวาด เป็นที่สาวกระแตได้มาทำการบนเอาไว้ ว่าถ้าเพลงดัง จะเอานางรำมารำถวาย และตอนนี้ก็สำเร็จสมดังใจแล้ว
“เริ่มจากเพลง Bangkok City กระแสมันไวรัลมากๆ ตอนนี้คนไทยมาใส่สไบกันฟีเวอร์มากเลย และย้อนกลับมาตอนที่เรามาทำคอนเทนต์ใส่สไบกันตอนแรกๆ เราก็มีโอกาสได้มาที่นี่ ก็คือมาเต้นตรงหน้าต้นโพธิ์พ่อปู่ตรงนี้ในคลิปนั้นที่แตรลงไป แล้วทางเจ้าของที่เขาก็บอกว่าพ่อปู่เขาชอบนางรำนะ เราก็ยกมืออธิษฐานว่าถ้าเพลงนี้มันไวรัลอย่างที่หนูตั้งใจ ถ้ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบที่เราต้องการให้มันแมส หนูจะเอานางรำมาถวาย 100 คน เกิดจากแค่เราอยากจะนำนางรำมาถวายให้พ่อปู่ แล้วด้วยความที่วันนี้มาแล้ว เลยอยากชวนทุกคนที่จะมาทำคอนเทนต์ Bangkok City อยู่แล้ว ก็มาเจอกับแตร มาใส่ชุดไทย แล้วมาทำคอนเทนต์ด้วยกัน
ก็เลยเป็นการรวมพลปรากฎการณ์คนไทยห่มสไบค่ะ ถามว่ายากไหมในการรวมคนมาขนาดนี้ ยากมาก (หัวเราะ) ด้วยความที่แตรมีเวลาคิวได้แค่ 2 วัน คิวแตรได้แค่วันนี้ ก็เลยให้น้องๆ มศว. เด็กๆ นาฎศิลป์รวมตัวกันมา มาด้วยใจเลยค่ะ น้องๆ และคุณครูน่ารักมาก
ด้วยความที่เพลงนี้แตรตั้งใจทำออกมาเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ อยากให้ทั่วโลกได้เห็นความสวยงามของบ้านเมืองเรา เลยอยากให้คนไทยได้เล่นแผ่นเสียงเพลงนี้ แล้วก็แต่งตัวความเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ พอชาวต่างชาติเข้ามาใส่แผ่นเสียงนี้ก็เห็นความสวยงาม อันนี้คือความตั้งใจเลย แตรดูยังขนลุกตลอดเวลา มันภูมิใจ ตื้นตัน เกินคาดมากๆ ค่ะถ้าพูดตรงๆ ก็เหนื่อยมาก คนอาจจะรู้สึกว่าเพลงนี้เพลงอะไร Bangkok City คนอาจจะไม่ได้รู้สึกแมสมาก แต่เราอยากทำ เราชอบ มันคือความเป็นตัวตน
ถ้าย้อนกลับไปแตรเป็นคนที่พยายามใส่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปตั้งแต่อัลบั้มแรกเลย คือเปิดใจสาวแตร แล้วเราเป็นสาวเหนือ เฮาก็ใส่ชุดแม้ว ใส่เต๋วแม้วเป็นสาวดอย แล้วทุกคนก็ออกมาใส่ชุดกางเกงแม้วกัน เราก็ดีใจ พอตอนเมรี เราก็เอาท่ารำมาใส่ เป็นการประยุกต์ความโมเดิร์น พอมาเพลงนี้เราก็พยายามใส่ความเป็นตัวเราที่เป็นไทย เราอยากให้โลกรู้ว่าศิลปินไทย วัฒนธรรมมันสวยงาม มันเป็นความสุข ก็ไม่คิดว่าจะมีคนพากันใส่ชุดไทยเยอะขนาดนี้ โดยเฉพาะพี่ๆ ดารา อินฟลูฯ น้องๆ ทุกคนน่ารักมาก คือทุกคนไม่ได้ทำเพื่อกระแตหรอก ทุกคนทำเพื่อจะให้เห็นว่าสไบประเทศฉันมันสวยเว้ยกลายเป็นว่าใช้เพลงของกระแตด้วยก็ยิ่งดีใจไปอีก”
บอกโปรเจกต์นี้ลงทุนเองทุกอย่าง แต่ถ้าโปรเจกต์ต่อไปมีผู้ใหญ่อยากเข้ามาร่วมสนับสนุน ตนก็ยินดี
“ตอนแรกตั้งใจทำแบบอลังการเลย อยากไป 4 ภาคเลยด้วยซ้ำในมิวสิกวิดีโอ แต่พอมันโปรเจกต์มันใหญ่ มันฟุ้งไปหมดเลยว่าเราอยากจะนำเสนอความสวยงามของทั่วประเทศ แต่บวกลบแล้วเราก็ศิลปินตัวเล็กๆ งบเราก็ไม่ได้มีมหาศาลขนาดนั้น ก็เลยรู้สึกว่าถ้าโปรเจกต์หน้าแตรมีเพลงที่จะดันซอฟต์พาวเวอร์ยิ่งกว่านี้อีก ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีหรือสปอนเซอร์อยากจะสนับสนุนผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ ก็สามารถทักมาได้นะคะ เราจะจัดเต็มให้เลยเพราะว่าเพลงนี้แตรทุ่มทุนเองทั้งหมด เพราะว่าด้วยความรักในความเป็นไทยของเราแค่นั้นเลย มันเกินคาด เราก็ไม่คิดว่าน้องๆ จะออกมาใส่สไบตาม แล้วก็มีอินฟลูฯ ดารามาใส่ตาม มันแฮปปี้มาก หลายๆ คนนึกว่าจ้างเขาใส่หรือเปล่า ไม่ได้จ้างนะ เขาออกมาใส่เอง ซึ่งเราภูมิใจที่เขาเห็นถึงความตั้งใจในการที่เราอยากผลักดันตรงนี้
มีเพลงใหม่เตรียมต่อแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังขึ้นเพลง น่าจะปล่อยช่วงสงกรานต์ สิ่งที่อยากจะผลักดันต่อ ความสวยงามของไทยมีทั้งวัฒนธรรม รอยยิ้ม อาหาร ความม่วนจอย ความเป็นนักมวยของกระแตร มันเยอะมากเลย เราอยากทำให้มันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยตอนนี้ ส่วนเสียงที่บอกว่าเอาสไบมาใส่กับยีนส์มันไม่เหมาะสม ซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดค่ะ มันเป็นความรู้สึก มันเป็นความคิดของแต่ละบุคคล แต่เราดีใจที่อย่างน้อยผ้าไทยไม่ได้พับอยู่ในตู้เพราะผ้าไทยจะเอาออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีงานสำคัญหรือต้องเข้าวัด แต่มันกลายเป็นว่าตอนนี้สไบไทยมันสามารถประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งน้องๆ เจนใหม่ๆ ก็เอามาใส่กัน หนูว่ามันก็ยังคงความเป็นวัฒนธรรมไทย แต่มันสามารถมิกซ์กับสากลและความร่วมสมัยในยุคนี้ได้ แน่นอนมันก็มีทั้งดรามาที่บอกว่าไม่เหมาะสม แต่ความคิดส่วนตัวของแตรคิดว่ามันเก๋นะ”
เข้าใจกระแสดรามาต่างๆ
“เอาจริงๆ ก็ไม่ได้ตั้งรับไว้เลยว่าจะมีดรามา เพราะว่าจริงๆ การใส่สไบนุ่งยีนส์ จริงๆ มีมาก่อนแตรด้วยนะ แต่อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงเยอะ ถามว่านอยด์ไหม ไม่นอยด์เลยค่ะ เพราะว่าทุกอย่างมันเกินคาด มันแมสไปแล้ว แน่นอนว่ามันมีกลุ่มคนไม่พอใจ แต่มันน้อยมากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ เราคิดว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในพลังของซอฟต์พาวเวอร์ แตรอยากให้ผ้าไทยมันเป็นกระแสยาวไปเรื่อยๆ ไปถึงสงกรานต์ ไปถึงปีหน้าอยากให้เป็นวัฒนธรรมของเราไปเลย ซึ่งเรายังมีอีกหลายอย่างที่อยากนำเสนอความเป็นไทย ต้องให้ทุกคนรอติดตามชมนะคะ อยากให้ทุกคนผลักดันความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยกัน
ที่บอกว่าไม่ใช่ผ้าไทย อันนี้เข้าใจมากเลย แตรเห็นดรามาอยู่ค่ะว่ามีช่างทอคนไทยบางคนน้อยใจ ขายไม่ได้เลย เพราะทุกคนไปสนับสนุนสไบจากต่างประเทศ แตรเข้าใจมาก แต่จะทำยังไงดี เพราะคนรุ่นใหม่หลายคนก็ไม่รู้ว่าผ้าแบบนี้เรียกว่าอะไร ผ้าไทยแท้ไหม และความสะดวกสบายของคอนเทนต์นี้คือมันมีร้านให้เช่าเขาอยากมาร่วมสนุกก็ไปเช่าชุดกัน โดยที่ไม่รู้ว่าอันนี้มันผ้าไทยหรือเปล่า แต่มันต้องใส่ เพราะว่าเขาไม่รู้ แต่ถ้าเขารู้ หนูคิดว่าทุกคนน่าจะอยากร่วมกันใส่ อย่างวันนี้แตรก็ใส่ผ้าไหมไทยที่ทอโดยคนไทย อันนี้เป็นผ้าพื้นเมือง ซึ่งก็อยากจะสนับสนุนเต็มที่สำหรับพี่น้องชาวไทย คุณแม่ที่ทอผ้าไทย ถ้าใครมีโอกาสได้ใส่ก็จะดีมาก”
ดีใจกระแสเข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย
“ส่วนที่คนยกให้แตรเป็นไอดอล โอ้โห เป็นเกียรติมาก ดีใจค่ะ ตอนนี้ไปทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม ตั้งแต่เด็กน้อย จนคุณยาย แล้วก็ไปถึงต่างประเทศ ตอนนี้ก็มีศิลปินหรือว่าเป็นอินฟลูฯ ชาวเวียดนาม แท็กมาหากระแตร หรือว่าอินโดนีเซีย เมียนมา ลาว น่ารักมากเลยค่ะ แล้วก็มีจีนด้วย ไวรัลไปเกือบทุกประเทศในเอเชีย ถามว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยผลักดันตรงนี้ไหม ถ้าเป็นโปรเจกต์ Bangkok City ไม่มีค่ะคือเขาไม่รู้ว่าเราจะทำอะไร เราก็คิดว่าทำเพื่อให้เขาเห็นก่อน แล้วเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าหนูคิดว่าถ้ามีผู้ใหญ่สนับสนุนจะดีมากเลย ถึงตอนนี้จะยังไม่มีใครมาสนับสนุน แต่หนูคิดว่าจะต้องมีแน่ๆ หนูมั่นใจว่าทุกคนจะอยากเห็นความสวยงามที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ แต่ถ้าแตรคนเดียวหนูไม่มีพลังมากพอจริงๆ หนูอยากได้ความสนับสนุนและแรงซัปพอร์ตจากทุกคน
คนฟังไม่ชัดกลายเป็นใส่แยม ใส่ยำ (หัวเราะ) ไม่เหมือน มันร้องว่าสยาม แต่ฝรั่งเวลาเขาออกเสียงก็จะเป็นไซแอม แต่ตอนนี้กลายเป็นใส่ยำมาม่า ใส่แยมก็มี แต่ถามว่ารู้สึกยังไง ไม่ได้อ่านเลย ถ้าขึ้นต้นมาเป็นแง่ลบ รู้สึกว่าจะมีพลังงานลบ เราเลื่อนออกเลย เพราะเราเจอกับพลังงานเยอะแยะรอบตัว ถ้าเราเลือกเอาพลังงานลบ มันก็จะทำให้เรา Toxic ไปด้วยมันก็จะเหนื่อย แต่เราเลือกมองแต่เมนต์บวกๆ เราก็จะรู้สึกสดใส แต่เพลงต่อไปบอกเลยว่ามันอลังการแน่นอน Made in Thailand แบบที่แท้ True กำลังรอทำดนตรีอยู่ แต่ว่ากำลังหางบทำมิวสิกวิดีโออยู่ หนูจะไป 4 ภาคเลยนะ เพราะอยากให้เห็นความสวยงามของบ้านเมืองเราแบบทั่วประเทศเลย มันสวยทุกที่เลย ทุกภาคเลย
ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณที่ทุกคนเห็นความตั้งใจ ความพยายามของกระแตรที่กำลังจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ เพราะเชื่อว่าทุกคนเห็นแน่ๆ เพราะว่าตั้งแต่ชื่อเพลง ยันเนื้อเพลง การใส่ดนตรีไทย การเอื้อนในความเป็นไทย แล้วก็แตรก็เป็นคนแรกๆ ที่เอาความเป็นไทยมาใส่ในเพลงแบบจัดเต็มมาก แล้วมันถูกพูดถึง แล้วมีน้องๆ ได้ใส่ชุดไทยตาม ทุกคนออกมาทำซอฟต์พาวเวอร์ด้วยกัน แตรอยากขอบคุณมากๆ แตรว่าทุกคนทำเพื่อประเทศไทย แตรรู้สึกอย่างนั้น แตรรู้สึกว่าทุกคนออกมาเล่าเรื่องราวของความสวยงามของบ้านเมืองเราผ่านเพลง Bangkok City ของกระแตร ต้องขอบคุณทุกคนที่รวมพลังกันผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ ให้โลกได้เห็นความสวยงามของประเทศไทย ต้องขอบคุณมากๆ”