หนุ่ม 19 แฉยับเมียกุเรื่องท้องทิพย์ เนียนอุ้มลูกคนอื่นหลอกผัวและแม่ผัว สูญเงินเกือบล้าน แม่ยายโวยลั่นไม่รับผิดชอบ!

กลายเป็นเรื่องราวอีนุงตุงนัง กรณีสาวรายหนึ่งอุ้มลูกคนอื่นไปหลอกครอบครัวผัวว่าเป็นลูกตัวเอง กุเรื่องตั้งแต่ท้องจนคลอด พอคลอดอ้างเด็กป่วย ต้องเข้า รพ. แม่ผัวโอนเงินให้รวมเกือบล้าน ก่อนสุดท้ายความแตก แม่ผัวจ่อฟ้องเอาเงินคืน
รายการโหนกระแส วันที่ 5 ก.พ.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ หงส์ แม่น้องสปาย แม่ของเด็กน้อยแท้ๆ ที่ถูก “แหวน” (นามสมมติ) นำไปใช้หลอกผัวและแม่ผัว, ยายจุก ยายน้องสปาย, ฟิล์ม สามี แหวน, ไอซ์ เพื่อนฟิล์ม, ดร.ประยุทธ์ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
คนส่งเรื่องคือหงส์?
หงส์ : ใช่ค่ะ หนูต้องการความเป็นธรรม และต้องการปกป้องลูกของหนูด้วย
เรื่องราวเกิดอะไรขึ้น?
หงส์ : เริ่มแรกรู้จักน้องผ่านเฟซ แต่เคยเห็นหน้าผ่านตากันมาแล้วที่ตลาดชายน้ำรพ. น้องจะทักว่าพี่เป็นอะไรมารพ. จากนั้นหนูคลอดลูกเขาก็มาเยี่ยมหนู ตอนรู้จักเขา เราก็ท้องโตแล้ว เขามาเยี่ยมหนู ซื้อเคเอฟซีมาให้ แต่เราไม่เอา เราเกรงใจ ถามว่าเรามีเงินมั้ย ถ้าไม่มีเงินให้บอก เขาช่วย อยากกินอะไรมั้ย โน่นนี่นั่นทุกอย่าง ทำให้ไว้ใจ เขามาหาลูกหนูที่รพ.ทุกวัน
คุณไม่กลัวเหรอ?
หงส์ : ตอนแรกไม่กลัว เพราะเห็นน้องใสซื่อมาก รู้จักบ้านเขา รู้จักแม่เขา รู้จักคนรอบข้างเขา ต่อจากนั้นลูกหนูออกจากรพ. ก็ไปอีกรพ.นึง น้องก็อาสาให้แฟนเราไปทำงาน แล้วเขาจะพาไปเอง เขาก็พาหนูไป พอลูกอยู่รพ. เขาบอกให้หนูกลับไปอาบน้ำที่บ้านเลย เดี๋ยวเขาเฝ้าเอง
ทุกวันนี้ฟิล์มยังรักอยู่มั้ย?
ฟิล์ม : ไม่รักแล้ว หลอกขนาดนี้
ยังไงต่อ?
หงส์ : วันนั้นหนูกลับบ้านไป น้องอยู่คนเดียว แต่เจอฟิล์มที่รพ.
ฟิล์มไปทำไม?
ฟิล์ม : เขาบอกเป็นลูกผม ตัวยังอ่อนอยู่เลย
แหวนมาดูแลเด็ก จนถึงกำหนดหงส์ต้องกลับบ้านก่อน แต่เด็กยังไม่ได้กลับ เพราะอะไร?
หงส์ : ให้ยาฆ่าเชื้อ 14 วันค่ะ
จังหวะนั้นแหวนรับอาสาจะดูแลให้ คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแหวนตบตาผัวตัวเอง?
หงส์ : ไม่รู้เลยค่ะ
พอเจอฟิล์มแล้วเป็นไงต่อ?
หงส์ : พอเจอฟิล์ม ฟิล์มก็กลับบ้าน หนูรู้แล้วว่าฟิล์มเป็นแฟนแหวน หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าคิดถึงสปายจังเลย สปายเป็นยังไงบ้าง
ใครตั้งชื่อสปาย?
หงส์ : หนูเป็นคนตั้งค่ะ
ลูกคุณชื่ออะไร?
ฟิล์ม : ยุทธสิ
ชื่ออะไรวะ?
ฟิล์ม : ฝรั่งเขาตั้งให้ ผมก็ตั้งชื่อภาษาไทยว่าเฟิร์ส
ยังไงต่อ?
หงส์ : คิดถึงสปายจังเลย ขอไปรับสปายได้มั้ย อยากเอาสปายมานอนด้วย หนูเห็นว่าเคยช่วยเหลือหนูมา แล้วรักเด็กโน่นนี่นั่น หนูเลยให้ลูกหนูไป จากนั้นไปรับไปส่งแบบนี้ บางครั้งหนูไม่ว่างก็ฝากน้องหน่อย หนูไปทำธุระ เย็นมาก็ไปรับน้อง
ไว้วางใจแหวน เขาดูแลลูกเราอย่างดี เราก็สบายใจ มีคนมาช่วยดูแลลูกเรา แล้วเกิดอะไรขึ้น?
หงส์ : วันที่ 17 ม.ค. ฟิล์มโทรมาหาหนู โดยใช้เฟซฯ แหวน บอกว่าให้ลบรูปลูกผมเดี๋ยวนี้เลย
ฟิล์ม : ผมเข้าไปดูในเฟซฯ นี่มันลูกผมนี่หว่า เอาลูกผมไปลงได้ไง ผมก็เลยทักไปหาเขาว่าลบรูปผมเลยนะ มีสิทธิ์อะไรเอารูปลูกผมไปลง
หงส์ : แล้วเขาก็ด่ากัน บอกว่าจะมาถึงบ้าน หนูก็ทำงานปกติ แต่หนูทักบอกแม่ ยาย น้องว่าถ้าแหวนมารับสปาย ห้ามให้ไปเป็นอันขาด เพราะเริ่มเอะใจแล้ว กลัวจะเกิดอะไรขึ้นกับสปาย
เขาเอาลูกคุณไปเที่ยวเล่นอยู่เรื่อย คุณก็อนุญาตเหรอ?
หงส์ : ใช่ค่ะ บางครั้งเขาบอกคิดถึงลูกหนู หนูก็ให้ไปนอนด้วย เขาก็ส่งรูปมาให้ดูตลอดว่าลูกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ อยู่กับหนู
มุมนึงเราก็ชะล่าใจ?
หงส์ : หนูก็ขอโทษที่ไว้ใจน้อง ไม่สังหรณ์ ไม่เผื่อใจไว้เลย ให้ใจไปเต็มๆ
คุณยายสงสัยมั้ย ทำไมแหวนวนเวียนในชีวิตบ้านเรา?
ยายจุก : ก็เตือนว่าดูๆ ด้วยนะ เขาบอกไม่เป็นไร บ้านอยู่ตรงตลาดล่าง แม่เขาก็รู้จักกัน แต่ยายไม่รู้จักอะไรเลย อยู่บ้าน บอกให้ระวังนะ พูดกับลูกสาวอยู่ครั้งนึงว่าเขาเป็นคนดี ก็ถนอมความดีไว้นะลูก อย่าทำอะไรผิดใจกันนะ แต่ยังไงลูกหลานยังเล็กอยู่ อย่าให้เขาไปมาก
คบหาแฟนนานแค่ไหน?
ฟิล์ม : ปีครึ่งครับ รู้จักทางเฟซฯ ครับ คุยกันๆ กันก่อน แล้วชอบ จากนั้นคบหากัน ไม่ได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยา เขามาช่วงเสาร์-อาทิตย์ ผมก็ไปเรียน เขาก็ไปเรียน พอมีเรื่องท้อง เขาส่งรูปสองขีดมาให้ผมดู ผมรู้ว่าเขาท้อง ผมก็ดีใจ
เขาบอกช่วงไหนว่าท้อง?
ฟิล์ม : พ.ย. ครับ ตอนเขาบอกว่าท้องผมก็บอกไม่เป็นไร ผมก็ปลอบใจเขา ท้องผมก็รับผิดชอบ
รักเขามาก?
ฟิล์ม : ครับผม
ไอซ์อยู่ในเหตุการณ์ตลอด?
ไอซ์ : เขาโทรมาปรึกษาตลอดว่าแฟนท้องจะทำยังไงดี ผมก็บอกให้ไปหาหมอ ให้พาไปฝากครรภ์ ผมมีเมียมีลูกมาก่อน
คุณพาไปมั้ย?
ฟิล์ม : ผมไปแรกๆ แต่หลังๆ ไม่ได้ไป
คุณไปรพ.อะไร?
ฟิล์ม : เจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับ เขาเข้าไปคนเดียว ไม่มีใบฝากครรภ์ บางทีเขาบอกอยู่กับแม่บ้าง หมอบ้าง หมอไม่ให้บ้างครับ ผมก็เชื่อ
ระหว่างพาเมียไปฝากครรภ์ รูปร่างเมียเห็นเหรอว่าเขาตั้งท้อง?
ฟิล์ม : เห็นว่าอวบ ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยเชื่อว่าเขาท้องครับ
คุณคุยกับลูกในท้องมั้ย?
ฟิล์ม : มีลูบท้องบ้าง บอกว่าออกมาเป็นลูกพ่อนะ ลูกคนแรกด้วยครับ
ถึงกำหนดคลอด ทำยังไง?
ฟิล์ม : ผมไปเฝ้าเขา มีญาติทางแม่เขามาแทน
ไอซ์ : มาสลับกันตอนกลางคืน ฟิล์มเฝ้าตอนกลางวัน
เขาไปนอนรพ.เลยเหรอ?
ฟิล์ม : ใช่ครับ
เขาไม่ได้ท้องจริงแล้วไปนอนรพ.ได้ไง?
ฟิล์ม : ผมไม่ทราบเหมือนกัน
คุณเฝ้ากี่โมง?
ฟิล์ม : เช้าครับ กลางคืนแม่เขาไปเฝ้า รู้จักกันครับ
พอมีประเด็น แม่เขาจะเล่นคุณพรากผู้เยาว์?
ฟิล์ม : รู้ครับ
ขณะเดียวกันตอนคุณไปเฝ้า แม่ก็รับรู้ ตกดึกแม่แหวนมาเฝ้าแทน จากนั้นยังไง?
ฟิล์ม : ผมกลับบ้าน ตื่นเช้ามา แหวนบอกว่าลูกออกมาแล้วนะ วันแรกไม่ได้เห็นหน้าลูก ลูกอยู่ในห้องฉุกเฉิน ผมไปดูไม่ได้
อยากรู้ไปนอนรพ.ได้ไง แล้วไปบอกหมอเป็นอะไร ได้คุยกับหมอมั้ย?
ฟิล์ม : ไม่ได้คุยเลยครับ เมียคุยเองหมด แล้วมาเล่าให้ฟัง
หงส์คลอดที่ไหน?
หงส์ : ค่ายจักรพงษ์ ปราจีนฯ ค่ะ
คนละรพ.ด้วยนะ?
ฟิล์ม : ใช่ครับ เขาจัดการเองทุกอย่าง ไม่ให้ผมไปยุ่ง พอผมถามมาก เขาก็โมโหใส่ผม ผมก็ตัดปัญหาอยู่เฉยๆ
ออกจากรพ.มา เป็นยังไง?
ฟิล์ม : ได้เห็นรูปล่าสุดคือที่หงส์ เดินสวนกันที่รพ.เจ้าพระยา แหวนบอกเด็กคลอดไม่แข็งแรง
ใครเป็นคนจ่ายค่าหมอ?
ฟิล์ม : แม่ผมครับ แม่อยู่ฟินแลนด์ครับ แฟนใหม่แม่เป็นคนตั้งชื่อลูก แม่โอนเงินค่าคลอดไปที่บัญชีแหวนโดยตรงครับ
แหวนไปนอนรพ.คลอดวันไหน?
ฟิล์ม : ต้องดูจากเฟซฯ แหวน ผมจำไม่ค่อยได้ เขาอ้างว่าไปนอนรพ. 2 วัน
แหวนลงคลอด 22 ส.ค.68 เวลา 10.41 น. วันศุกร์ ผ่าคลอด บล็อกหลัง คุณเห็นรอยผ่าเขามั้ย?
ฟิล์ม : ผมขอดูรอยผ่า แต่เขาไม่ให้ผมดู เขาบอกอาย ทั้งที่ผมก็พูดย้ำแล้วย้ำอีก เขาก็จะโมโหใส่ผม
แต่ดูอย่างอื่นได้หมด ยกเว้นท้อง?
ฟิล์ม : ครับผม
คุณคลอดวันที่เท่าไหร่?
หงส์ : 19 ต.ค.68 ค่ะ
สองเดือนแหวนถึงมาเจอคุณ แสดงว่ารูปแรกที่แหวนเอาไปลง ไม่ใช่รูปลูกคุณ เพราะคุณยังไม่คลอด?
หงส์ : ใช่ค่ะ
แหวนไม่ได้ท้องจริง แสดงว่าเอารูปใครมาลงก็ไม่รู้ แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ คุณไม่เจอลูกหลังคลอด 2 เดือน เขาอ้างว่ายังไง?
ฟิล์ม : เขาบอกว่าลูกไม่แข็งแรงเลย ให้ออกซิเจนบ้าง ออกซิเจนต่ำครับ ผมก็เข้าไปเยี่ยมไม่ได้ หมอไม่ให้เข้า
ลูกต้องอยู่รพ.อย่างเดียวเท่านั้น คนอื่นห้ามเยี่ยม ไอซ์เชื่อมั้ย?
ไอซ์ : ตอนนั้นผมมากรุงเทพฯ ครับ เพื่อนบอกแค่ว่าลูกคลอดแล้ว
แม่แหวนรู้มั้ยว่าลูกท้องหรือไม่ท้อง หรือโกหกแม่ด้วย?
ฟิล์ม : แม่คิดว่าท้องจริง
ไอซ์ : แหวนท้องได้ 3 เดือน แม่เขาจะพาไปทำแท้งครับ
ฟิล์ม : โดยไม่บอกอะไรผมเลยครับ
โกหกทุกคนเลยเหรอ?
ฟิล์ม : ใช่ครับ
พอเข้าสู่เดือนต.ค. หงส์คลอดลูก แหวนมาตีสนิท และสมอ้างว่าลูกคุณคือลูกเขา เอาลูกหงส์ให้ฟิล์มดู ครั้งแรกที่ฟิล์มเจอลูก เมื่อไหร่?
ฟิล์ม : ไปหาที่รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
หงส์ : หนูออกจากรพ.วันที่ 21 แต่ลูกนอนให้ยาฆ่าเชื้อ 14 วัน พอจบจากการให้ยาฆ่าเชื้อ ลูกหนูถ่ายเป็นเลือด ก็ส่งตัวไปรพ.เจ้าพระยาฯ ไปนอนแอดมิตค่ะ ประมาณวันที่ 7-8 พ.ย. ค่ะ
วันนั้นแหละคุณได้เจอลูกครั้งแรก แต่เจอแบบสมอ้าง เพราะคือลูกหงส์?
ฟิล์ม : ใช่ครับ
แหวนเลยเอาลูกไปให้คุณดู?
ฟิล์ม : ใช่ครับ เขาบอกว่าลูกผม ผมก็ดีใจ เพราะลูกคนแรก ผมเฝ้าลูกได้สักพัก พี่หงส์ก็เดินมา ผมถามว่าใคร แหวนบอกว่าเป็นพี่ที่รู้จัก เขารักเด็ก เขาจะมาดูให้
วางแผนเป็นขั้นเป็นตอน คุณก็หลงเชื่อ เข้าใจว่าเด็กคนนั้นลูกคุณ?
ฟิล์ม : ใช่ครับ เขาบอกลูกเราถ่ายเป็นเลือด ต้องอยู่รพ. ต่อ พี่หงส์มาเฝ้าแทนผม ผมมีงานต้องทำด้วยครับ
ล่าสุดแม่คุณแหวนติดต่อมาแล้ว บอกว่าจริงๆ วันนั้นที่คุณไปนอนเฝ้าด้วย แหวนไม่ได้ท้องนะ แต่แหวนบอกว่าแหวนป่วยเป็นลำไส้อักเสบ?
ฟิล์ม : ผมมีหลักฐานคลิปเสียง ลูกเขายอมรับหมดเลย ว่าแม่เขาพาไปทำแท้งครับ
อันนี้ก็อาจเชื่อไม่ได้ แหวนอาจโกหกหรือเปล่า เพื่อความเป็นธรรมของแม่ แหวนพยายามโยนให้ทุกคนหรือเปล่า หลังคุณเจอลูกในเดือนพ.ย. คุณได้เจอลูกอีกทีเมื่อไหร่?
ฟิล์ม : จนลูกออกตอนไหนนะพี่หงส์
หงส์ : หนูนอนประมาณ 2 วัน วันที่ 9 ที่ 10 ออกแล้ว หนูไปฝากอีกที 25 พ.ย.68 จุดประสงค์ที่ฝากน้อง หนูก่อตั้งจุดน้ำท่วมที่ปราจีนเพื่อไปช่วยหาดใหญ่ น้องมาบอกว่าลองเอานอนกับหนูสักคืนมั้ยพี่ ครั้งแรก หนูรักเด็ก หนูเคยเลี้ยงเด็กในตลาด ก็ถามว่าจะนอนได้เหรอ แต่เขาเล้าหรือจนหนูยอม เพราะเขาบอกไปบ้านแม่เขา บ้านแม่เขาหนูก็รู้จัก จากนั้นไปนอนประมาณ 3-4 คืน จนหนูเอาของบริจาคที่หาดใหญ่สำเร็จ วันที่หนูกลับมาก็ไปรับลูกกลับบ้าน
ไปรับที่ไหน?
หงส์ : หนูไม่มั่นใจว่าหน้าบ้านแหวนแหวนหรือข้างเซเว่น ตลาดล่างปราจีนบุรีค่ะ
ฟิล์มก็ไม่ได้เจอลูกอีกเลยสิ?
ฟิล์ม : ใช่ครับ เขาบอกลูกป่วยอีก เหมือนไข้บ้าง อะไรบ้าง ไปหาหมอ ต้องไปฉีดยา
เงินรักษาลูกมีมั้ย?
ฟิล์ม : เป็นทางแม่ผมซัปพอร์ตให้ครับ
เขาบอกลูกเป็นอะไร?
ฟิล์ม : เขาบอกไม่สบาย เอาไปให้หมอไม่กี่อาทิตย์ แล้วก็เอามา แล้วก็เอาไปอีกแล้ว หายไปทีนานๆ พอหลายๆ เดือน เขาบอกเอาไปให้หมอ หมอเอาไปตรวจดูลูกเป็นมะเร็ง เป็นเนื้องอกในสมอง ต้องผ่าตัด ผมก็ถามว่าเป็นได้ไง เด็กยังร่าเริงดูปกติอยู่เลย ผมก็ไม่ได้เจอเด็กเลย เขาบอกเอาไปรักษา
ไอซ์ลองเล่าแทนเพื่อน?
ไอซ์ : ฟิล์มโทรมาหาว่าลูกไม่สบาย ผมก็ถามว่าลูกเป็นอะไร ฟิล์มบอกว่าลูกเป็นเนื้องอกที่สมอง แฟนฟิล์มเอาลูกไปหาหมอ ผมก็ถามว่าตอนนี้เด็กอยู่ไหน ฟิล์มบอกเด็กอยู่รพ.เจ้าพระยาฯ กำลังส่งตัวไปรพ.จุฬาฯ ผมก็ถามว่าทำเรื่องยังไง ใช้สิทธิ์อะไร ฟิล์มบอกว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรทอง จ่ายค่ารถ ค่ารักษาเองทุกอย่าง
เงินใช้เท่าไหร่?
ฟิล์ม : เขาบอกค่าตร.นำทางบ้าง ประมาณ 3 พัน เคสเร่งด่วนรีบพาไปรพ. ก็เป็นทางแม่ที่จ่ายให้ครับ
คุณจับได้ตอนไหน?
ฟิล์ม : ต้นเดือนม.ค. ครับ เห็นหงส์โพสต์รูปลูกผม ผมก็บอกให้เขาลบ ความเลยแตก
หงส์เกือบตกเป็นผู้ต้องหา เพราะแม่ฟิล์มจะเอาเรื่อง พอจะเอาเรื่องแหวน แม่แหวนบอกจะเอาเรื่องฟิล์มพรากผู้เยาว์ มันโป๊ะแตกได้ยังไง?
ไอซ์ : ฟิล์มโทรมาหาผมว่าลูกหาย ลูกโดนขโมยจากรพ. ช่วงต้นเดือนม.ค.ครับ ตอนที่ลูกรักษามะเร็งอยู่ ทางฟิล์มให้ผมคุยกับแหวน ให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องเกิดอะไรขึ้น แหวนบอกว่าเหมือนรพ.จะสมรู้ร่วมคิดกับพี่หงส์ ขโมยลูกไป เงินที่โอนไป โอนให้พยาบาลคนนี้ พยาบาลเอาเงินไปแบ่งกับพี่หงส์ที่เอาลูกไป ฟิล์มบอกว่าเจอคนลงรูปลูกแล้วคือหงส์ ฟิล์มเลยทักไปหาหงส์ว่าเอารูปผมไปลงทำไม ลบรูปเดี๋ยวนี้ เขามีการทะเลาะกันครับ
ติดต่อไปทางหงส์ว่าไง?
หงส์ : เริ่มแรกเลย แชตของแหวนแหวน บอกว่ามีคนแฮกเฟซฯ หนู ให้บล็อกเฟซฯ แหวน บล็อกเฟซฯ ฟิล์ม บล็อกเฟซฯ พี่ชายฟิล์ม หนูก็ให้ใจน้อง ก็คือเชื่อ ไปคุยทางไลน์นะพี่ หนูก็ไปคุยทางไลน์ บล็อกให้หมดเลย แต่หนูตัดสินใจรับสาย เจอฟิล์มค่ะ ฟิล์มบอกเอารูปลูกผมไปลงทำไม หนูก็บอกว่าใคร ลูกเรานะ เขาบอกจะลูกคุณได้ไง ลูกผม แหวนอยู่ตรงนี้ แหวนพูดสิ แต่แหวนก็ไม่พูด ก็เถียงกับแฟนหนู
คุณทะเลาะว่าอะไร?
แฟนหงส์ : ผมก็เลยให้เอาสูติบัตรมาชนกันเลย
ตอนนั้นตกใจมั้ยว่าเมียไปได้กับฟิล์มหรือเปล่า?
แฟนหงส์ : ไม่คิดครับ
เขาว่าไง?
แฟนหงส์ : เขาบอกก็ได้ แล้วไม่คิดว่ามาจริง เขามาที่บ้าน จะไปเอาลูกคืน แต่ผมติดงาน เลยไม่ได้เจอ
ถ้าเจอเป็นไง?
แฟนหงส์ : ก็คงคุยกัน เพราะลูกผม ผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน
คุณจะไปเอาลูกที่บ้านเขาเลยเหรอ?
ฟิล์ม : ใช่ครับ เพราะเขาบอกลูกหายไป ผมนึกว่าเป็นลูกผมจริงๆ
คุณทำไง?
หงส์ : หนูบอกยาย บอกน้อง ถ้าแหวนแหวนมารับลูก ไม่ต้องให้เป็นอันขาด เดี๋ยวเอาไปจะเกิดอันตรายหรือเปล่า ฟิล์มจะทำอะไรลูกเราหรือเปล่า ตอนนั้นเริ่มเอะใจแล้ว ห้ามให้ทุกคนเอาไป น้องก็ทักแชตมาหายายหนู บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับสปาย ให้ยายพักบ้าง ทั้งที่ตอนนี้ฟิล์มรู้แล้ว
ทำไมถึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกแล้ว?
หงส์ : ฟิล์มมาหาที่บ้านแล้วเจอพี่ชายหนู ฟิล์มพูดว่าอีนี่มันเอาลูกผมไปไว้ไหน พี่ชายหนูก็บอกว่าอยู่อีกหลังนึง
แหวนอยู่มั้ย?
ฟิล์ม : แหวนไปด้วยกัน เขาก็บอกว่าเป็นลูกเรา ไม่รู้บ้านหงส์ มีบ้านหลายหลัง
สุดท้ายคุณเชื่อได้ไงว่าไม่ใช่ลูกแล้ว?
ฟิล์ม : ผมกลับบ้านมารวบรวมหลักฐานเพิ่ม ถามเขาตรงๆ
หงส์ : ฟิล์มโทรมหาหนูว่าเรื่องเป็นยังไงบ้าง หนูก็เล่าให้ฟัง น้องก็บอกว่าผมขอโทษนะ คิดว่าเป็นลูกผมจริงๆ ผมรักลูกพี่มากเลย ผมทำทุกอย่างให้ลูกพี่ เพราะเข้าใจว่าเป็นลูกผม
แม่ฟิล์มอยู่ในสาย แม่อยู่ฟินแลนด์ แม่เข้าใจมาตลอดว่าสปายเป็นลูกของลูกชายแม่?
แม่ฟิล์ม : ค่ะ เข้าใจมาตลอดตั้งแต่เขาบอกว่าเขาเริ่มตั้งท้องจนคลอดค่ะ ทำให้เชื่อใจทุกอย่างค่ะ
เขาขอเงินแม่ยังไง?
แม่ฟิล์ม : ส่วนมากแหวนเป็นคนขอ เขาจะคุยกับแม่เอง เริ่มแรกมาตีสนิทก่อน พูดดี ทำให้เราไว้ใจ พูดเรื่องไปหาหมอ ค่าใช้จ่ายเท่านี้นะ แม่ก็เชื่อค่ะ ตอนเริ่มตั้งท้องเขาเอามาให้ดูสองขีด เราก็รับผิดชอบทุกอย่างเหมือนลูกคนนึง ในเมื่อมีลูกด้วยกัน ทุกอย่างแม่ก็รับผิดชอบ นอกจากเงินไม่พอก็จะบอกเขา เขาก็โอเค แต่ส่วนมากเป็นแม่จ่ายค่ะ
แม่จ่ายไปเท่าไหร่?
แม่ฟิล์ม : ตั้งแต่แรกจนจบ ก็ร่วมๆ ล้านได้ค่ะ โอนเข้าบัญชีแหวน มีหลักฐานหมดค่ะ บัญชีเป็นเด็กหญิงค่ะ เขาบอกอายุ 17 อยู่ม.5 ค่ะ เราก็เชื่อค่ะ ลักษณะเขาก็เหมือนเด็ก 17-18 แต่เขาอายุเท่าไหร่ ถ้ามีลูกด้วยกัน แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วค่ะ
แม่โอนเงินให้เขาร่วมล้านเลยเหรอ?
แม่ฟิล์ม : ค่ะ เขาบอกไม่สบายบ้าง เริ่มฝากท้องมั่ง ตั้งแต่คลอด มีค่าคลอด แล้วอ้างว่าเด็กมีหลายโรค มีค่าใช้จ่าย ก็ถามเขาว่าสิทธิ์บัตรทองใช้ไม่ได้เหรอ เขาบอกว่าใช้ได้บางตัว ถ้าเป็นโรคร้ายแรงต้องใช้ยาที่ไม่สามารถใช้บัตรทองได้ ต้องจ่ายเงินเองค่ะ
แม่ยืนยันว่าเขาบอกแม่อายุ 17?
แม่ฟิล์ม : ใช่ค่ะ อยู่ม.5 ค่ะ
หงส์ : เขาบอกหนูอยู่ม. 5 อายุ 17 เหมือนกัน
แต่จริงๆ ถ้าด.ญ.ต้องไม่เกิน 15 เพราะ 15 เป็นน.ส.แล้ว แสดงว่าเขาอายุ 14 ไม่เกิน 15 สิ หรือเปิดบัญชีเก่าไว้เหรอ?
แม่ฟิล์ม : พอถามซ้ำเขาก็ยืนยันว่าอายุ 17 แต่พอเกิดเรื่องก็ถามพ่อแหวนค่ะ เขาบอกอายุ 14 อยู่ม.2 ค่ะ แต่พอถามแหวน เขาก็ยืนยันว่าอายุ 17 ค่ะ
แม่ส่งข้อความมาบอกทางเราว่า 14 ไม่เกิน 15?
แม่ฟิล์ม : สำหรับแหวน เขาพูดกับหนู กับฟิล์ม กับหงส์ แบบนี้ค่ะ
เขาคุยกับแม่ผ่านอะไร?
แม่ฟิล์ม : พิมพ์คุยทางเฟซฯ ค่ะ
เขาบอกทำซีทีสแกน ต้องผ่าตัด ราคา 8 หมื่นถึง 1.6 ล้าน โกหกแม่ฟิล์มเยอะมาก แม่โดนด.ญ.คนนึงหลอกแม่ว่ามีลูก แล้วบอกว่าหลานเป็นมะเร็ง ต้องจ่ายแบบนี้ๆ เหรอ?
แม่ฟิล์ม : ค่ะ เริ่มแรกตั้งแต่เด็กเกิดมา เขาบอกเด็กปอดติดเชื้อ ปอดเป็นฝ้า บัตรทองใช้ไม่ได้ ก็หลายบาทค่ะ มีค่าห้องพิเศษบ้าง มีหลายโรคที่เขาพูดมา มีหลักฐานค่ะ เริ่มตั้งแต่เด็กเกิดมาเลยค่ะ
เขาเคยถ่ายรูปเด็กให้แม่ดูมั้ย?
แม่ฟิล์ม : มีค่ะ มีปอดติดเชื้อ หายใจเองไม่ได้
หงส์เอาเรื่องนี้มาหาผม เพราะตอนนี้เขากังวลใจว่าเขาจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับแหวน เขากลัวมาก เพราะแม่อาจไปแจ้งความแหวนฉ้อโกง แล้วจะนำพามาถึงหงส์ว่าให้ลูกไปหลอกหรือเปล่า คุณเลยเอาข้อเท็จจริงมาบอกทางเรา ทางนี้บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย ยืนยันว่าฝั่งแหวนโกหกลูกแม่เอง สร้างเรื่องสร้างราว เอาลูกเขาเป็นเหยื่อล่อ แม่จะเอายังไงต่อไป?
แม่ฟิล์ม : อยากได้เงินคืนมาค่ะ ไม่ได้เรียกร้องทั้งหมด ขอคืนแค่ 7.5 แสน แต่เขาคืนมาแค่ 5.2 หมื่นค่ะ
คนคืนคือใคร?
แม่ฟิล์ม : แหวนค่ะ แต่ถ้ารวมทั้งหมดมันมากกว่านั้นอยู่แล้วค่ะ
นี่รูปใคร?
หงส์ : รูปแม่ของแหวนค่ะ เขาเอารูปลูกหนูไปลงโพสต์
แล้วเขาเอาลูกคุณมาโพสต์ได้ไง?
หงส์ : วันนั้นหนูไปตลาดค่ะ แล้วทำธุระอยู่ที่ตลาด น้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่มารับไปนะพี่ ห่างกันไม่ถึง 2 กิโล แม่แหวนก็มารับลูกไปที่บ้านค่ะ
อยากรู้ว่าแม่ของแหวนเข้าใจว่าเด็กคนนี้ลูกใคร?
หงส์ : เขารู้ว่าเป็นลูกหนูค่ะ เวลาหนูไป เขาถามตลอดว่าทำไมไม่เอาสปายมา อยากเล่นกับสปาย คิดถึงสปายค่ะ
เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกของคุณ เรื่องสับสนไปหมด ที่แน่ๆ แม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกหงส์ ไม่ใช่ลูกแหวนแน่ๆ?
มหาหมี : แม่เขารู้ตอนไหน
หงส์ : รู้ตั้งแต่แรกเลยค่ะ
มหาหมี : เป็นการสร้างเรื่องและโกหกของคนๆ เดียว มันจะพัวพันกับคดีความต่างกรรมต่างวาระหลายเรื่องเลยครับ
คุณแจ้งความว่าอะไร?
หงส์ : ลงบันทึกประจำวันว่าหนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทั้งหมดค่ะ แล้วก็มีใบซาวด์ 3 มิติก่อนคลอดค่ะ มีสมุดฝากครรภ์ยืนยันค่ะ แล้วก็มีสูติบัตรค่ะ
ตอนนี้จะซวย กลัวเป็นผู้บงการ ให้ลูกแหวนไปเรียกเงินกับแม่ฟิล์ม คุณก็เลยมาเปิดว่าไม่ใช่ แหวนทำคนเดียว?
หงส์ : ใช่ค่ะ
แม่แหวนส่งมายืนยันว่าแม่แหวนไม่เคยรู้ว่าแหวนท้อง รู้แค่ลำไส้อักเสบ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องที่แหวนไปโกหกเลย แม่ทราบมาตลอดว่าเป็นลูกของหงส์ วันนั้นหงส์เอาลูกไปส่งที่ร้านแม่เอง?
หงส์ : แม่มารับที่ร้านในเมืองค่ะ
แม่แหวนไม่เข้าสาย ข้อกฎหมายนัวเนียไปหมด?
มหาหมี : ฟังดูน่าปวดหัว และสลับซับซ้อนโดยพฤติการณ์ แต่กฎหมายไม่ได้ซับซ้อน เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากคำพูดและพฤติการณ์คนๆ เดียว คนเกี่ยวข้องคือน้องหงส์ อีกฝ่ายก็น้องฟิล์ม ที่พันไปถึงคุณแม่ ประเด็นหลักๆ คือลูกเป็นของเรา เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา โดยมีการวางแผน ถ้าดูตามพฤติการณ์เหมือนวางแผนมาก่อน ทำยังไงก็ได้ให้ลูกเป็นของเขา แล้วแสดงให้สามีรู้ว่าเป็นลูกเขา หงส์จะเป็นผู้เสียหาย แหวนเอาไป คือพรากผู้เยาว์ หรือพรากเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี ไปจากบิดามารดา เป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญา 317 การพรากผู้เยาว์วิธีการใดก็แล้วแต่ ถือว่าพรากทั้งสิ้น ขอแค่ให้มีการแยกไป เอาไปจากการครอบครองของบิดามารดา โดยวิธีการที่เขาบอกจะเอาไปช่วยเลี้ยงดู ก็เป็นการพรากผู้เยาว์ ส่วนฟิล์มมีปัญหา คือน้องไม่รู้ข้อเท็จจริงกับเขาเลย กรณีแฟนน้องเขาบอกว่าท้องแล้วมีการหลอกโดยปกปิดข้อเท็จจริง ไปหลอกเอาเงินแม่ที่อยูฟินแลนด์ ตรงนี้จะมีความผิดฐานฉ้อโกง หลอกลวงแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์ ไม่ใช่ลูกเขา เขาก็ไม่แจ้ง ได้เงินจากคุณแม่เป็นล้าน ตรงนี้ผู้เสียหายคือคุณแม่ ส่วนอื่นจะเป็นอีกคดีนึง ถ้าแม่ของฟิล์มแจ้งความกล่าวโทษฐานฉ้อโกง จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าน้องไปเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยพฤติการณ์ ทางกฎหมายเขาจะดูว่า โดยวิญญูชน เราสามารถให้ลูกไปกับคนอื่นได้หรือไม่ ในเมื่อเขาไม่ใช่สถานเลี้ยงเด็ก เขาไม่ได้มีอาชีพในการดูแลเด็ก รู้จักผ่านเฟซบุ๊ก มีความไว้เนื้อเชื่อใจถึงขั้นให้เอาไปบ้าน เอาไปเลี้ยงดู ฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุอะไรน้องถึงเชื่อใจเขาขนาดนั้น เขาพูดยังไง ถึงจะไม่มีส่วนรวมฉ้อโกงเงินแม่ที่อยู่ฟินแลนด์ ปัญหาคดีพรากผู้เยาว์เขาไม่ได้สนใจว่าเด็กยินยอมหรือไม่ แต่กฎหมายคุ้มครองเด็ก ถ้าน้องบอกว่าเขาอายุเกิน 17 หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ โดยพฤติการณ์ไม่สามารถอ้างให้พ้นผิดได้ เนื่องจากกำหมายคุ้มครอง สองแม้แม่หรือผู้ปกครองน้องเขาจะบอกว่าน้องอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ แต่พอข้อเท็จจริงปรากฏว่าอายุน้อยไม่ถึง 15 แต่ไม่เกิน 18 กฎหมายคุ้มครอง มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ แล้วก็มีความผิดในลักษณะที่ไปเพื่ออนาจาร หรือแสวงหากำไรจากน้อง เว้นแต่เขาแต่งงานกันในภายหลัง
ที่น่าตกใจ มีเสียงๆ นึง กล่าวอ้างว่าเรื่องนี้มีคนที่บงการ แต่สิ่งที่ได้ยิน ข้อเท็จจริงไม่ได้ปรากฏ อาจพูดเพื่อเอาตัวรอดก็ได้ หรือพูดจากข้อเท็จจริงก็ได้ เขาบอกว่าแม่ของเขา ให้เขามาหลอกเอาเงินแม่คุณ คุณเชื่อมั้ย?
ฟิล์ม : 50-50 เพราะเขาก็หลอกผมเหมือนกัน
สองเขาบอกคุณเป็นหนี้เขา?
หงส์ : เป็นจริงค่ะ ช่วงนั้นลูกเกิดมาช่วงแรกๆ ลูกกินนมกระปุกละ 700 เพราะแพ้นมวัว หนูขัดสนเรื่องเงิน เพราะไม่ได้ทำงานกันทั้งคู่ หนูบอกว่ายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเลย น้องโอนเงินมาให้หนูเลย 1 พันบาท ค่าน้ำบวกค่าไฟ หนูก็เลยขอบคุณนะ พี่ไม่ได้ขอ แต่น้องเอ่ยให้
คุณเป็นหนี้เขาเท่าไหร่?
หงส์ : ไม่ถึง 5 พันค่ะ หนูบริสุทธิ์ใจ หนูพร้อมให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินทุกบัญชี ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ
มหาหมี : ตรงนี้สามารถกล่าวอ้างได้ว่าไม่ได้ประโยชน์ร่วมกันในการกระทำ ถ้าได้ประโยชน์ร่วมกันจะต้องมีเส้นเงิน มีการรับเงิน มีการได้ประโยชน์กัน
ล่าสุดแม่แหวนส่งข้อความบอกว่าฟิล์มบังคับให้แหวนพูด ให้หลอก?
ฟิล์ม : บังคับยังไง
หงส์ : ถ้าแม่แน่จริง แม่ต้องเข้าสาย
ตอนนี้ลูกสาวแม่เอง กำลังบอกว่าแม่ให้ลูกสาวไปหลอกแม่ผัวเอาเงินมาให้แม่ ตอนนี้เงิน 7 แสนไม่รู้อยู่ที่ไหนนะ สองแม่บอกว่าฟิล์มเป็นคนบังคับให้ลูกแม่พูด ถ้าแม่ต้องการชี้แจงมุมแม่ แม่ติดต่อมาเลย เพื่อความโปร่งใสของแม่?
มหาหมี : อาจเข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกงนะครับ และสามารถไล่เส้นทางการเงินได้ว่าใครได้ประโยชน์บ้าง อันนี้เป็นนิติวิทยาศาสตร์ ที่ไม่สามารถบิดกระบวนการได้ ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องชี้แจงให้ชัด
หงส์ : หนูบอกตร.ว่าหนูพร้อมให้ตรวจสอบตั้งแต่เดือนม.ค.ปีที่แล้วเลย
คลิปเสียงเขาบอกแม่กูให้หลอกเอง ฟิล์มบอกพูดในวัดนะ?
ฟิล์ม : ในที่ผมปริ้นท์หลักฐาน ยังมีคำว่าแม่หนูอยู่เลยครับ
มหากาพย์จริงๆ ไม่น่าเชื่อเลย คิดว่าเบา แต่หนักมากนะ?
มหาหมี : เขาอาจพูดซัดทอดแม่เองก็ได้ แต่การนำสืบของตร. เขาสามารถไปดูเส้นทางการเงิน ผลประโยชน์ได้ร่วมกันหรือเปล่า ถ้าเป็นจริงก็ลำบาก
แม่เงียบไปแล้ว แม่ส่งเข้ามาหน่อย ตกลงเป็นยังไง ถ้าบอกว่าฟิล์มบังคับให้ลูกแม่พูด แม่ส่งมาเลยก็ได้ว่าฟิล์มบังคับยังไง ฟิล์มบังคับมั้ย?
ฟิล์ม : ไม่ได้บังคับครับ เขาพูดเอง วันนี้เขาจะมามอบให้ผม แต่บางเรื่องฟังแล้วยังโกหกอยู่บ้าง อย่างเช่นดูย้อนหลังสเตทเมนต์
เขาบอก 7 แสนโอนให้ใคร เอาไปทำไร?
ฟิล์ม : เขาบอกแม่เขาเอาไปเล่นแชร์หมด เงินทั้งหมดเอาไปให้แม่เขาหมดเลย เอาไปทำอะไรบ้างเขาก็ไม่รู้ ฟังคลิปเสียงเต็มได้เลยครับ
ในคลิปมีบอกด้วยนะว่าลูกแม่เอง ไปบอกฟิล์มว่าแม่เอาเงินทั้งหมดไปหมดเลย เอาไปส่งแชร์?
ฟิล์ม : แม่เขาจะให้ผัวใหม่เอามีดมาแทงผม เขาข่มขู่ผม ตอนแรกด่าว่าไม่ต้องให้แม่มึงมายุ่งกับแม่กูแล้วนะ กูรำคาญ ครั้งที่สองเขาก็มาด่าอีก ผมก็เลยทนไม่ไหว ผมไม่อยากให้ใครมาด่าฟรี ผมก็ด่าสวนไปเลย
เขาบอกจะให้พ่อเลี้ยงมาแทงคุณ?
ฟิล์ม : ใช่ เขาบอกคนละรูเอามั้ย ผมก็ถามว่ารูอะไรเหรอ อยากรู้
ในนี้เขียนว่าผ่าตัดใส่เครื่องช่วยหายใจมันก็เลยแพง แม่หนูกู้เงิน 2 แสน หมายถึงแม่แหวน เขาอาจสมอ้างหรือเปล่า?
แม่ฟิล์ม : ใช่ค่ะ แหวนพูดค่ะ ว่าแม่เขาก็ไปกู้เหมือนกัน
แม่จะดำเนินคดีมั้ย?
แม่ฟิล์ม : อยากดำเนินคดีกับแหวน เงินที่เขาโกหกไปขอคืนมาค่ะ
เขาจะแจ้งความลูกแม่?
แม่ฟิล์ม : แจ้งข้อหาอะไรคะ
พรากผู้เยาว์?
แม่ฟิล์ม : แม่เขาก็รับรู้ ผู้หญิงก็สมยอมค่ะ เขามาอยู่ได้ปีกว่าแล้วค่ะ ทุกคนรับรู้ เพื่อนบ้านรับรู้ค่ะ เขาเข้าออกถูกต้องค่ะ
จะมีพรบ.คุ้มครองเด็ก ถ้าต่ำกว่า 15 ต่อให้พ่อแม่อนุญาตแต่กฎหมายไม่อนุญาต?
แม่ฟิล์ม : แล้วทำไมเขามาอยู่ปีกว่า อยู่ๆ พอเกิดปัญหา เขาจะมาแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์ละคะ
มหาหมี : ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 เขามีขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 15 ปีลงมา แม้พ่อแม่ญาติพี่น้องรู้เห็นเป็นใจให้ผู้เยาว์ไปอยู่กับผู้ชาย หรือถูกล่วงละเมิดอนาจาร ก็ไม่ได้ ไม่ว่าเด็กจะรู้หรือยินยอมหรือไม่ พ่อแม่เด็กจะยินยอมหรือไม่ก็เป็นส่วนนึงแต่กรณีดังกล่าวเป็นความผิดอันไม่สามารถยอมความได้ เป็นอาญาแผ่นดิน ถ้าพนักงานสอบสวนอัยการเห็นเขาสามารถกล่าวโทษ ความผิดฐานพรากผู้เยาว์จึงไม่เกี่ยวว่าเขาไปอยู่กับเราหรือไม่อย่างไร
แม่แหวนอยู่ในสาย แม่อยู่เบื้องหลังเอาเงินไปหมดเลย จริงมั้ย?
แม่แหวน : ไม่จริงค่ะ ตรวจสอบได้เลย แม่ยินยอมและยินดีค่ะ
แม่ลูกทำจริงมั้ย?
แม่แหวน : อันนี้แม่ไม่รู้เพราะแม่แยกทางกับคุณพ่อเขาจะเป็นปีแล้ว แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูก 2 คน ที่ลูกไปก่อเรื่องอะไร แม่ไม่เคยรู้ มารู้อีกทีคือเรื่องแดงและบานปลาย คุณแม่ฟังคลิปเสียงที่ฟิล์มมารับแหวน เราร้องไห้เลย ไม่คิดว่าลูกจะทำเราแบบนี้ เรื่องทั้งหมดไม่เคยรู้เรื่องเลย เงิน 7.5 แสน เยอะนะคะ แล้วเงินอยู่ไหน
แม่ได้ถามแหวนมั้ยเงินอยู่ไหน?
แม่แหวน : แม่ไม่ได้ถามเขา แม่ไม่เห็น
ถามเขาหน่อยได้มั้ย?
แม่แหวน : เขาอยู่กับคุณพ่อค่ะ ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ เขาอยู่กับพ่อไม่นาน ไปๆ มาๆ
ฟิล์ม : ก็เห็นอยู่กับแม่ครับ
แม่แหวน : เดือนที่แล้วอยู่กับแม่ แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
พอเกิดเรื่องไม่ได้อยู่กับแม่แล้ว?
ฟิล์ม : แม่เป็นคนไล่เขาออก
แม่แหวน : ไม่ได้อยู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะ
หงส์ : ไม่จริงค่ะ เพราะเมื่อวานหนูโทรไปโรงเรียนนึงที่น้องเรียนอยู่ ว่าจะขอเข้าไปคุยเรื่องนี้
แม่แหวน : เมื่อวานโรงเรียนติดต่อมา คุณแม่เข้าไป แล้วหงส์ไม่เข้าไป อันนั้นคุณพ่อเขามารับแล้ว ก่อนหน้านั้นแหวนแหวนก็อยู่กับพ่อเขาแล้วหนู
หงส์ : จะอยู่ได้ไงคะ เมื่อวานหนูเห็นน้องแหวนแหวนเดินตามคุณครูไปห้องวิชาการแล้ว หนูเห็นแหวนแหวนแล้วหนูก็เดินกลับ
แม่แหวน : แม่ก็ไป
เขาเจอกันเฉยๆ เจอที่โรงเรียน แต่ไม่ได้อยู่บ้านแม่?
แม่แหวน : ใช่ค่ะ ลูกไม่ได้อยู่กับหนู
พอออกจากโรงเรียน พ่อก็มารับไป?
แม่แหวน : ใช่ค่ะ
หงส์ : เก่งจังเลยเนอะ
ตอนนี้เอาไงดี เขาต้องการเงิน 7 แสนคืน?
แม่แหวน : แม่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน แล้ววางแผนยังไง หงส์กับแหวนรู้จักกันตอนไหนแม่ก็ไม่รู้ ที่มาร้านเพราะรักและเอ็นดูเด็กทุกคนค่ะ ไม่ได้โพสต์ทำให้ใครเสียหายนะ แม่ไม่รู้ว่าหงส์กับแหวนรู้จักกันตอนไหน แล้วเรื่องบานปลายแบบนี้ เงิน 7.5 แสน ไม่รู้คุณให้ใคร แล้วเงินอยู่ไหน ถ้าหนูรู้หนูไม่ให้ลูกทำแบบนี้หรอกค่ะ
ไม่ให้ทำยังไง?
แม่แหวน : ที่ไปหลอกเขา 7.5 แสน หนูไม่ให้ทำหรอกค่ะ ถ้าหนูรู้ ใครจะให้ลูกทำคะ
แม่เล่นแชร์มั้ย?
แม่แหวน : มันจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ
แต่ลูกแม่บอกว่าเป็นเรื่องแชร์ แม่จะเอายังไงต่อไป?
แม่แหวน : แม่ไม่ได้รับเงินด้วยนะ
แล้วแม่จะรับผิดชอบแทนลูกมั้ย?
แม่แหวน : ตัวใครตัวมันแล้วค่ะ ไม่ได้รับเงิน แล้วไม่เคยเห็นเงิน แล้วจะให้ทำไง
แม่บอกแม่ต้องไปกู้ 2 แสน จริงมั้ย?
แม่แหวน : เคยจะไปกู้นะคะ แต่กู้ทำธุรกิจ ไม่ได้เกี่ยวกับเขาค่ะ ไม่ได้รวมกับพวกเขาเลยค่ะ
ทุกวันนี้อยู่คนเดียวเหรอ?
แม่แหวน : อยู่กับน้องสาวแหวนค่ะ
แต่แหวนไม่อยู่?
แม่แหวน : ไม่ได้อยู่ค่ะ
ตร.ต้องไปเอาตัวแม่มาคุยแล้วนะ?
แม่แหวน : แม่ก็จะพูดตามหลักความจริงที่แม่รู้ค่ะ
แม่ไม่คิดจะช่วยจ่ายลูกเหรอ?
แม่แหวน : แม่ไม่เคยเห็นเงิน แล้วแม่ก็ไม่มีเงิน ถ้าเห็นเงินยังพอช่วยลูก เราไม่อยากเป็นหนี้ใครทั้งนั้น
คุยกับลูกอยู่มั้ย?
แม่แหวน : เมื่อวานติดต่อมาค่ะ เราก็สอนเขาให้พูดความจริง
ถามเขามั้ยเอาเงินไปไหน?
แม่แหวน : เขาบอก 7.5 แสนไม่จริง
มีสลิปชัดเจนนะ ได้ถามลูกมั้ยเขาเอาเงินไปไหน?
แม่แหวน : เขาบอกไม่ถึง ไม่จริง
เขาเอาไปไหน?
แม่แหวน : ไม่รู้ค่ะ ถามเขา แต่เขาบอกไม่ถึง เขาไม่ได้ตอบคำนี้ไง ก่อเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้ หนูก็ตอบตามความจริงของหนู
มหาหมี : ลูกสาวคุณแม่อาจถูกดำเนินคดีฐานพรากผู้เยาว์ ส่วนคดีฉ้อโกง คุณแม่อาจถูกตร.เรียกไปสอบสวนด้วยนะครับ ว่ามีส่วนรู้เห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น แม่ต้องเตรียมตัวด้วยนะครับ
แม่แหวน : ตรวจสอบได้เลยเพราะคุณแม่ไม่รู้ ไม่เห็นเงินกับเขาเลย
แม่ฟิล์ม แม่แหวนบอกไม่รู้เรื่องอะไรเลย เขาไม่สามารถหาเงินมาคืนแม่ได้หรอก?
แม่ฟิล์ม : แหวนพูดกับแม่เองค่ะ เขาปิดบังตลอด บอกว่ามีอะไรไม่ต้องไปพูดกับแม่หนูนะ ให้พูดกับหนู ค่าหมอของหลาน ก็จะถามว่าแม่หนูรู้มั้ย เขาบอกว่ารู้ค่ะ ช่วยกันออกคนละครึ่ง ค่าผ่าตัด 4 แสนก็จะบอกว่าคนละ 2 แสน แม่หนูพร้อมจ่ายแล้ว ก็ถามว่าทำไมแม่หนูดีจัง เงินพร้อมอยู่ตลอดเวลา บางทีแม่หมุนไม่ทันก็กู้เขาบ้าง ช้าบ้าง แหวนก็บอกว่าแม่หนูไม่มีหรอกค่ะ ไปกู้เงินติดล้อมา เขาพูดแบบนี้
แม่ไปกู้เงินติดล้อจริงมั้ย?
แม่แหวน : เงินติดล้อคือมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์อยู่แล้วค่ะ มันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะ
แม่ฟิล์ม : ตอนผ่าตัดครั้งแรก รวมๆ 3 แสน คนละครึ่งก็แสนกว่า ต่อมาเขาบอกผ่าตัดใหญ่มะเร็ง คนละ 2 แสน รอบสามก็ผ่าตัดใหญ่อีก มะเร็งในสมอง 4 แสน
แหวนบอกค่าผ่าตัดกะโหลกอยู่ที่2 แสน ถึง 4 แสน ต้องให้คีโม 10 ครั้ง ฉายแสงโปรตอน 30 ครั้ง แม่แหวนถามจริงๆ ในบ้านมีใครเคยเป็นมะเร็งที่หัวมั้ย?
แม่แหวน : ไม่เคยเลยค่ะ
ลูกแม่รู้ขั้นตอนการรักษาขนาดนี้เลยเหรอ เขาเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ?
แม่แหวน : คุณแม่ไม่รู้ ไม่เคยรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
แม่รู้มั้ยเขาเอาบัตรไปโกหกฟิล์มกับคนอื่นว่าอายุ 17?
แม่แหวน : ไม่รู้เลยค่ะ ความจริงคือความจริงค่ะ เขาไม่เคยคุยกับแม่เลยเรื่องนี้ พอเจอข่าวแบบนี้แม่ก็เครียดค่ะ เมื่อวานได้ยินเสียงคลิป ก็เสียใจ โอ้โห นอนร้องไห้เครียด ทำไมมาทำกับแม่แบบนี้ ไม่เคยเชื่อ
แม่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับลูกสาวแน่นอน?
แม่แหวน : ใช่ ตรวจสอบได้เลยค่ะ
แม่เอารูปเขาไปโอ๋ นั่นคือยังไง?
แม่แหวน : วันนั้นหงส์ไปทำเล็บ หนูออกจากร้านทำผม อยู่ในซอยเดียวกันนั่นแหละ แหวนเลยให้แวะไปเอามาเลี้ยงให้เขาจนเขาทำเล็บเสร็จ บางทีเขาก็แวะมาฝากไว้ที่บ้านนี่แหละ แม่โพสต์รูปเด็กตลอดนะ ดูแลได้ เพราะคุณแม่ชอบเด็ก
แม่รู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้คือลูกหงส์?
แม่แหวน : ใช่ ทำไมไปโมเมงงกันไปหมดเลย
เขาบอกว่าจะให้ผัวแม่ไปแทงฟิล์ม จริงมั้ย?
แม่แหวน : ไม่จริงค่ะ
ฟิล์ม : มีแชตครับ
แม่แหวน : ฟังคุณแม่นะ เหตุการณ์วันนั้นพี่สาวทักมาบอกว่าฟิล์มไม่เคารพหนูแล้ว พูดว่าคนใหม่ที่คุณแม่คบ คือไล่ให้ไปตายๆ เขาไม่เคยพูดเลย และไม่เคยไล่ แชตคุณแม่ทักไปบอกทุกสิ่งทุกอย่าง เขามีการตอบโต้กันว่ามึงหลอนหรือเปล่า มีการด่ากันในแชตคุณแม่ มีการท้าว่าถ้าตรวจฉี่แฟนคุณแม่แล้วไม่เจอ คนละรูเปล่า ฟิล์มไม่เข้าใจว่าคนละรูคืออะไร ถ้าตรวจเจอให้ฟิล์มแทงเขาเลยรูนึง แต่ถ้าตรวจไม่เจอ เขาแทงฟิล์มนะ
ไม่ได้ขู่?
แม่แหวน : ไม่ได้ขู่ มีบทสนทนาที่ตอบโต้กันอยู่ค่ะ แล้วก็มีที่ท้ากัน เจอกันที่ไหนดีคะ เดี๋ยวเปิดห้องรอ มีอยู่ค่ะ
ไอซ์ : เขาทักมาว่าเจอกันที่ไหนดี เดี๋ยวเปิดห้องรอ ทางแม่เขาครับ ฟิล์มก็เลยทักไปบอกเขาว่าไอ้แก่เหี้- มึงจะเย..กูเหรอ
ฟิล์ม : ผมก็พิมพ์ไปว่ากับเด็กก็ไม่เว้นนะมึงเนี่ย
เขาส่งไปด่าแม่?
แม่แหวน : ใช่ค่ะ
ไอซ์ : ก็เขาบอกจะเปิดห้องรอ
ฟิล์มเลยตอบว่าเด็กก็ไม่เว้น จะล่อกูแล้ว?
แม่แหวน : ใช่ เขาว่าแม่ สรุปรูอะไร อธิบายให้กูหน่อย อยากเจอกันจัง จุ๊บๆ เก่งแบบนี้เตรียมตัวมีผัวเลยจ๊ะ อีหนู ก็ตอบไปแบบนี้ ก็มาดิ เจอกันที่ไหนดีละคะ เปิดห้องรอ มันก็เปิดมา ไอ้แก่ ไอ้เหี้- มึงจะเย..กูเหรอ มันยังไม่เข้าใจคำว่ารู หมายถึงอะไร
เขาหมายถึงรูโดนแทง ตรงนี้ช่างมัน ตอนนี้แม่ฟิล์มจะแจ้งความ แม่ยังไงต่อ?
แม่แหวน : แม่ก็ตอบได้เท่าที่คุณแม่รู้ ไม่เกี่ยวข้องกับ 7 แสน เพราะแม่ไม่รู้ไม่เห็น
ไม่ช่วย ตัวใครตัวมัน?
แม่แหวน : ใช่ค่ะ คุณแม่ไม่มี ถ้าคุณแม่เห็นเงินก้อนนั้น ใครอยากเป็นหนี้
ตอนนี้แหวนอยู่กับพ่อ แน่ใจนะแม่?
แม่แหวน : ใช่ค่ะ มาดูได้เลย อาทิตย์นึงแล้ว เขาขึ้นไปหาพ่อที่กรุงเทพฯ ก็ไปๆ มาๆ คุณแม่ก็ยุ่งกับน้อง เมื่อวานนี้คุณแม่ไปที่โรงเรียน พ่อเขามารับค่ะ
เขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้อง ไปจัดการกันเอง ไม่ขอยุ่ง แต่มหาหมีบอกว่าตร.ต้องเรียกเคลียร์แน่?
มหาหมี : ต้องถึงคุณแม่อยู่แล้วเพราะน้องเขาพาดพิงถึงครับ ส่วนคดีพรากผู้เยาว์ พรากเด็กไปจากน้องก็ต้องโดนอีกคดีนึงครับ
มี 3-4 เรื่องที่จะเป็นคดีความ คดีแรก แหวนเอาลูกหงส์พรากไปจากตัวแม่ เอาไปแอบอ้างว่าเป็นลูกตัวเอง มีการเรียกเงิน ฝั่งนี้เป็นเจ้าทุกข์แจ้งความดำเนินคดีได้ฐานพรากผู้เยาว์ คดีที่สอง ฟิล์มคบหาแหวนอายุ 14 ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก กฎหมายเอาเรื่อง คุณโดน ก็ค่อยไปว่ากันว่ายังไง สามคดีแม่ฟิล์มฟ้องร้องฉ้อโกงจากแหวน แหวนจะโดนคดีนี้ กับอีก 1 คดี ที่อาจแทรกมาได้คือหงส์มีส่วนพัวพันกับแหวนเอาลูกไปสมอ้างหรือเปล่า กับอีกหนึ่งคดี คือมุมแม่แหวน มีส่วนรู้หรือบงการลูกให้ทำหรือเปล่า แน่นอน 5 คนนี้เป็นคดีนี้แน่ๆ คุณจะแจ้งเขามั้ย?
หงส์ : แจ้งค่ะ
แม่ฟิล์มแจ้งมั้ย?
แม่ฟิล์ม : แจ้งค่ะ
แม่จะแจ้งหงส์ด้วยหรือเปล่า?
แม่ฟิล์ม : ไม่แจ้งค่ะ ถ้าเขาไม่ผิดก็ไม่แจ้งค่ะ
งั้นก็มีแค่ 4 คดี ไปติดตามดูเอาแล้วกันว่าจะยังไง?
มหาหมี : เรื่องฉ้อโกงแม่ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนะครับ
แม่มีทนายทางนี้มั้ย?
แม่ฟิล์ม : ยังค่ะ
เดี๋ยวส่งเบอร์มหาหมีให้แม่ เผื่อปรึกษาข้อกฎหมาย ถามก่อนวางสาย อยากทราบว่าคำว่ายุทธสิ แปลว่าอะไร?
แม่ฟิล์ม : เป็นชื่อเล่นชื่อจริงของเด็กฟินแลนด์ค่ะ หมายถึงเด็กผู้ชายหล่อเข้มแข้ง ประมาณนี้ค่ะ
คิดถึงลูกอยู่มั้ย?
ฟิล์ม : ไม่แล้วครับ
ถามพ่อเขาแล้ว ให้เป็นพ่อบุญธรรมได้มั้ย เขาบอกไม่ได้ อยากเป็นพ่อบุญธรรมมั้ย?
ฟิล์ม : ไม่ครับ มันช้ำครับ