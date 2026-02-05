“จ๊ะ” เล่าที่มาชื่อจริง “นงผณี” พร้อมความหมายสุดซึ้งที่พ่อตั้งให้

ยังต้องส่งแรงใจให้คุณพ่อของ “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” ที่ขณะนี้รักษาตัวในรพ. หลังจากมีอาการสาหัสจากเหตุการณ์อุบัติเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวแถวบ้าน ก่อนถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างแรง โดยจ๊ะยืนยันไม่ว่าใครผิดใครถูกก็จะไม่เอาเรื่องคู่กรณี แม้อาการพ่อมีความหวังแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ตนก็จะยังมีความหวัง ขณะที่ค่ารักษาพุ่งมากกว่า 1.4 ล้านแล้ว
ล่าสุดจ๊ะได้เผยข้อความเล่าความผูกพันกับพ่อ ถึงที่มาที่ไป ตั้งชื่อตนเองว่า “นงผณี”
“นงผณี เป็นชื่อที่พ่อตั้งให้มาตั้งแต่เกิด
จ๊ะ : พ่อ นงผณี แปลว่าอะไรอ่ะ
พ่อ : แปลว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก
จ๊ะ : ที่สุดในโลกเลยอ่ะ 555
พ่อ : 55555
รวมทั้งเผยภาพจับมือพ่อจับผ้าไตร ที่เตรียมไปทำบุญถวายสังฆทาน เป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้คุณพ่อ ขณะนอนรักษาตัว