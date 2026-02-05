เปิดภาพปู่ “หนุ่ม กรรชัย” จางวางเปลื้อง กำเนิดพลอย ต้นตระกูลดีกรีไม่ธรรมดา

โซเชียลฮือฮาไม่น้อย หลังเฟซบุ๊ก Noknoy Kaiyarach ได้เผยภาพ คุณปู่แท้ๆ ของพิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” โดยท่านมีชื่อว่า “จางวางเปลื้อง กำเนิดพลอย” เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง (จางวาง) ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
ขณะที่เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย ได้แชร์ภาพดังกล่าวและแซวว่า “ปู่ใช้ไลโอใช่มั้ยปู่” จนทำให้เพจ “อีเจี๊ยบเลียบด่วน” เข้ามาเมนต์ว่า “เอาปู่มาไทอินสินค้าแบบนี้ก็ได้เหรอ” ซึ่งหนุ่ม กรรชัยก็ได้ตอบว่า “ปู่มาเข้าฝันบอกให้ไทอินได้ ถ้าไม่เชื่อเอ็งตามไปถามปู่เฮียดูดิ” ทำเอฟซีฮาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว รวมทั้งชื่นชมว่านี่คือต้นแบบความหล่อของวงศ์ตระกูลกำเนิดพลอยนี่เอง