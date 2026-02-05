“หยาดทิพย์” แฮปปี้ ครอบครัวพร้อมหน้า ศาลยกฟ้อง “เมฆ รามา” ไม่ขอพูดเรื่องเก่าให้รู้สึกแย่ เพราะหนักเอาเรื่อง

“หยาดทิพย์” พร้อมคัมแบ็กงานละคร หลังหายนาน 4 ปี ขอดูบทที่ใช่ แต่อยากเล่นร้ายมากกว่า แฮปปี้ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้า อยากโฟกัสความสุขของลูก ไม่อยากพูดถึงเรื่องเก่าเยอะ กว่าจะผ่านมาหนักเอาเรื่อง โอดพูดแล้วจะไปสะกิดความรู้สึกที่แย่ที่สุด ขอบคุณทุกกำลังใจ อ่านหมดแต่ไม่ได้ตอบ
หลังห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่ และไม่ได้สัมภาษณ์สื่อมานานถึง 4 ปี ล่าสุดวันนี้ (5 ก.พ.) นักแสดงสาว “หยาดทิพย์ ราชปาล” ก็ได้ออกมาอัปเดตชีวิตให้แฟนๆ ละครได้หายคิดถึงกันแล้ว โดยเจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อมวลชน หลังพาคุณลูกมาร่วมกิจกรรม “Skate Clinic Disney On Ice Presents Magic In The Stars” ว่าจริงๆ ก็ยังทำงานและยังออกงานอยู่ตลอด แค่ไม่ได้สัมภาษณ์สื่อเท่านั้นเอง
“จริงๆ แอบออกอีเวนต์ตลอดเลย แต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์แค่นั้นเอง น่าจะเป็นการสัมภาษณ์สื่อในรอบ 4 ปี จริงๆ ตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรด้วย เวลาเจอพี่ๆ สื่อ แล้วเราก็ยังไม่ได้กลับมาทำงานเต็มตัว ออกงานก็คือไปดูแฟชั่นโชว์ ไปซัปพอร์ตเพื่อน แต่ยังไม่ได้กลับมามีงานละครที่จริงจังในช่วงที่ผ่านมา เลยไม่ได้สัมภาษณ์อะไรค่ะ”
ปัดเฟดตัวออกจากวงการ ปีนี้จะคัมแบ็กแล้ว
“ไม่หรอกค่ะ หยาดอยู่มาตั้งแต่เด็กๆ ก็อยู่ไปเรื่อยๆ ค่ะ อยู่ไปจนกว่าคนจะเบื่อค่ะ คนถามเยอะมากเลย เวลามาไลฟ์ติ๊กต๊อก ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละคร หยาดก็เลยบอกว่าปีนี้อาจจะกลับมาแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่ามีบทที่น่าสนใจ เพราะตอนนี้ลูก 4 ขวบแล้ว หยาดสามารถปลีกตัวออกมาได้แล้ว เพราะก่อนหน้านี้เป็นคุณแม่ฟูลไทม์ รับส่งลูกด้วยตัวเอง”
ตลอด 4 ปีมีผู้จัดติดต่อมาเรื่อยๆ แต่ยังไม่พร้อม
“มีติดต่อค่ะ แต่หยาดยังไม่พร้อม เพราะลูกยังเด็กค่ะ อยากทุ่มเทให้ลูก แต่ตอนนี้คิดว่าพร้อมแล้ว (หัวเราะ) หยาดรักการเล่นละคร หยาดเล่นละครมาตั้งแต่เด็กททำงานอย่างมีความสุขค่ะ ถ้าเป็นบทที่ชอบก็อยากกลับไปเล่น ขอบทอะไรก็ได้ แต่ไม่เอาบทคนดีนะ เบื่อแล้ว (หัวเราะ) อยากเล่นร้าย 10 ปีหลังก็เล่นร้ายมาตลอดอยู่แล้ว บทคนดีเล่นมาอิ่มตัวแล้ว แต่ก็ต้องดูค่ะ ละครไทยตอนนี้เขาก็หลากหลาย”
ไม่รู้ต้องเคาะสนิมไหม เพราะไม่เคยหยุดไปนานขนาดนี้
“หยาดก็ไม่รู้ เพราะไม่เคยหยุดเล่นละครนานขนาดนี้ เลี้ยงลูกมา 4 ปี ก็ไม่รู้เหมือนกัน ที่เขาบอกว่าต้องเคาะสนิม มันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือเปล่า เพราะเราไม่ได้เล่นเลย หรือว่ากลับไปมันได้เลย เราก็ไม่รู้เหมือนกัน เวลาดูละครก็รู้สึกคิดถึงการเล่นละคร คือถ้าเป็นบทที่มันน่าสนใจก็โอเค ไม่ต้องร้ายก็ได้ค่ะ จริงๆ หยาดทำงานอยู่ตลอดนะ แต่รับลงโซเชียลมากกว่า ลงอยู่ตลอดในไอจี ติ๊กต๊อก คือมันก็มีงานเรื่อยๆ เขาเรียกว่าอะไร งานอินฟลูฯ เหรอ (หัวเราะ) ก็ทำอยู่เรื่อยๆ แค่ไม่ได้กลับไปเล่นละครเท่านั้นเอง”
เผยสามี “เมฆ รามา” ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าครอบครัวแล้ว หลังศาลยกฟ้องคดีดัง
“ก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ เหมือนกับว่าคดีมันเป็นอันสิ้นสุดแล้วค่ะ แล้วก็มีการยกฟ้องแล้ว จริงๆ ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เยอะเลย เพราะไม่อยากให้ไปเกี่ยวกับลูก อาจจะตอบได้แค่สั้นๆ ว่าตอนนี้กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัว ที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ ถามว่าดีใจขนาดไหน มันก็ผ่านมาสักพักแล้ว ไม่พูดถึงดีกว่านะคะ หยาดโฟกัสที่ลูกเป็นหลักค่ะ นัมเบอร์วันคือลูก อะไรที่ลูกมีความสุข หยาดก็ดีใจกับเขาด้วย”
ไม่อยากพูดเยอะถึงเรื่องนี้ เพราะไปสะกิดความรู้สึกที่แย่ที่สุด กว่าจะผ่านมาได้ก็หนักเอาเรื่อง
“มันก็หลายๆ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนั้น อย่างที่บอกว่ามันผ่านไปแล้ว และไม่อยากพูดถึงมันเยอะแล้ว เพราะว่าช่วงมรสุมในหลายๆ ปี ก่อนที่จะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน มันก็หนักเอาเรื่อง พูดแล้วมันไปสะกิดความรู้สึกตรงนั้นให้กลับมา ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดแล้วที่เกิดขึ้น”
ตอนนี้มีความสุขดี ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาในทุกช่วงเวลา
“ตอนนี้หยาดมีความสุขค่ะ หยาดพยามมองโลกบวกๆ ไว้เสมอ แล้วก็พยายามทำหน้าที่แม่ ซึ่งก็มีความสุข ตอนนี้มาทำงานเยอะขึ้นด้วย เพราะลูกเข้าโรงเรียนแล้ว มีเวลาว่างเยอะขึ้น ก็กลับมาทำงานเยอะขึ้น ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ทุกๆ คนเลยที่เป็นกำลังใจให้ ไม่ว่าจะ ณ ช่วงเวลาไหน หยาดได้อ่านหมดเลยนะคะที่ผ่านมา แต่อาจจะไม่ได้ตอบ เป็นคนไม่ค่อยตอบไลน์ (หัวเราะ) ไอจีก็คืออ่านหมด อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้าง ต้องเลี้ยงลูกด้วย ยุ่งด้วย แต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ค่ะ”