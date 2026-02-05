“เก๋ไก๋ สไลเดอร์” น้อมรับคำชม ดูสวย ดูแพงขึ้น เพราะพยายามพ้ฒนาตัวเอง แพลนอายุ 30 ปี คุยเรื่องชีวิตคู่ “อาร์บี” จริงจัง

“เก๋ไก๋ สไลเดอร์”น้อมรับคำชม ดูสวย ดูแพงขึ้นแบบก้าวกระโดด ยอมรับที่ผ่านมาอยากโตขึ้นจึงพยายามพัฒนาตัวเอง วางแผนชีวิตคู่อนาคต ขออายุ 30 ปีจะคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง
ได้รับคำชมจากชาวเน็ตมากมายว่าช่วงนี้ “เก๋ไก๋ ณัฐธิชา นามวงษ์” หรือ เก๋ไก๋ สไลเดอร์ ดูสวยขึ้น ดูแพงขึ้น ดูโตขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดด ซึ่งเก๋ไก๋ก็น้อมรับคำชม เพราะตนเองก็รู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตที่ดูโตขึ้นกว่าเดิมจากภาพลักษณ์เก่าๆ
“ขึ้นตามราคาทองเลยเหรอคะ เราก็อยากโตขึ้น รู้สึกว่าดีแล้วที่เราโตขึ้นและพัฒนาขึ้น เหมือนเราได้เจออะไรและเรียนรู้อะไร เพราะใครๆ ก็อยากเติบโตขึ้น
ชอบเวลาคนไทยอวยไทยกันเอง ชอบมากค่ะ มันเหมือนสร้างพลัง สร้างสารความสุข เราก็หลับฝันดี ก็อวยได้อีกค่ะ พลังบวก เราเจอคอมเมนต์ท็อกซิกมาเยอะแล้ว เราผ่านมันมาแล้ว ขออยู่กับปัจจุบันค่ะ”
ดึง “อาร์บี” มาทำคอนเทนต์ด้วยกัน เป็นการทำงานในนามบริษัท
“เรารู้สึกว่าทำงานทำได้กับทุกคน จะถ่ายกับกองทัพ พีค หรือใครก็ได้ ถ้าทำแล้วเรารู้สึกแฮปปี้มีความสุข แล้วมันอยู่ในคอนเทนต์ที่มันไปร่วมกันได้ หนูก็โอเคถ่ายงานก็ถ่ายด้วยกัน ค่าตัวก็เป็นเปอร์เซ็นต์ เขาทำงานในบริษัทก็จะมีความเป็นเงินเดือน แล้วก็มีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราตกลงร่วมงานกัน”
ไม่ได้ให้ “อาร์บี” ทำงานแล้วเก็บเงินกองกลางไว้เผื่ออนาคตชีวิตแต่งงาน
“เอาจริงๆ เราคิดว่าในอนาคตเราอยากทำงานตอนนี้ ในอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตอีก เราไม่สามารถพูดว่าเราจะเก็บเงินทุกอย่าง เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความรัก ความสงบ หรือสมดุลในชีวิต ตอนนี้ครอบครัวอาร์บีย้ายมาอยู่ไทยแล้ว ก็น่ารักค่ะ คุณแม่พูดภาษาเยอรมันได้ และคุณแม่อาร์บีก็พูดได้ แล้วเราพูดภาษาอังกฤษได้ แต่พูดเยอรมันไม่ได้ แต่อาร์บีได้ ไทย อังกฤษ เยอรมัน อาร์มีเนีย กลายเป็นว่าเราได้ฝึกภาษา (ตอนนี้เลยกลายเป็นสายคอนเทนต์ทั้งครอบครัว?) ไม่ได้คอนเทนต์ จริงๆ ถ่ายเล่นๆ เป็นโมเมนต์น่ารักดีที่มาเจอกันครั้งแรก”
วางแผนชีวิตคู่อนาคต ขออายุ 30 ปีจะคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง
“ถ้าถามว่ามีคิดเรื่องวางแผนไหม ตอนนี้คิดว่าถ้าคิดอีกทีขอคิดตอนประมาณ 30 ขึ้นไป อีกปีหนึ่ง วางแผนแล้วก็คุยกับเขาว่าอะไรยังไง เขาก็มีพูดคุยกับเราเรื่องอนาคต แต่ขอให้เป็น 30 ขึ้น เราคิดว่าการที่เราลงเอาไว้ ล็อกเอาไว้เลย มันเหมือนการตัดสินใจทำให้อะไรมันแคบลง คิดค่ะเชื่อว่าทุกคนคิด ใครที่เจอคนที่รู้สึกว่าใช่ ที่รู้สึกว่าสบายใจแล้วมันเฮลท์ตี้แล้วมันดีกับชีวิต เราก็ต้องมองถึงเรื่องดีๆ การแต่งงานถ้าเรามองว่ามันดี มันก็เหมือนมีพลัง มีแรงซัปพอร์ตค่ะ เรื่องนี้ก็จะคุยกับคุณแม่อาร์บี จะเป็นภาษาอังกฤษนิดๆ หน่อยๆ ไม่ได้ลงดีเทล
ทางฝั่งครอบครัวเราเขาก็คิดเรื่องนี้ เพราะคุณแม่กับคุณพ่อเขาอายุ 60 กว่าแล้ว แต่ยังแข็งแรงอยู่เลย คิดว่าเขาก็คงอยากเห็นคล้ายๆ ใครก็อยากเห็นลูกและครอบครัวของเรามีความสุข และภาพแต่งงานของลูก”