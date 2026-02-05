“แองจี้ เฮสติ้งส์” กลับมาทวงบัลลังก์...ความสวย-เซ็กซี่อีกครั้ง ในวัย 46 ปี

ห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่ แต่ชื่อของอดีตดาราและนางแบบสาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ “แองจี้ เฮสติ้งส์” ก็ยังคงถูกพูดถึงอยู่เสมอ ล่าสุดเธอกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้ง กับการอัปเดตลุคใหม่ที่ทั้งสวย ฉ่ำ สดใส จนหลายคนแทบไม่เชื่อว่านี่คือผู้หญิงวัย 46 ปี กับการทวงบัลลังก์ ความสวย เซ็กซี่ คืนมาอย่างเต็มความภาคภูมิ หลังเข้ารับการดูแลด้วยนวัตกรรม Multi Cells จากโรงพยาบาลธีรพร โดยคุณหมอชลธิศ
แองจี้เปิดใจว่า ตั้งแต่วันแรกที่ทำ Multi Cells ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงทันที ใบหน้าที่เคยดูอ่อนล้า โทรม และมีความหย่อนคล้อย กลับดูเฟรชขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนล่าสุดเธอขอสวมบทนางแบบ ถ่ายภาพอัปเดตใบหน้าสวยฉ่ำหลังทำเพียง 14 วันเท่านั้น งานนี้ทำเอาแฟนๆ และคนในวงการต่างร้องว้าวกันเป็นแถว
บรรยากาศในวันถ่ายแบบยิ่งหวานขึ้นไปอีก เมื่อ “ทารีก คาดดูมี” สามีนักธุรกิจน้ำมันลูกครึ่งสิงคโปร์-คูเวต บินมาให้กำลังใจถึงที่ พร้อมเอ่ยชมภรรยาสั้นๆ แต่ได้ใจว่า “Look Young!” ทำเอาคนฟังยิ้มแก้มปริ งานนี้ความสุขล้นเฟรมสุดๆ ไปเลยค่า
แองจี้เล่าถึงผลลัพธ์หลังทำ Multi Cells ว่า “ช็อคมากค่ะ เติมวันแรกหน้าออกมาเป็นแบบนี้เลย จากที่ผิวโทรม ตาโหล และหย่อนคล้อยเยอะ พอทำเสร็จรู้สึกว่าใบหน้าเฟรชขึ้นทันที ผิวดูดี อิ่มฟู ฉ่ำ สดใส เหมือนย้อนวัยกลับไปอายุ 25 ปี จี้ถ่ายรูปส่งให้สามีดู เขาชมว่าสวยและดูเด็กลงมาก ที่สำคัญคือหน้าเราไม่เปลี่ยน ยังเป็นแองจี้คนเดิม แค่ดูสดใสขึ้น ชอบมากและมีความสุขมากค่ะ”
การมาโรงพยาบาลธีรพรครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของแองจี้ โดยเธอเผยถึงความเชื่อมั่นว่า “ตอนอายุ 20 กว่าๆ คุณแม่เคยทำตาสองชั้นกับคุณหมอชลธิศ ผลลัพธ์สวยมากจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ต้องแก้อะไรเลย ตอนนั้นแผลเล็ก ไม่มีบวมช้ำ ทำเสร็จไปงานต่อได้เลย ครั้งนี้ก็เช่นกัน ไม่มีแผล ไม่บวม ไม่ช้ำ แต่สวยมาก และใช้ชีวิตได้ปกติสุดๆ”
หลังทำ Multi Cells เพียง 3 วัน แองจี้ยังสามารถพาลูกชายคนเล็ก “น้องมาชาลาห์” ไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ล่องแพ เล่นน้ำตกได้แบบสบายๆ กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่มีสะดุด แถมยังได้โชว์หน้าสวยหวานฉ่ำอย่างมั่นใจอีกครั้ง
ปัจจุบันแองจี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศคูเวต หลังแต่งงานกับนักธุรกิจน้ำมัน และกลายเป็นคุณแม่ลูกสองของ “น้องฮานิ” และ “น้องมาชาลาห์” แม้จะถูกมองว่าเป็นมาดามสวย แต่แองจี้ย้ำว่าเธอเป็นคนทำงานมาตลอด ล่าสุดยังทำธุรกิจด้านสกินแคร์ร่วมกับเพื่อนในแวดวงเซเลบริตี้ รวมถึงทำงานด้านมนุษยธรรม ช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ต่อยอดจากมูลนิธิของครอบครัวสามีที่ดำเนินงานมากว่า 60 ปี
ด้วยบทบาทที่หลากหลาย ทำให้เธอดูแลตัวเองได้ไม่เต็มที่ ยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่วัย 40+ ประกอบกับสภาพอากาศร้อน แห้ง และฝุ่นทรายในคูเวต ทำให้ผิวหน้าโทรมเร็ว เมื่อมีโอกาสกลับเมืองไทย แองจี้จึงตัดสินใจดูแลใบหน้าอย่างจริงจัง โดยตั้งใจมาดึงหน้า เตรียมใจมาเจ็บตัวแล้ว แต่เมื่อเข้ามาปรึกษา คุณหมอชลธิศกลับให้คำแนะนำว่า ใบหน้าแบบนี้ไม่ต้องดึงหน้า แค่เติม Multi Cells พอแล้ว พร้อมอธิบายให้ฟังว่า Multi Cells คือการเติมเต็มด้วยเซลล์จากร่างกายของตัวเอง เปรียบเสมือนฟิลเลอร์ธรรมชาติ ไม่ใช่สารแปลกปลอม ไม่ต้องผ่าตัด และให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ แองจี้จึงตัดสินใจทำทันทีเพราะส่วนตัวชอบความเป็นธรรมชาติและมีความเชื่อมั่นในทีมแพทย์และประสบการณ์ของโรงพยาบาลธีรพร
“จี้ไม่อยากเปลี่ยนหน้า แค่อยากดูเด็กลง สดใสขึ้นแบบธรรมชาติ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทำให้มีความสุขมากจริงๆ” และจากความสำเร็จครั้งนี้ ล่าสุดคุณพ่อสามีของแองจี้ได้บินตามมาเมืองไทย อัพความหนุ่มด้วย Face Lock และ Multi Cells ไปแล้วอีกหนึ่ง งานนี้การันตีผลลัพธ์ความอ่อนเยาว์กันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่า!!
ท่านใดที่สนใจ คืนความอ่อนเยาว์ให้กับใบหน้า พร้อมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ติดต่อปรึกษาทีมแพทย์ โรงพยาบาลธีรพร ได้เลยค่ะ