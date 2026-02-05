ยุงกัดเป็นเหตุ “วิน เวคิน”ประกาศหาเจ้าของสร้อยทอง ใครเป็นเจ้าของDMมาได้เลย

ใครจะไปเชื่อว่ายุงกัดครั้งเดียว จะนำไปสู่เรื่องราวสุดประทับใจระดับไวรัล เมื่อนักร้องหนุ่มเจ้าของซิงเกิ้ล “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” อย่าง “วิน เวคิน สิมะวรา” กลายเป็นฮีโร่ในคราบลูกค้าหน้าหยก หลังบังเอิญเก็บสร้อยคอทองคำได้กลางร้านอาหาร
กลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจ เมื่อนักร้องหนุ่มเสียงดี “วิน เวคิน สิมะวรา” ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวดีๆ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลังเจ้าตัวบังเอิญเก็บสร้อยคอทองคำได้ในร้านอาหาร ชื่อร้าน เชนชวนชิม ย่าน ถนนจันทร์ ขณะกำลังนั่งทานมื้อเที่ยงวินาทีพบของมีค่ากลางร้านอาหารหนุ่มวินได้เล่าเหตุการณ์ผ่านแคปชั่น ที่ทำเอาหลายคนต้องชื่นชมว่า ในระหว่างที่เขากำลังนั่งทานข้าวอยู่นั้น บังเอิญมียุงบินมาเกาะที่ขาพอดี จึงก้มลงไปดูและสายตาก็เหลือบไปเห็นวัตถุสีเหลืองทองที่ตกอยู่บนพื้น เมื่อตรวจสอบดูพบว่าเป็น “สร้อยคอทองคำ”
“วันนี้วินเจอสร้อยทอง!! ที่ร้านอาหารครับ ตอนเที่ยงนั่งทานข้าวอยู่ครับ แล้วบังเอิญมียุง วินเลยก้มดู เหลือบเห็นสีทองๆ เป็นสร้อยทองครับ เลยแจ้งเจ้าของร้านว่ามีลูกค้าคนไหนมานั่งก่อนหน้ามั้ย เพราะที่ร้านมีกล้องวงจรปิด”
นอกจากจะแจ้งทางร้านไปเบื้องต้นแล้ว หนุ่มวินยังแสดงสปิริตและความห่วงใย โดยการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตามหาเจ้าของตัวจริง เพราะเข้าใจดีว่าเจ้าของสร้อยน่าจะกำลังกังวลใจอย่างมากที่ทำของมีค่าสูญหาย ถ้าใครลืมไว้ให้ DM มาหาวินได้นะครับ จะช่วยประสานกับทางร้านให้เพราะสร้อยทองอยู่กับเจ้าของร้านอาหาร ขอให้เจ้าของได้รับคืนนะครับ ตอนนี้น่าจะกังวลใจแล้วครับถ้าทราบว่าสร้อยหายไป หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจของนักร้องหนุ่มอย่างล้นหลาม เช่น “น่ารักมากเลยค่ะ คนทำหายต้องดีใจมากแน่ๆ,เยี่ยมมากครับพี่วิน,สุดยอดมาก เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆ
หากใครที่ทำสร้อยทองหายในร้านอาหาร และจำได้ว่าเป็นของตนเอง สามารถ Direct Message (DM) ไปที่อินสตาแกรมส่วนตัวของ วิน เวคิน ได้ทันที ขอให้ยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นเจ้าของจริงๆโดยเจ้าตัวพร้อมที่จะช่วยประสานงานเพื่อให้เจ้าของได้รับของคืนอย่างปลอดภัย