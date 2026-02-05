“มดดำ” แฉวีรกรรม “ครูอ้อย” เล่าเหตุการณ์ถ่ายตีท้ายครัว ตอบสุดช็อกจนโปรดิวเซอร์สั่งคัต

“มดดำ” เล่า เคยไปถ่ายตีท้ายครัวบ้าน “ครูอ้อย” อยู่ๆ ให้เข้าคอร์ส ถามเห็นอะไรคะ ตอบไปโต้งๆ เห็น ค.. โปรดิวเซอร์สั่งคัตแทบไม่ทัน ย้อนตำนานความรวย อยู่คอนโดหรู 100 ล้าน กาละแมร์ซื้อต่อ ลูกศิษย์แย่งกันซื้ออยู่ข้างๆ เพื่อเสริมสร้างพลังบวก ชี้คลิปสัมภาษณ์ชีวิตล่าสุดน่าจะเซ็ต
เล่าข่าว “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต”หรือ “ครูอ้อย ฐิตินาท ณ พัทลุง”ในรายการแฉ แต่ก็อดเล่าประสบการณ์ตรง เมื่อครั้งไปถ่ายรายการตีท้ายครัวที่บ้านครูอ้อยไม่ได้ งานนี้ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” เผยว่า ระหว่างถ่ายรายการ อยู่ดีๆ ครูอ้อยก็ให้เข้าคอร์ส ให้ดำดิ่งถึงชีวิตในอดีต ถามว่าเห็นอะไร คำตอบมดดำ ทำโปรดิวเซอร์สั่งคัตแทบไม่ทัน
“ฉันเป็นคนที่เขาเกลียดที่สุดแล้วล่ะ มีช่วงนึง มีฉัน มีหนุ่ม กรรชัย โอ๋ (ภัคจีรา วรรณสุทธิ์) ไปถ่ายตีท้ายครัวบ้านครูอ้อย (น็อต วรฤทธิ์ถาม เขารวยไหม?) ก็คอนโดเดียวกับกาละแมร์ (พัชรศรี เบญจมาศ) กาละแมร์ซื้อต่อเขา 100 ล้าน แต่ปัจจุบันเขาไม่ได้อยู่แล้ว นั่นคือบ้านครูอ้อยเก่า กาละแมร์ซื้อต่อเขา ทุกวันนี้กาละแมร์ไม่ได้อยู่แล้วนะ ห้องติดกันคือห้องตุ๊ยตุ่ย (พุทธชาติ พงศ์สุชาติ)
ตอนถ่ายรายการ เขาก็ให้เข้าคอร์ส เขาให้หลับตา คิดถึงวัยเด็กค่ะ วัยที่มีคนอุ้มเรา กอดเรา อีโอ๋ก็ร้องไห้ อาร์ต พลังธรรมก็ร้องไห้ กูมองกับหนุ่ม กรรชัยสองคน เห็นอะไรคะ กูบอกเห็นคxยค่ะ เพราะตอนเด็กๆ ชอบไปแอบดูครูพละค่ะ เขาถามเห็นอะไรคะ ในวัยเด็ก วัยใสเห็นอะไรคะ กูบอกเห็นรวยครูพละค่ะ โปรดิวเซอร์สั่งคัตแทบไม่ทัน ก็พูดออกเสียง ว่าเห็นจริงๆ
สมัยเด็ก มันไม่มีโซเชียล ก็ต้องมองครูพละ (ปิงปอง ธงชัย บอกยังพามดดำ ดำดิ่งลงไปไม่ได้) หลังจากนั้นเขาหยุดคอร์สกูเลย
อย่างยัยโอ๋ ชีวิตนางก็ลำบาก ไม่ได้เป็นลูกคุณหนู นางเป็นมนุษย์ต่อสู้ชีวิต ก็อาจทัชใจ แต่อย่างฉันเข้าไม่เป็นจริงๆ เขาก็หยุดเข้าคอร์สกันเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้ไอจีครูอ้อยก็เปิดปกติ แต่ตอนที่ลูกนางโดนจับเรื่องเว็บพนัน นางเริ่มมีข่าวมากมาย นางย้ายประเทศ ไปอยู่อังกฤษมานานแล้ว แต่ตอนนี้นางไม่ได้อยู่อังกฤษ ตอนนี้สปอร์ตไลค์ลงนาง ไปเป็นไฮโซอยู่โมนาโก มีคนมาสัมภาษณ์ แต่ในฐานะเป็นโปรดักชั่น ดูคลิปแล้วฉันก็ว่าเซ็ต
ครูอ้อยเกษียณจากธุรกิจเพชร แบรนด์ที่คนรู้จักกันหมด แล้วอุทิศตนให้การปฏิบัติธรรม คนเป็นลูกศิษย์ให้ซื้อบ้าน เป็นหมู่บ้านเข็มทิศชีวิต เริ่มแรกเปิดคอร์สฟรี ครูอ้อยโด่งดังมาก มีคนดังในวงการมาเรียนคอร์ส มีไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก ครูอ้อยหายไปจากหน้าสื่อ จนปี 68 ครูอ้อยกลับมาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ กลายเป็นนักธุรกิจหญิงข้ามชาติ ใช้ชีวิตอยู่ประเทศโมนาโก คนรวยอยู่กันเยอะ หนึ่งในสถานที่อาศัยของเศรษฐีระดับโลก เป็นซีอีโอ แอปฯ สุขภาพจิต
เมื่อก่อนเขาปิดพารากอนจัดคอร์สเหมือนจัดคอนเสิร์ตแสงสีเสียงเลยนะ คอนโดที่เขาอยู่สาธร สมมติครูซื้อห้องตรงนี้ ลูกศิษย์ต้องซื้อแข่งเพื่ออยู่ใกล้ครูอ้อย เพื่อมีพลังบวก”