นางเอกแถวหน้าแต่งเจ้าพ่อธุรกิจอุปกรณ์ดำน้ำ ชีวิตลูกสะใภ้เหมือนคนใช้ ขมยิ่งกว่าขม

การแต่งงานเข้าตระกูลมหาเศรษฐีอาจช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นในทางการเงิน แต่เบื้องหลังความหรูหรานั้น กลับเต็มไปด้วยความยากลำบากที่คนนอกไม่มีวันเห็น
ในวงการบันเทิงจีนและไต้หวัน “หลินอี้เฉิน” (Ariel Lin) คือหนึ่งในนางเอกระดับแถวหน้าที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีซีรีส์ไอดอล” และ “เทพธิดาวัยใส” ขวัญใจผู้ชมทั่วเอเชีย เธอโด่งดังเป็นพลุแตกจากบท “หยวนเซียงฉิน” ในซีรีส์ It Started With a Kiss ประกบคู่กับเจิ้งหยวนช่าง ก่อนจะมีผลงานฮิตต่อเนื่อง อาทิ Love at First Fight, Love Contract, Tokyo Juliet และ Prince of Lan Ling พร้อมคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวที Golden Bell Awards ถึงสองครั้ง
นอกจากฝีมือการแสดง หลินอี้เฉินยังขึ้นชื่อเรื่องความงามแบบธรรมชาติ ไม่พึ่งศัลยกรรมในวงการบันเทิงไต้หวัน แม้จะไม่ใช่ความสวยคมสะดุดตาในทันที แต่เสน่ห์แบบใสซื่อ อ่อนโยน ใบหน้ากลมอ่อนวัย ดวงตากลมโต ผิวพรรณสดใส ทำให้เธอครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนาน และในปี 2023 ยังติดอันดับ 10 ใบหน้าที่ผู้คนปรารถนามากที่สุดในไต้หวัน
ทว่า เบื้องหลังความสำเร็จในอาชีพ ชีวิตแต่งงานและความเป็นแม่ของเธอกลับเต็มไปด้วยเคราะห์กรรม หลินอี้เฉินเคยถูกอิจฉาทั้งวงการเมื่อแต่งงานกับ “หลินอวี้เชา” ทายาทนักธุรกิจหนุ่มหน้าตาดี ฐานะร่ำรวย แต่ชีวิตลูกสะใภ้ของเธอกลับไม่สวยหรูอย่างที่ใครคิด—หนักหนาสาหัสเกินบรรยาย
หลินอี้เฉินแต่งงานกับหลินอวี้เชา นักธุรกิจเชื้อสายจีน–อเมริกัน ในปลายปี 2014 โดยสามีเป็นเจ้าของบริษัทอุปกรณ์ดำน้ำในรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากฐานธุรกิจอยู่ต่างประเทศ ทั้งคู่จึงใช้ชีวิตแยกกันหลังแต่งงาน ขณะที่หลินอี้เฉินยังต้องทำงานแสดง เธอกลับถูกสามีมอบหมายให้รับหน้าที่ดูแลพ่อแม่ของเขาที่อาศัยอยู่ในไต้หวันทั้งหมด
ชีวิตลูกสะใภ้ของเธอถูกเล่าว่า “อึดอัดและกดดันอย่างยิ่ง” สื่อจีนรายงานว่า เธอถูกปฏิบัติไม่ต่างจากคนรับใช้ในบ้าน และสามีก็มองเธอเป็นเพียงผู้ดูแลที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ครอบครัวฝ่ายชายตั้งกฎระเบียบมากมาย บังคับให้นางเอกสาวต้องเป็น “ลูกสะใภ้ในอุดมคติ” เชื่อฟังทุกอย่าง ราวกับย้อนกลับไปสู่ค่านิยมยุคศักดินา
ทุกวัน หลินอี้เฉินต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 เพื่อทำงานบ้านและเตรียมอาหาร เช้าตรง 6 โมงครึ่ง เธอต้องไปปลุกพ่อแม่สามีมารับประทานอาหาร หากท่านต้องออกไปไหน เธอต้องเป็นคนขับรถ เตรียมข้าวของทุกอย่างให้พร้อม และต้องใช้ชีวิตอย่างสมถะ กดทับความต้องการของตนเอง เอาความสุขและความสะดวกของพ่อแม่สามีเป็นที่ตั้ง
ในรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่ง หลินอี้เฉินเคยเปิดใจทั้งน้ำตาว่า ชีวิตหลังแต่งงานเต็มไปด้วยความเครียดและเหนื่อยล้า เธอต้องเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิต บุคลิก และความสนใจของตนเองเพื่อให้ถูกใจครอบครัวสามี ที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่าคือ ภาระหน้าที่เหล่านี้ทำให้เธอแทบไม่มีเวลาไปดูแลแม่และน้องชายของตนเอง จนรู้สึกผิดกับครอบครัวฝ่ายหญิงอย่างมาก
ปี 2023 สื่อจีนสร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยการเปิดเผยว่า หลินอี้เฉินถูกสามีนอกใจ และอาจถูกทำร้ายร่างกาย แหล่งข่าวระบุว่า หลินอวี้เชามีความสัมพันธ์นอกสมรสหลายครั้ง เมื่อเธอจับได้ พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขากลับมารักษาครอบครัว แต่ไม่เป็นผล หนึ่งในเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดคือ เธอจับได้คาหนังคาเขา และกลับถูกสามีตบหน้า ขณะเขาปกป้องหญิงคนอื่น
เมื่อชีวิตคู่พังทลาย หลินอี้เฉินหันไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่สามี หวังให้ช่วยไกล่เกลี่ย แต่กลับถูกปฏิเสธ ครอบครัวฝ่ายชายเลือกยืนข้างลูกชาย พร้อมบอกให้เธอยอมรับชะตากรรม และทำหน้าที่ในบ้านต่อไป ท่ามกลางความอับอายและบอบช้ำ เธอตัดสินใจแยกกันอยู่ แม้จะรู้ดีว่าหากหย่าร้าง เธอจะไม่ได้อะไรเลย
คนวงในเผยว่า หนึ่งในสาเหตุที่เธอถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย เป็นเพราะยังไม่สามารถให้กำเนิดทายาทชาย ครอบครัวสามีถึงขั้นเพิกเฉยต่อการนอกใจของหลินอวี้เชา และยอมให้เขาไปมีผู้หญิงคนอื่นเพื่อหวังให้ได้ “ลูกชายสืบสกุล”
จากครอบครัวสามี เธอตัดสินใจพักงานแสดงยาวกว่า 3 ปี เพื่อทุ่มเทให้กับการมีลูก เข้ารับการทำเด็กหลอดแก้วหลายครั้ง กินยาจีนและสมุนไพรนับไม่ถ้วน แม้กระทั่งทำตามความเชื่อสุดโต่งของแม่สามี เช่น การกินกบเป็น ๆ เพียงเพื่อหวังจะได้ทายาท
ปี 2021 หลินอี้เฉินให้กำเนิดลูกคนแรก เป็นลูกสาว ในวัย 39 ปี แม้เธอจะดีใจอย่างมาก แต่ครอบครัวสามีกลับแสดงความผิดหวัง และยังคงกดดันให้มีลูกชายต่อไป หลังจากที่เธอยอมกลับไปคืนดีกับสามีภายหลังข่าวฉาวเรื่องนอกใจ
กลางปี 2024 หลินอี้เฉินเริ่มเตรียมร่างกายอย่างจริงจังอีกครั้ง เพื่อรักษาชีวิตคู่ เดือนมีนาคมปีนี้ ในวันครบรอบแต่งงาน 10 ปี เธอประกาศข่าวการตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง ท่ามกลางความเป็นห่วงของแฟน ๆ ที่กังวลกับความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในวัย 42 ปี และในเดือนมิถุนายน เธอสามารถให้กำเนิดลูกชายได้อย่างปลอดภัย
หลินอวี้เชาบินกลับจากสหรัฐฯ มาดูแลภรรยาในช่วงคลอด ข่าวการคลอดอย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจให้แฟน ๆ จำนวนมาก เพราะในที่สุด นางเอกคนดังคนนี้ก็หลุดพ้นจากแรงกดดันอันโหดร้าย ที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลก เพียงเพื่อให้ได้ “ทายาทชาย”