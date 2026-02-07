บันเทิงรอบโลก "ทอม ครูซ" เผ่นหนีลอนดอน!! หลังโจรกรรมกลางหรูกลางเมือง

"ทอม ครูซ" นักแสดงฮอลลีวูดวัย 63 ปี ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์หรูย่านไนท์สบริดจ์ในลอนดอน หลังเกิดเหตุโจรกรรมสะเทือนขวัญที่ร้านนาฬิกา Bucherer Rolex ชั้นล่างของตึกเดียวกัน โดยคนร้ายใช้มีดและค้อนทุบกระจกนิรภัย ก่อนฉกนาฬิกาหรูในเวลาไม่ถึง 5 นาที รายงานเผยว่าทีมงานของครูซขนของออกจากบ้านทันทีหลังเหตุการณ์ ท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยในละแวกที่ช่วงหลังเกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้ง มีข่าวลือว่าเขาอาจย้ายไปอยู่ดูไบเพื่อความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยยิ่งขึ้น
"คิม เซจอง" อดีตสมาชิกวง Gugudan และนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ Business Proposal ทำให้แฟน ๆ ทั่วเกาหลีประทับใจอีกครั้ง หลังเล่าถึงอดีตวัยเด็กอันยากลำบากในรายการวาไรตี้ เธอเผยว่าเคยต้องใช้บัตรอาหารของรัฐที่ให้วงเงินวันละไม่ถึง 3,500 วอน และมักกินจาจังมยอนเพราะราคาถูกและแบ่งกับเพื่อนได้ ในวันพิเศษที่สะสมแต้มได้พอซื้อทังซูยุก เธอบอกว่าเหมือนฉลองย่อม ๆ เซจองตั้งเป้าว่าโตขึ้นจะกินพาสต้าได้ทุกแบบ—และวันนี้เธอก็ทำได้จริง แถมยังจัดการการเงินด้วยการเปิดบัญชีถึง 9 บัญชีเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย กลายเป็นตัวอย่างของคนดังที่ไม่ลืมรากเหง้าและสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคน
"ติงอวี้ซี" นักแสดงหนุ่มชาวจีนวัย 30 ปี สร้างกระแสไวรัลหลังซื้อเครื่องประดับทองมูลค่ากว่า 8,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ แจกแฟนคลับกลางงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในบ้านเกิดที่เซี่ยงไฮ้ โดยเขาใช้บัตรเครดิตส่วนตัวซื้อและห่อของขวัญด้วยตัวเอง ก่อนมอบให้แฟน ๆ ที่มารอพบอย่างใจดี นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาใช้เงินส่วนตัวดูแลแฟนคลับ ตลอดปีที่ผ่านมาเขาใช้เงินหลายล้านหยวนแจกของหรูตั้งแต่เครื่องประดับแบรนด์เนม กล้องโพลารอยด์ ไปจนถึงคาเฟ่ริมทะเล ชาวเน็ตจีนติดแฮชแท็ก “เงินของติงอวี้ซีอยู่ที่ไหน ความรักก็อยู่ที่นั่น” พาให้ชื่อเขาติดเทรนด์เวยป๋ออย่างรวดเร็ว
"แมคคอลี่ คัลกิน" โพสต์อาลัยสุดซึ้งถึง "แคทเธอรีน โอฮารา" นักแสดงระดับตำนานวัย 71 ปี ผู้รับบทแม่ของเขาในภาพยนตร์ Home Alone หลังเธอเสียชีวิตที่บ้านในลอสแอนเจลิสด้วยอาการป่วยกะทันหัน เขาเขียนว่า “แม่...ผมยังอยากนั่งคุยกับคุณอีกมาก ผมรักคุณ แล้วเราคงได้เจอกันอีก” โอฮาราเริ่มต้นจากวงการตลกในแคนาดา ก่อนมาโด่งดังจาก Beetlejuice และ Schitt’s Creek อีกทั้งให้เสียงใน The Nightmare Before Christmas และล่าสุดร่วมงานกับ Seth Rogen ในซีรีส์ The Studio ซีซั่นใหม่ สมาคมนักแสดงสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ไว้อาลัย พร้อมยกย่องเธอว่าเป็นขวัญใจผู้ชมทั่วโลก