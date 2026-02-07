โชว์พักครึ่งซูเปอร์โบวล์ของ แบด บันนี จุดชนวนถกเดือด อเมริกันฟุตบอลควรเป็นเวทีของศิลปินอเมริกันหรือไม่

เพียงไม่กี่วันหลังจากเอ็นเอฟแอลประกาศให้ แบด บันนี ซูเปอร์สตาร์ชาวเปอร์โตริโก เป็นศิลปินนำการแสดงพักครึ่งศึกซูเปอร์โบวล์ 2026 เจ้าตัวก็ขึ้นเวทีรายการ แซทเทอร์เดย์ ไนต์ ไลฟ์ ที่สตูดิโอ 8เอช พร้อมประกาศข่าวดังกล่าวเป็นภาษาสเปน ภาษาแม่ของเขาอย่างภาคภูมิใจ
ช่วงเวลาสั้น ๆ นั้น กลายเป็น “ชัยชนะทางวัฒนธรรม” สำหรับชาวลาตินจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา
“ถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดไป” แบด บันนี กล่าวกับผู้ชมด้วยรอยยิ้ม “คุณยังมีเวลาอีกสี่เดือนให้เรียนรู้”
ประโยคนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วสื่อเคเบิล โซเชียลมีเดีย และเวทีถกเถียงทางการเมือง และกลายเป็นสัญลักษณ์ของกระแสต่อต้าน ที่แทบไม่เกี่ยวกับดนตรีเลยด้วยซ้ำ
นักการเมืองสายอนุรักษนิยมและนักวิจารณ์ฝ่ายขวาหลายคนมองการเลือกแบด บันนี เป็น “การยั่วยุทางวัฒนธรรม”
มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน สมาชิกสภาคองเกรสจากพรรครีพับลิกัน รัฐจอร์เจีย และ โทมี ลาห์เรน พิธีกรฟ็อกซ์นิวส์ ตั้งคำถามตรงกันว่า เหตุใดซูเปอร์โบวล์ ซึ่งยังถูกมองว่าเป็น “เวทีสูงสุดของวัฒนธรรมอเมริกัน” จึงมอบพื้นที่สำคัญที่สุดให้กับศิลปินที่ร้องเพลงเป็นภาษาสเปนทั้งหมด
ขณะที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ วิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าวว่า “ไร้สาระโดยสิ้นเชิง” ก่อนจะยอมรับตรง ๆ ว่าไม่รู้จักว่าแบด บันนี คือใคร
ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ทรัมป์ประกาศว่าจะไม่ดูซูเปอร์โบวล์ พร้อมเรียกไลน์อัปโชว์พักครึ่งว่าเป็น “ตัวเลือกที่แย่มาก” และย้ำจุดยืนว่าเขา “ต่อต้านสิ่งนี้ทั้งหมด”
ในอีกฟากหนึ่ง วงการดนตรีและกีฬาแทบไม่มีข้อกังขา การเลือกแบด บันนี ถูกมองว่าเป็นผลลัพธ์ของ “ตัวเลข เวลา และอิทธิพล” มากกว่าประเด็นอุดมการณ์
การคัดเลือกโชว์พักครึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ร็อก เนชัน อาณาจักรดนตรีที่ก่อตั้งโดย เจย์ ซี และเป็นพาร์ตเนอร์กับเอ็นเอฟแอลตั้งแต่ปี 2019
เดซิเร เปเรซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของร็อก เนชัน ให้สัมภาษณ์กับนิวส์วีกว่า
“แบด บันนี มีทั้งเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมและปีทองของเขา ร็อก เนชันตั้งใจนำสิ่งที่ดีที่สุดที่สุดขึ้นสู่เวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และแบด บันนี ก็คือที่สุดของที่สุด”
แบด บันนี หรือชื่อจริง เบนิโต อันโตนิโอ มาร์ติเนซ โอกาซิโอ เป็นหนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคสตรีมมิง เขาเป็นศิลปินที่มียอดสตรีมสูงสุดบนสปอติฟายทั่วโลกถึง 4 ครั้ง ระหว่างปี 2020 ถึง 2022 และอีกครั้งในปี 2025
ภายในปี 2025 ศิลปินวัย 31 ปีรายนี้ ครองอันดับหนึ่งบิลบอร์ด 200 ถึง 4 ครั้งด้วยอัลบั้มภาษาสเปน และคว้ารางวัลแกรมมี 6 รางวัล จากการเข้าชิง 16 ครั้ง
ความสำเร็จระดับนี้ทำให้เขาถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มซูเปอร์สตาร์โลก รุ่นเดียวกับ เทย์เลอร์ สวิฟต์ บียอนเซ และ เดอะ วีกเอนด์
เลลา โคโบ ประธานฝ่ายคอนเทนต์ของบิลบอร์ด วิเคราะห์ว่า ความไม่พอใจต่อแบด บันนี ไม่ได้เกิดจากการเมืองของเขาเป็นหลัก แต่เกิดจาก “ภาษา” ที่เขาใช้
“ภาษาสเปนคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนเดือด” โคโบ เขียนไว้
อามิลการ์ อันโตนิโอ บาร์เรโต ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ซึ่งเป็นชาวเปอร์โตริโกโดยกำเนิด มองว่านี่คือความตึงเครียดที่ฝังรากลึกในสังคมอเมริกัน
“อเมริกามีภาพตัวตนสองแบบเสมอ แบบหนึ่งเปิดกว้างทางพลเมือง อีกแบบยึดโยงกับเชื้อชาติและภาษา และภาษาสเปนก็เป็นชนวนในรอยร้าวนั้นมาโดยตลอด”
ตั้งแต่ยุค ไมเคิล แจ็กสัน เปลี่ยนโชว์พักครึ่งในปี 1993 ให้กลายเป็นอีเวนต์ระดับโลก เวทีนี้ก็ไม่เคยเป็นแค่ความบันเทิงอีกต่อไป
เหตุการณ์ นิปเปิลเกต ของ เจเน็ต แจ็กสัน และ จัสติน ทิมเบอร์เลก ในปี 2004 ทำให้เอ็นเอฟแอลระมัดระวังมากขึ้น แต่ความเป็นการเมืองก็กลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งในยุคของ โคลิน แคเปอร์นิก และการคุกเข่าประท้วง
ตั้งแต่นั้นมา ไม่ว่าศิลปินจะขึ้นหรือปฏิเสธเวทีนี้ ล้วนถูกตีความในเชิงการเมืองทั้งหมด
แม้เสียงคัดค้านจะดัง แต่เอ็นเอฟแอลไม่ได้เดิมพันผิดทางธุรกิจ กลุ่มผู้ชมของแบด บันนี คือคนรุ่นใหม่ ลาติน และผู้ชมทั่วโลก ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ลีกกำลังต้องการอย่างเร่งด่วน
อายุเฉลี่ยผู้ชมเอ็นเอฟแอลในปี 2023 อยู่ที่ 50 ปี ขณะที่แฟนลาตินกว่า 39 ล้านคนในสหรัฐฯ มีอายุน้อยกว่านั้นราว 10 ปี
ชาร์ล็อตต์ โจนส์ ผู้บริหารระดับสูงของดัลลัส คาวบอยส์ กล่าวว่า “เราไม่ได้ทำเกมนี้เพื่อการเมือง เราอยู่บนเวทีโลก และเกมของเราส่งไปถึงผู้คนทั่วโลก”