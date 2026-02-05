ไม่อยากให้จมอยู่กับความเสียใจนาน “แชป วรากร” ฝากถึง “ไอซ์ อธิชนัน” มูฟออนได้ มูฟออนเลย!

“แชป วรากร” นอยด์ถูกวิจารณ์ 7 ประจัญบาน เวอร์ชั่นบอยแบนด์ วอนเปิดใจ อย่าเพิ่งเปรียบเทียบเวอร์ชั่นในตำนาน เผยสาเหตุเลิก “ไอซ์ อธิชนัน” เพราะความละเลยของตัวเอง ยอมรับเสียใจหนัก แต่ถ้าอีกฝ่ายมูฟออนได้ก็มูฟออนเลย ไม่อยากให้จมอยู่กับความเสียใจ
เดินทางมาโปรโมตซีรีส์ “7 ประจัญบาน”ฉายทางช่อง 7 HD และ Netflix งานนี้ “แชป วรากร ศวัสกร” ขอเคลียร์ทั้งเรื่องงานที่โดนกระแสวิจารณ์ไปก่อนล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่ได้ดูผลงานว่าต้องแย่แน่ๆ โดนเปรียบเทียบเวอร์ชั่นเก่าเละ และเรื่องหัวใจที่หลายคนยังแอบลุ้นให้รีเทิร์นรัก กับอดีตแฟนสาว “ไอซ์ อธิชนัน ศรีเสวก”
“วันที่ 5 ก.พ. ก็จะเป็นตอนแรกที่ได้ชมกัน นอกจากทางช่อง7HD แล้ว สามารถดูได้ที่ Netflix ด้วย รับรองว่าเรื่องนี้จะเป็นความสนุกแบบแปลกใหม่นับตั้งแต่ผมเล่นละครมาเลย ทั้งการได้เล่นกับพระเอกอีกหลายๆ คน รวมถึงการไม่ได้เล่นตามบทที่พอเข้าซีนไปเจอมุกสดเราก็ต้องตามให้ทัน
สิ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับผมอย่างแรกคือมันเป็นความน่าสนใจตรงที่มีพระเอก 7 คน ผมอยากลองที่จะเข้าซีนร่วมกันกับหลายๆ คน มันน่าจะสนุกดี ตรงนี้เป็นทั้งความยากและความตื่นเต้น เพราะแต่ละคนเก่งหมดเลย แล้วถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองก็จะสู้เขาไม่ได้ เลยอยากให้ทุกคนติดตาม ถ้าทุกคนชอบไม่แน่มันก็อาจจะมีซีซั่น 2 ก็ได้”
วอนเปิดใจ หลังถูกวิจารณ์ “7 ประจัญบาน” เวอร์ชั่นบอยแบนด์ แย่แน่นอน ยันไม่เทียบเวอร์ชั่นตำนาน
”เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเห็นคอมเมนต์ต่างๆ ตามเพจที่บอกว่าทำไมดูบอยแบนด์ ดูไม่น่าเชื่อถือ หรือเอาไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นก่อนๆ ต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกัน ผมได้อ่านทุกคอมเมนต์มีทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจกันดูก่อน คือ 7 ประจัญบานเป็นตำนานอยู่แล้ว เราไม่ได้ทำเวอร์ชั่นนี้มาเพื่อไปเปรียบเทียบ แต่ทำมาในรุ่นใหม่ของเราที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งฉะนั้นการที่จะเอาพวกเราในเวอร์ชั่นนี้ไปเปรียบเทียบกับนักแสดงในเวอร์ชั่นก่อนที่เป็นตำนานมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
ตอนที่เจอคอมเมนต์ในทางลบ ก็มีความกังวลครับ วันแรกที่เปิดภาพออกมาก็มีคอมเมนต์เต็มเฟซบุ๊กผมเลย เคยนั่งอ่านกันที่กองด้วย คุยกันก็เครียดเลย เสียใจด้วยเพราะแต่ละคนก็ตั้งใจกันเต็มที่ ทั้งที่ยังไม่มีใครเห็นผลงานและยังไม่รู้เนื้อเรื่องว่าจะออกมาเป็นแบบไหน แต่คอมเมนต์ค่อนข้างแรงว่าแย่แน่นอน โดนว่ากันไปก่อนแล้ว ทุกคนก็นอยด์กันมาก แต่ก็เข้าใจว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละ เพียงแค่อยากให้ลองเปิดใจดูก่อน และที่สำคัญคือเราไม่เปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นก่อน จะดีเท่าหรือไม่เท่าแต่สุดท้ายผมบอกเลยว่าทีมงานและนักแสดงทุกคนตั้งใจกันมากๆ”
จับปืนสไนเปอร์เป็นครั้งแรก
“แน่นอนว่าโปรดักชั่นของพี่โอริเวอร์(บีเวอร์) ดีอยู่แล้ว ถามว่ามันหนักกว่าเรื่องอื่นๆ ไหม ด้วยความที่ซีรีส์ 7 ประจัญบาน มี 10 ตอน แล้วตัวละครมีตั้ง 7 คน เลยต้องแบ่งกันทำให้มันไม่ได้หนักมาก ในเรื่องนี้อาวุธที่ใช้ของผมจะถือเป็นสไนเปอร์ ซึ่งเป็นปืนที่เราจับครั้งแรก ปกติจะเป็นปืนพก แล้วก็จะมีท่าทางที่ต้องโชว์ให้เห็นอันนี้ก็ต้องเรียนต้องฝึก แต่สนุกมากครับ”
เห็น “ไอซ์ อธิชนัน” สัมภาษณ์แล้ว เป็นไปอย่างที่อีกฝ่ายพูด เลิกเพราะละเลยกัน
“เห็นอยู่ครับ พอดีว่าเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันเกี่ยวกับร้านอาหาร คุยจบเขาก็เล่าให้ฟังว่าโดนสัมภาษณ์มาเมื่อวาน ผมก็บอกว่าได้ดูแล้ว ทุกอย่างก็เป็นตามที่เขาพูดเลยครับ ส่วนโอกาสรีเทิร์น อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่แรกว่าเราสองคนไม่ได้ทะเลาะกัน แต่อย่างที่ไอซ์พูดไปมันก็ชัดแล้วว่าพอมันห่างกันความรู้สึกก็ดรอปลงไปด้วย พอเขาเข้าใจหมด ผมเข้าใจหมด ผมก็อาจจะละเลยไปจนมันเป็นอย่างที่เห็น บางทีเจอกันเดือนละครั้ง เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีกันและกัน”
ไม่ได้เลิกรัก แต่เป้าหมายต่างกัน
“ครั้งที่แล้วผมพูดไปว่าเลิกทั้งที่ยังรักก็โดนคอมเมนต์ต่อว่าเยอะว่าไม่จริงหรอก ถ้ารักจริงคงไม่เลิกหรอกมั้ง จริงๆ ก็อย่างที่บอกไปว่าผมไม่ได้เลิกรักเขา หรือเราไม่ได้รักไม่พอ แต่ว่าก่อนที่จะห่างกันเป้าหมายมันไม่ตรงกันแล้ว ผมมีสิ่งที่ต้องโฟกัส เขาเองก็มีเรื่องที่บ้านที่ต้องโฟกัส มันค่อนข้างซับซ้อน มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับครอบครัว คือพูดไปผมก็ยอมรับว่ามันอาจจะพยายามได้มากกว่านี้ แต่ด้วยที่ผ่านมางานมันค่อนข้างหนัก”
ยังคิดถึง แอบดูสตอรี่เขา
“พอผ่านมาสักพักแล้วมันก็เริ่มโอเคแล้ว คิดว่าทางเขาเริ่มโอเคแล้วเช่นกัน ทุกวันนี้ก็คุยกันได้ปกติ ถามว่ายังคิดถึงไหม คิดถึงครับ ยังดูสตอรี่เขาอยู่หรือเห็นว่าเขาก็ยังดูสตอรี่เราอยู่ แต่ผมคิดว่าเราเข้าใจกันด้วยความที่โตๆ กันแล้ว เพราะก่อนที่จะถอยออกมาคนละก้าวเราไม่ได้ใช้อารมณ์ในการบอก แต่ผ่านการตัดสินใจกันมาสักพักแล้ว”
มูฟออนได้มูฟออนเลยทั้งคู่ ไม่อยากให้เสียใจนาน
“ผมปล่อยตามธรรมชาติเลยครับ จะเกิดอะไรขึ้นก็เกิด ผมไม่ได้ปิดกั้นหรือโหยหา ถ้าเขาจะมีหรืออะไรยังไง ไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้หรือผมจะเสียใจไหม ผมไม่ได้ต้องการให้เขาใช้เวลาในการมูฟออน ไม่ต้องการให้เขารู้สึกเสียใจนานๆ แน่นอนอยู่แล้วว่าการที่เราถอยความสัมพันธ์กันมาต่างฝ่ายต่างเสียใจ แต่ก็ไม่อยากให้เราทั้งคู่ต้องจมอยู่ในความเสียใจ ถ้ามูฟออนได้มูฟออนเลย ส่วนอนาคตจะเป็นยังไง เราจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมก็เป็นเรื่องของอนาคต ผมว่าวันนี้ทั้งตัวผมและตัวเขาถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขให้ทำไปเลย”
ไม่รู้เริ่มละเลยตรงไหน ทั้งที่บอกรักกันทุกวัน
“ถามว่าได้บทเรียนอะไร ตอบยากเนอะ คือก็ได้เรียนรู้เยอะ เมื่อก่อนผมอาจจะเคยเจอคนที่ตามติดโทร.เช็กตลอด ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากได้คนที่ชิลๆ พอมาเจอคนที่ชิลๆ ปล่อยเรา กลายเป็นว่าเราก็ละเลยไปอีก ฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองแล้วแหละ แต่ที่แน่ๆ ครั้งนี้เรียนรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเข้าใจกันแค่ไหน สุดท้ายถ้าเรายังละเลยกัน ยังไม่ใส่ใจมากเพียงพอ หรือห่างกันไปมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ได้ แต่เอาจริงๆ ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไปเริ่มละเลยตรงไหน ทั้งที่เราคุยกันทุกวัน บอกรักกันทุกวัน ถามไถ่วันนี้ทำอะไรยังไงอยู่ ส่งรูปหากันทุกวัน ว่างปุ๊บก็ขับไปเจอไปกินข้าวกัน จนอยู่ๆ วันหนึ่งมันก็เหมือนห่างกันไปแล้ว ซึ่งไม่รู้ว่าจุดนั้นมันมาตอนไหน แต่ก็นั่นแหละน่าจะเป็นที่ตัวผมละเลย”
เป็นรักที่เสียใจมาก ทำใจยาก จนนอนไม่หลับ
“ครั้งนี้เป็นความรักที่ผมเปิดตัวครั้งแรกเพราะค่อนข้างที่จะมั่นใจ แล้วก็อย่างที่เห็นว่าผมก็คุยกับเขาหลายๆ อย่างทั้งเรื่องของอนาคตด้วย ยอมรับว่าครั้งนี้เสียใจมากๆ ทำใจยาก กว่าที่จะถึงวันที่บอกถอยความสัมพันธ์กันมันทำใจนานมากๆ นอนไม่หลับ เครียดคิดแล้วคิดอีก คือเสียใจมาตั้งแต่ก่อนที่จะถอยกันแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไง”