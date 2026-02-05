“เป้ อารักษ์” คัมแบ็กช่อง 7 ในรอบ 10 ปี เตรียมปล่อยเพลงใหม่จากกรามหัก แง้มเรื่องรัก ไม่เป็นความลับ แต่ขอไม่เปิดเผย

“เป้ อารักษ์” คัมแบ็กช่อง 7 ในรอบ 10 ปี พร้อมเปิดใจเรื่องรักครั้งใหม่ วาเลนไทน์นี้ไม่เหงาแล้ว แต่ขออุบไว้ไม่เปิดตัวเพื่อความสบายใจ บอกรักคลั่งผมเหมือนเดิม ลั่นไม่อยากมีลูก พับโปรเจกต์หนัง The Stone พระแท้ คนเก๊ ภาค 2 ทำแล้วไม่สนุก เตรียมปล่อยเพลงใหม่จากประสบการณ์ตรงที่เคยประสบอุบัติเหตุกรามหัก
เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ “เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ” ปรากฏตัวที่ช่อง 7 ในฐานะนักแสดงนำซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “7 ประจัญบาน”โดยเจ้าตัวเผยว่าตื่นเต้นมาก เพราะห่างจากหน้าจอช่อง 7 ไปนานเกือบ 10 ปี นับตั้งแต่เรื่อง “มายา” เมื่อปี 2016
“เริ่มต้นที่แจ๋วใจร้ายครับ แต่มาสุดท้ายก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องมายาครับ เมื่อปี 2016 ผมมีกรุ๊ปที่อยู่กับคุณโก้ คุณแพรวอะไรพวกนี้ แล้วจะเขียนว่า 2016 ก็เลยรู้ว่าเกือบ 10 ปีแล้วกลับมาครั้งนี้ก็ตื่นเต้นและอบอุ่นเหมือนเดิม สมัยก่อนผมอยู่โพลีพลัส ก็ได้เล่นละครช่อง 7 หลายเรื่อง
ตอนแรกคิดว่าไม่ได้เล่นนะครับ เพราะว่าคิว ผมมีภาพยนตร์อีกเรื่องนึง ไม่อยากให้มันชนกัน เพราะถ่ายคนละเวลา อีกเรื่องนึงถ่ายดึก เรื่องนี้ถ่ายเช้า แต่สุดท้ายก็ไม่ชนครับ เฉียดๆ กันนิดหน่อย ก็ได้มาทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ก็ตื่นเต้นครับ กังวลว่าน้องๆ ที่มาเล่นด้วยกันจะเป็นยังไง เพราะเราก็ตื่นเต้น เราก็เป็นน้องใหม่เนอะ จริงๆ เราก็ไม่ได้เล่นละครบ่อย ทุกครั้งที่กลับไปเข้าฉากก็ต้องเคาะสนิมตลอด แต่กลายเป็นว่าน้องๆ ทุกคนเขาทำการบ้านดีมาก ทำให้ทุกอย่างราบรื่นมาก
ก็ต่างจากสมัยก่อนครับ มันเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายทำ และเรื่องของแบบฟอร์มของละครก็เปลี่ยนไป แต่เรื่องนี้มันเฮฮา ไม่ได้จริงจัง มันเป็นคอมเมดี้ เลยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากนัก เพราะว่าคอมเมดี้มันก็มีความคล้ายกันอยู่ แต่ความบู๊เรื่องนี้ใหญ่โต เราถ่ายกันจำกัดมาก แต่ระเบิด ปืน ต่อยกันเยอะมาก
ถามว่าต้องระวังเรื่องบาดเจ็บไหม ผมค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วครับ หมายความว่าถ้ามันไม่ต้องบู๊ที่มันพิสดารมากก็ทำได้ครับ น้องๆ ทุกคนก็ทำได้ วันเปิดตัวที่ไอคอนสยามเขาซ้อมกันแป๊บเดียวเอง น้องๆ เล่นได้หมดเลย ผมยังจำได้ช้ากว่าเขา (ห่างหายจากละคร?) ความจริงผมเล่นหนังกับละครมาตลอดเลยครับ เป็นการทำงานที่ผมไม่ได้ติดอะไรเลยครับ ชื่นชอบครับ”
เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ “มอร์ฟีน บลูส์” วันที่ 5 ก.พ. หวังว่าจะล้มเพลง “มาเลเซีย - ไก่” ได้
“ชื่อเพลง มอร์ฟีน บลูส์ครับ ความหมายก็จะตลกๆ หน่อย คือผมเคยประสบอุบัติเหตุ แล้วฉีดมอร์ฟีนที่โรงพยาบาลแล้วมันหายเจ็บ ผมก็เลยเอามาแต่งเพลง ตอนนั้นผมกรามหัก พอฉีดมอร์ฟีนผมไม่รู้ว่ามันหัก ก็พูดไปเรื่อยๆ ปรากฎว่าฟิล์มเอ็กซเรย์มาคือกรามหักอยู่ ก็เลยเอาความรู้นี้มาแต่งเพลง ประมาณว่าถ้าเจ็บแล้วฉีดมอร์ฟีนมันหาย แล้วถ้าอกหักฉีดมอร์ฟีนแล้วจะหายไหม ถามว่าคาดหวังกับเพลงนี้ให้ดังกว่าเพลงไก่ หรือมาเลฯ ไหม ก็ไม่แน่นะ เวลาทำเพลงเราก็ต้องหวังแหละ ผมก็หวังให้คนฟัง และหวังว่าจะมาล้มมาเลฯ กับไก่ได้ แต่ไม่รีบครับ เพราะมันใช้เวลาได้นาน
ออกเพลงใหม่แล้วแฟนๆ ลุ้น ก็เป็นเกียรติมากครับ อยากให้ติดตาม พยายามทำอะไรที่มันถูกใจเรา และเรื่องการถูกใจคนอื่นมันเป็นโชคครับ แต่เราค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพของเพลงที่ออกมาในช่วงหลังๆ นะก็ยังไม่ได้ไปมูที่ไหน เมื่อวานไปไหว้พระมาก็ลืม ขอแค่ว่าหนังที่เขียนอยู่ได้ทำเร็วๆ (หัวเราะ) แต่ลืมมูเรื่องเพลงเลย”
ขำๆ คนทำไม่ท้อ คนฟังก็ไม่ทิ้ง
“ต้องแยกกันสองฝั่งครับ คือฝั่งที่เขาไม่ชอบ ทำยังไงเขาก็ไม่ชอบ แต่ฝั่งที่ชอบ เราจะทำอะไรเขาก็ยังโอเคอยู่ แล้วฝั่งตรงกลางที่ยังไม่รู้ ก็หวังว่าวันนึงเขาจะได้ฟังและเขาจะเลือกว่าจะอยู่ฝั่งไหนอันนี้ก็แล้วแต่ แต่มันเป็นความโอเคของผมที่จะได้ทำไปเรื่อยๆ ครับ
ไม่ได้แต่งจากประสบการณ์ทั้งหมด มีเรื่องของคนอื่นด้วย แต่เพลงมอร์ฟีน บูลส์เป็นตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุตอนที่เล่นละครเรื่องแจ๋วใจร้ายนี่แหละ ตอนนั้นจักรยานล้ม เพลงนี้เก่าแล้ว ตอนผมอายุประมาณ 21-22 ผมก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้ แล้วพอได้เมโลดี้มาก็เลยนึกถึงเพลงนี้ ก็เลยเอามาทำ แต่ผมหยุดไปทำหนังมาปีครึ่ง ไม่ได้ปล่อยเพลงเลย แล้วเพลงเก่าๆ ก็ทยอยออกมา แล้วมาลงตัวกับเพลงนี้ ถ่ายเอ็มวีไปแล้ว ก็จะได้ฟังกันน่าจะหลังเที่ยงคืนวันนี้เลยครับ แล้วเอ็มวีก็น่าจะมาก่อนซีรีส์ 7 ประจัญบานออกอากาศครับ”
พับโปรเจกต์หนัง The Stone พระแท้ คนเก๊ ภาค 2 ทำแล้วไม่สนุก
“เรื่องเขียนบทหนังกำลังพัฒนาอยู่ครับ เพราะตอนแรกอยากทำ The Stone พระแท้ คนเก๊ ภาค 2 แต่เขียนแล้วมันไม่สนุก ก็เลยไม่ทำดีกว่า ก็พับโปรเจ็กต์ไปเลยครับ(ยืนยันว่าจะไม่ทำภาค 2 แล้ว?) อีก 10 ปีต่อมามันอาจจะมีก็ได้ แต่ในปีนี้หรือปีหน้าไม่มีครับ แต่เรื่องใหม่ที่จะทำต้องสนุกกว่าแน่นอน ก็เลยได้ทำ เขียนไว้หลายๆ แบบเลยครับ ช่วงนี้ใช้เวลากับการเขียนบทค่อนข้างเยอะครับ ก็ขอให้ได้ทำในเร็ววัน แล้วก็ทำออกมาดีๆ ดังๆ”
รับบนขอ The Stone 300 ล้าน แต่ได้ 97 ล้านก็ดีแล้ว
“ติดใจการขอพรด้วยครับ (ยิ้ม) เพราะตั้งแต่ทำ The Stone มา ไปไหว้พระ ไปบวงสรวงบ่อยเลย (หัวเราะ) การไหว้พระก็ทำให้เราสบายใจ ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีคำสอนที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตอนทำ The Stone บน แล้วก็ไม่เป็นจริง แต่ผมก็ไปบอกท่านว่าขอบคุณมากนะครับ
ผมขอ 300 ล้าน แต่ก็ไม่ได้โกรธนะ ได้ 97 ก็ดีแล้ว (หัวเราะ) จริงๆ แล้วถ้าผมไม่มั่นใจว่ามันเจ๋ง มันจะได้เงิน ผมไม่ทำหรอก ผมไปขอเงินเขามา ผมก็ต้องทำให้มันได้สิ ส่วนเรื่องต่อไป เรื่องบนเอาไว้ก่อน ให้เขียนให้เสร็จก่อน ก็พยายามเขียนให้มันดีที่สุดครับ เพราะมันต้องสนุก ไม่งั้นก็ไม่ควรทำ”
ปีนี้ไม่ได้ดูหนัง แต่ได้ฟังเพลงกลางปี
“ปีนี้ไม่ได้ดูครับ ปีนี้บทอาจจะเสร็จ อาจจะได้เริ่มทีมโปรดักชั่น หรืออาจจะได้ถ่ายถ้าโชคดี แต่ไม่ได้ฉายหรอก เพราะเวลาทำทีมันใช้เวลานาน ปีนี้สิ่งที่จะได้เห็น เพลงจะออกกลางปีนะครับ ชื่อว่า อกหัก ติดยา หมาตาย ครับ มันเป็นสไตล์เพลงครับ เป็นเพลงคันทรี่ คือเคยมีศิลปินท่านนึงพูดไว้ว่าคุณจะได้รถบ้านคุณคืนมา คุณจะเลิกเหล้า ภรรยาคุณจะกลับมา แล้วหมาคุณจะฟื้น เพลงคันทรี่มันก็จะมีเรื่องประมาณนี้แหละครับ หมายถึงเศร้า รันทด หมาตาย ก็เลยเอามาตั้งชื่ออัลบั้ม เพราะชุดนี้เรากลับไปเล่นดนตรีที่มันออร์แกนิก บรรเลงสด เป็นกีต้าร์โปร่ง เป็นเบนโจ จริงๆ จะออกตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่ไม่เสร็จสักที เอาเวลาไปทำ The Stone ก่อน ก็จะเป็นอัลบั้ม 10 เพลงครับ ก่อนหน้านี้มีปล่อยมาแล้ว 3-4 เพลง ล่าสุดก็เพลง 'คาวบอยทองหล่อ' ครับ
ไม่ได้เป็นเพลงเดี่ยวหมด มีฟีเจอร์ริ่งกับธามไท (ธามไท แพลงศิลป์) เพลงคาวบอยทองหล่อครับ แต่เพลงอื่นไม่มีแล้วครับ จากนี้เดี่ยวหมดเลย แต่เพลงที่มีธามไทดีมากเลยครับ เขาเป็นศิลปินระดับโลกแล้ว”
โต้ข่าวเตรียมเป็นเมนเทอร์รายการ The Face
“ม่มีทางเลย ผมไม่น่าจะมีความสามารถในการทำอะไรแบบนั้นได้จริงๆ ครับ”
วาเลนไทน์ไม่เหงา เพราะมีสาวแล้ว ถ้าเจอก็ไม่ติด แต่ไม่เปิดจะดีกว่า
“ไม่มีอะไรให้ใครเลยครับ เพราะให้ไปหมดแล้ว ปีนี้มีคนให้อยู่ด้วยครับ ถามว่าจะมีโอกาสได้เห็นไหม เห็นไปทำอะไรครับ คือผมไม่เคยหลบเลยนะ ไปไหนก็ปกติ คนก็ไม่ได้สนใจผมแล้ว มันสบายมากกับชีวิตผมตอนนี้แล้ว ก็เลยใช้ชีวิตสบายๆ ครับ ไม่ได้พรางตัวอะไรเลย ใส่แว่นเพราะว่าแสบตาจริงๆ ถ้าเจอผมก็ไม่ติดเลย แต่ถ้าไม่เปิดจะดีกว่า เพราะความสบายตัว สบายกายมันดีกว่า (เขาขอไว้หรือเราอยากให้เป็นแบบนี้?) น่าจะเป็นทั้งสองฝ่ายครับ แต่เราก็ไม่เคยหลบครับ คบกันสักระยะนึงครับ”
ยังไม่รู้อนาคต
“ไม่รู้เลยครับ อนาคตของตัวเองยังมองยากเลย (หัวเราะ) อนาคตชีวิตคู่ยิ่งลำบาก เรื่องนี้ผมไม่ดูดวงครับ เพราะสักพักหมอดูก็ออกข่าวแล้ว กลัวว่าดูไปแล้ววันนึงเขาไปออกข่าว ก็เลยไม่ดูดีกว่า”
ไม่อยากมีลูก
“ไม่อยากมีลูกด้วยครับ แต่ถ้ามีก็มีได้ครับ คิดว่ามีได้ คิดว่าน่าจะเลี้ยงได้ เรื่องคนอยู่กับเราไปจนแก่เฒ่า มันมีอะไรที่มันชัวร์ไหม หมายถึงว่าจริงๆ แล้วก็อาจจะไม่ชัวร์ก็ได้นะ ไม่มีอะไรชัวร์เลยครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ทำให้มันเป็นการการันตีอะไรเลยสำหรับผม”
ไม่ได้กลัวผิดหวัง เพราะมีความรักก็ดี
“ไม่ได้กลัว ไม่ได้ปลงครับ มีความรักก็ดี ความคาดหวังก็คือวันนี้กินอะไรดีนะ ของขวัญวาเลนไทน์ไม่มีเลยครับ เพราะว่าให้ไปแล้วจริงๆ แล้วก็บอกว่าไม่มีให้แล้วนะ เพราะว่าให้ไปแล้ว (เป็นคนคลั่งรัก?) รักคลั่งผมเหมือนเดิมแหละ ถามว่าเรียกกันว่าอะไร เรียกคุณ ไม่ๆ ทุกคนน่าจะมีวิธีการเรียกไม่เหมือนกันครับ”