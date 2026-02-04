สานหัวใจ ต่อยอดนักสู้ ปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่13

การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา ที่รูดม่านจบลงไปอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของประเทศเจ้าภาพและชาติสมาชิกอาเซียน มหกรรมกีฬาคนพิการครั้งสำคัญของภูมิภาคนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาพาราเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในการใช้กีฬาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม สร้างความเข้าใจ ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย
ตลอดช่วงเวลาการแข่งขัน สนามกีฬาต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง เต็มไปด้วยภาพแห่งความมุ่งมั่น การต่อสู้ และแรงศรัทธาของนักกีฬาจากทุกชาติ ความสำเร็จของการแข่งขันครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ฝ่ายจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ไปจนถึงประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันถ่ายทอดภาพลักษณ์การเป็นเจ้าภาพที่อบอุ่นและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ
ในด้านของผลงานการแข่งขัน ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าไปถึง 175 เหรียญทอง กลับมาครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์เป็นสมัยที่ 7 พร้อมสร้างสถิติกรีฑาและว่ายน้ำรวม 47 รายการ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องของนักกีฬาทั้งรุ่นประสบการณ์และดาวรุ่ง ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ในอนาคต
ขณะเดียวกัน การจัดการแข่งขันมหกรรมการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องจากสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนว่าเป็นการแข่งขันที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอาเซียนพาราเกมส์ ทั้งในด้านขนาด ความเข้มข้นของการแข่งขัน และระบบการจัดการที่ยึดนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง ประกอบกับกระแสแฟนกีฬาที่ตอบรับอย่างคึกคักตลอดการแข่งขัน จึงทำให้อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ไม่เพียงประสบความสำเร็จในเชิงกีฬา แต่ยังทิ้งมรดกด้านแรงบันดาลใจไว้อีกด้วย