แฟนๆ ตกใจ! “จา พนม” ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะที่ 3 เกือบ 4

ทำแฟนๆ ตกใจอยู่ไม่น้อย หลังคนใกล้ตัว “จา พนม ยีรัมย์” หรือ “โทนี่ จา” นักแสดงแอ็กชั่นขวัญใจชาวไทย ได้ออกมาเผยผ่านไนน์เอ็นเตอร์เทน ระบุว่า ที่เห็น จา พนม ผอมลง เป็นเพราะตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะที่ 3 เกือบ 4 ซึ่ง มิ.ย.นี้ ก็จะครบ 2 ปีที่เป็นโรคนี้แล้ว
โดยเผยว่าเริ่มแรกจา พนม มีอาการปวดท้องหนัก เกิดอาการตัวเหลือง ตาเหลือง จึงได้พาไปตรวจที่รพ. แล้วเจอเชื้อมะเร็งในถุงน้ำดี ที่ผ่านมาได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดเนื้อร้ายในถุงน้ำดีออกไปแล้ว รักษาด้วยการทำคีโมอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่สุขภาพโดยรวมในตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมาก แข็งแรงขึ้น เพราะออกกำลังกายทุกวัน แต่ต้องอยู่ในการดูแลของหมออย่างใกล้ชิด