xs
xsm
sm
md
lg

ของแท้! “ส้ม อมรา” ผู้มาก่อนกาล นำเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ มา 20 ปีแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แห่แชร์ภาพ “ส้ม อมรา” กับแฟชั่นห่มสไบใส่ยีนส์ เคยแต่งมาแล้วเมื่อ 20 ปีก่อน เจ้าตัวทึ่ง ตอนนั้นแต่งสนุกๆ ไม่คิดว่าเทรนด์จะมา

กำลังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียว สำหรับเทรนด์แฟชั่นห่มสไบใส่ยีนส์ แต่ล่าสุดงานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเจอผู้ก่อนกาลอีกคนหนึ่งแล้ว แถมยังแต่งมาตั้งแต่ 20 ปีก่อน โดยโซเชียลได้แชร์โพสต์เก่าของนักร้องสาว “ส้ม อมรา ศิริพงษ์” เจ้าของเพลงฮิต อย่าง Play Girl ที่ได้ลงไว้เมื่อปี 2021 ซึ่งตอนนั้นน่าจะกำลังมีประเด็นเรื่องชุดไทย ที่ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ใส่ใน MV เพลงของวง Blackpink

โดยเจ้าตัวได้ลงรูปตัวเองที่ห่มสไบสีทอง กับกางเกงยีนส์ขายาว แบบที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้เป๊ะๆ พร้อมกับใส่แคปชั่นว่า “ให้กำลังใจ #ลิซ่าblackpink นะคะ ประมาณ 15 ปีก่อน (555😂) เจ๊โดนมาแล้ว ในงาน MTV Asia award จัดที่ประเทศไทย ใส่ สไบกับ กางเกงยีนส์ พร้อมรอยสักแต่ไม่ทำตัวคาวและไม่เคยด่าใครค่ะ 😎 มือซ้ายที่โอบบ่าคือ #โจอี้บอย ส่วนมือขวาขาวๆนั่น #ทาทายัง”

และล่าสุดงานนี้เจ้าตัวก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของตัวเองเช่นกัน พร้อมกับระบุข้อความว่า “ขอบคุณที่รักกันเสมอค่ะ คูณ เขาโอบเรา (แท็กชื่อเฟซบุ๊ก) แต่งหน้าให้ตั้งแต่เด็กจนโต เป็นพี่ที่คอยแนะนำด้วยความเมตตามาโดยตลอด Love Love ตอนนั้นแต่งสนุกๆ ก็ไม่คิดว่าตอนนี้เทรนด์จะมา ^^” ก่อนจะแนบลิงก์คลิปที่พูดถึงเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์








ของแท้! “ส้ม อมรา” ผู้มาก่อนกาล นำเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ มา 20 ปีแล้ว
ของแท้! “ส้ม อมรา” ผู้มาก่อนกาล นำเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ มา 20 ปีแล้ว
ของแท้! “ส้ม อมรา” ผู้มาก่อนกาล นำเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ มา 20 ปีแล้ว
ของแท้! “ส้ม อมรา” ผู้มาก่อนกาล นำเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ มา 20 ปีแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น