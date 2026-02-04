ของแท้! “ส้ม อมรา” ผู้มาก่อนกาล นำเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ มา 20 ปีแล้ว

แห่แชร์ภาพ “ส้ม อมรา” กับแฟชั่นห่มสไบใส่ยีนส์ เคยแต่งมาแล้วเมื่อ 20 ปีก่อน เจ้าตัวทึ่ง ตอนนั้นแต่งสนุกๆ ไม่คิดว่าเทรนด์จะมา
กำลังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียว สำหรับเทรนด์แฟชั่นห่มสไบใส่ยีนส์ แต่ล่าสุดงานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเจอผู้ก่อนกาลอีกคนหนึ่งแล้ว แถมยังแต่งมาตั้งแต่ 20 ปีก่อน โดยโซเชียลได้แชร์โพสต์เก่าของนักร้องสาว “ส้ม อมรา ศิริพงษ์” เจ้าของเพลงฮิต อย่าง Play Girl ที่ได้ลงไว้เมื่อปี 2021 ซึ่งตอนนั้นน่าจะกำลังมีประเด็นเรื่องชุดไทย ที่ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ใส่ใน MV เพลงของวง Blackpink
โดยเจ้าตัวได้ลงรูปตัวเองที่ห่มสไบสีทอง กับกางเกงยีนส์ขายาว แบบที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้เป๊ะๆ พร้อมกับใส่แคปชั่นว่า “ให้กำลังใจ #ลิซ่าblackpink นะคะ ประมาณ 15 ปีก่อน (555😂) เจ๊โดนมาแล้ว ในงาน MTV Asia award จัดที่ประเทศไทย ใส่ สไบกับ กางเกงยีนส์ พร้อมรอยสักแต่ไม่ทำตัวคาวและไม่เคยด่าใครค่ะ 😎 มือซ้ายที่โอบบ่าคือ #โจอี้บอย ส่วนมือขวาขาวๆนั่น #ทาทายัง”
และล่าสุดงานนี้เจ้าตัวก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของตัวเองเช่นกัน พร้อมกับระบุข้อความว่า “ขอบคุณที่รักกันเสมอค่ะ คูณ เขาโอบเรา (แท็กชื่อเฟซบุ๊ก) แต่งหน้าให้ตั้งแต่เด็กจนโต เป็นพี่ที่คอยแนะนำด้วยความเมตตามาโดยตลอด Love Love ตอนนั้นแต่งสนุกๆ ก็ไม่คิดว่าตอนนี้เทรนด์จะมา ^^” ก่อนจะแนบลิงก์คลิปที่พูดถึงเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์