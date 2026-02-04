กลับมาแล้ว! เทศกาลดนตรีระดับโลก "Circoloco Thailand 2026" ที่ Baba Beach Club Natai จ.ภูเก็ต

ประเทศไทยตอกย้ำสถานะการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและอีเวนต์นานาชาติอีกครั้ง กับความสำเร็จของเทศกาลดนตรีระดับตำนาน Circoloco Thailand 2026 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ Baba Beach Club Natai by Sri panwa จังหวัดพังงา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 และ 17 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand)
การจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ของ Circoloco ในประเทศไทย และประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 20,000 คนตลอดสองสัปดาห์รวมกัน สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ (Music Festival Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในช่วงต้นปีได้อย่างโดดเด่น
งาน Circoloco Thailand 2026 จัดขึ้นโดย บาบา บีช คลับ นาใต้ บาย ศรีพันวา พร้อมการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) โดยนำเสนอประสบการณ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกในบรรยากาศบีชเฟสติวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ถ่ายทอดกลิ่นอายอันเป็นเอกลักษณ์ของ Circoloco จากเกาะอิบิซา สู่ชายหาดนาใต้ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามของทะเลอันดามัน
ตลอดสองวันของการจัดงาน ผู้ร่วมงานได้สัมผัสการแสดงจากดีเจระดับโลกอย่าง Mochakk, Michael Bibi, Adriatique, Seth Troxler และศิลปินชั้นนำอีกมากมาย ผสานกับระบบแสง สี เสียงระดับแนวหน้าของเอเชีย และโปรดักชันขนาดใหญ่ริมทะเล สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและกลายเป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงต้นปี 2569
ความสำเร็จของ Circoloco Thailand 2026 ไม่เพียงสะท้อนพลังของดนตรีและวัฒนธรรมปาร์ตี้ระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดนตรี ไลฟ์สไตล์ และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว พร้อมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: E-mail: phuket@bababeachclub.com Tel: +66 76 429 388