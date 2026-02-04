"โอ๋ ภัคจีรา" ศัลยกรรม 6 จุด อัพหน้าเด็กก่อนแต่งแฟนหนุ่ม

กำลังเป็นกระแสเลยทีเดียวสำหรับ “โอ๋ ภัคจีรา” หลังจากที่เจ้าตัวรูปร่างที่ผอมสวย จนหลายๆ คนตะลึง สวยเป๊ะปังขนาดนั้น สาเหตุที่ทำให้โอ๋สวยย้อนวัย หน้าสวยลงตัวเหมือนกับสมัยสาวๆ นั้นเป็นเพราะเจ้าตัวเข้ารับการศัลยกรรมที่โรงพยายาบาลศัลยกรรมนานะ โรงพยาบาลศัลยกรรมที่มีชื่อเสียงระดับของเกาหลี แถมยังได้คุณหมอ คิม ฮยองจุน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมยกกระชับและปรับโครงหน้า ลงมือศัลยกรรมให้ด้วยตนเอง
โดยโอ๋ได้เข้ารับการศัลยกรรมแบบจัดเต็ม 6 จุด แก้ไขจมูก เพื่อให้ทรงรับกับใบหน้าและดูละมุนมากขึ้น , ศัลยกรรมตาบน , ศัลยกรรมตาล่าง เพื่อแก้ไขปัญหาหนังตาหย่อนและถุงใต้ตา , ดูดไขมันบริเวณเหนียง , กรีดเก็บเหนียงให้กรอบหน้าคมชัด , ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ลดความหย่อนคล้อย ทำให้หน้าเรียวขึ้น
นอกจากนั้นแล้วก็ยังฉีดไขมันสเต็มเซลล์ เพื่อฟื้นฟูผิว เติมเต็มความอิ่มฟูอย่างเป็นธรรมชาติ ร้อยไหมซิลูเอต ยกกระชับผิวหน้าและปรับโครงหน้า และปิดท้ายด้วยเซ็ตผิวนานะ โปรแกรมดูแลผิวเฉพาะของโรงพยาบาลนานะ
หลังการทำศัลยกรรมครบทุกขั้นตอน ผลลัพธ์ที่ได้คือใบหน้าที่ดูสดใส อ่อนเยาว์ ผิวดูสุขภาพดี และโครงหน้าชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ดูเด็กลงเป็นสิบปี” ที่สำคัญดูไม่โป๊ะ สวยขึ้นแบบงงๆ ดูไม่ออกว่าไปทำอะไรมา
งานนี้ต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็ม เพราะใช้ทีมแพทย์ระดับแนวหน้าของเกาหลี นอกจากระดับผอ.โรงพยาบาลนานะจะเป็นผู้ศัลยกรรมด้วยตนเองแล้ว ก็ยังมีแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังอย่าง ชเว ฮยอกจุน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูก ที่ศัลยกรรมให้ดาราและคนดังมามากมาย โดยเป็นการรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Plan) เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดูเป็นธรรมชาติ เหมาะสมกับโครงหน้าและวัยของพี่โอ๋มากที่สุด