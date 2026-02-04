“อั้ม อธิชาติ” ควงคุณแม่ร่วมพิธีสดุดีวีรชนทหารผ่านศึก ซาบซึ้งวีรชนผู้เสียสละเพื่อชาติ

ให้ความสำคัญกับงานเพื่อสังคมส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ นักแสดงชื่อดังและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อทิสเมด โกลบอล จำกัด ที่ได้เดินทางพร้อมคุณแม่และคณะพนักงานของบริษัท เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรชนทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อร่วมแสดงความเคารพและรำลึกถึงทหารหาญผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
ภายในพิธีมีการประกอบกิจกรรมอย่างสมเกียรติ ทั้งการจารึกชื่อวีรชน การยืนสงบนิ่ง และการวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียสละชีวิตในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ บรรยากาศเป็นไปอย่างสงบและเปี่ยมด้วยความซาบซึ้ง โดยอั้ม อธิชาติ ได้แสดงความเคารพและสำนึกในคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าที่อุทิศตนเพื่อผืนแผ่นดินไทย การเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจส่วนตัวของอั้ม อธิชาติ ที่ต้องการปลูกฝังคุณค่าของความเสียสละและความกตัญญูต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม พร้อมทั้งร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวทหารผ่านศึกและกำลังพลที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อความสงบสุขของประเทศในปัจจุบัน โดยในโอกาสนี้ อั้ม อธิชาติ ยังได้ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารกล้าและครอบครัวผู้เสียสละอีกด้วย
“ผมรู้สึกซาบซึ้งและเคารพในความเสียสละของทหารทุกท่านที่ปกป้องประเทศชาติ วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่และพนักงานที่บริษัทมาร่วมรำลึกวีรชนทหารกล้า เพราะอยากให้เราไม่ลืมคุณงามความดีของวีรชนเหล่านี้ สิ่งที่พวกเขาทำคือความกล้าหาญที่คนไทยทุกคนควรจดจำและส่งต่อความกตัญญูเสมอครับ” อั้ม อธิชาติ กล่าว
ทั้งนี้ บริษัท อทิสเมด โกลบอล จำกัด ภายใต้การนำของอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ยังได้แสดงเจตนารมณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ร่วมเชิดชูเกียรติวีรชนทหารไทย ผู้ปกป้องผืนแผ่นดินด้วยความกล้าหาญและความเสียสละอย่างสูงสุด ตอกย้ำบทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจแก่สังคมในวงกว้าง