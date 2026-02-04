ยูนิลีเวอร์ ร่วมงาน “TOPS HOME & BABY FAIR 2026” ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต ส่งตรงสินค้าใหม่ บรีส-คอมฟอร์ท คอตตอน แคนดี้ พร้อมกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟกับ Fort Peat

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนชั้นนำ เข้าร่วมงาน "TOPS HOME & BABY FAIR 2026" ที่จัดโดย ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ของปี 2026 "บรีส คอตตอน แคนดี้ ดีไลท์" ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำสูตรเข้มข้น และ "คอมฟอร์ท คอตตอน แคนดี้ ดีไลท์" ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม มาโปรโมทให้ผู้บริโภคได้รู้จักและสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการซักผ้าแบบ 2026 หอมหวานคาวาอี้ พร้อมสร้างความสนุกสนานด้วยการแสดงเชิดสิงโตและกิจกรรมพิเศษโดย Fort Peat ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต
ภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและบรรยากาศแห่งความมงคล มีทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ การแสดงเชิดสิงโตฉลองเทศกาลตรุษจีน และกิจกรรมสุดพิเศษที่มี Fort Peat มาโปรโมทสินค้า บรีส สูตรซักด่วน ที่ซักผ้าเสร็จภายใน 15 นาที พร้อมกิจกรรม Lucky Fans ที่แฟนๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับ Fort Peat อย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจตลอดงาน
สำหรับสินค้าใหม่ปี 2026 "บรีส และ คอมฟอร์ท คอตตอน แคนดี้ ดีไลท์" มาพร้อมคอนเซ็ปต์ "ซักผ้าแบบ 2026 หอมหวานคาวาอี้" ที่มากกว่าแค่ประสิทธิภาพ โดย บรีส คอตตอน แคนดี้ ดีไลท์ เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำสูตรเข้มข้น ที่มาพร้อมเทคโนโลยี VivaScentz บูสต์อารมณ์สดใส สลายคราบหนัก ลดกลิ่นอับ หอมอ่อนโยน หวานละมุน ไม่แสบจมูก อัพเกรดความหอม ติดทนนาน 45 วัน ส่วน คอมฟอร์ท คอตตอน แคนดี้ ดีไลท์ เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม กลิ่นแป้งแบบครีมมี่ หอมละมุนแบบ yummy ด้วยเทคโนโลยี ENCAP จากบ้านปรุงน้ำหอมระดับโลก มีเฉพาะในปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ท หอมนาน 45 วัน ผสานเทคโนโลยี VivaScentz บูสต์ให้รู้สึกสดใส ปกป้องผ้าจากกลิ่นอับ เมื่อใช้ทั้งสองผลิตภัณฑ์คู่กัน จะได้รับกลิ่นหอมหวานละมุนยาวนานถึง 45 วัน หอม x 2 เท่า
ความพิเศษของงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารทั้งสององค์กร โดยฝ่ายเซ็นทรัล รีเทล นำโดย คุณณิศรา ชัยตันติพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ FMCG และ คุณประธรรม กระแสโสม ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ในส่วนของยูนิลีเวอร์ นำทีมโดย คุณศุภชัย รัตนชินกร ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลุ่มน้ำยาซักผ้า แบรนด์ บรีส และ คุณธัญวรัตม์ ชนกานต์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า TOPS ภายใต้ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ บรีส ร่วมงานอย่างเป็นทางการ
คุณธัญวรัตม์ ชนกานต์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า TOPS ภายใต้ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ บรีส กล่าวว่า "บรีส และ คอมฟอร์ท คอตตอน แคนดี้ ดีไลท์ เป็นนวัตกรรมใหม่ปี 2026 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ซักผ้าที่ดีต่อใจให้กับผู้บริโภค ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการ 'ซักผ้าแบบ 2026 หอมหวานคาวาอี้' เมื่อใช้ทั้งสองผลิตภัณฑ์คู่กัน จะได้รับกลิ่นหอมหวานละมุนยาวนานถึง 45 วัน หอม x 2 เท่า การมาร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการให้ผู้บริโภคได้รู้จักและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราในช่วงเทศกาลตรุษจีน"
อีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษคือ การทำ Collaboration กับ Hello Kitty ออกพรีเมี่ยม Collection สุดพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่จะทำให้การซักผ้าน่ารักและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น พร้อมให้ผู้บริโภคได้สะสมไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2569
สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ บรีส และ คอมฟอร์ท พร้อมของพรีเมี่ยมคอลเลคชั่น Hello Kitty สามารถหาซื้อได้ที่ห้าง TOPS Supermarket ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2569