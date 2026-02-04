“ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” ปากแซบ ฉะคนโจมตีคือคนจนระดับ DNA ! ท้าคนกล่าวหา กล้าพูดต่อหน้าพระแก้วมรกต?

“ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” ตอกกลับคนดีๆ จะมองออกไม่จำเป็นต้องปั่นกระแส คนจน-คนรวย ชี้คนที่เห็นใครได้ดีไม่ได้ ต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่ ก็ยังเป็นคนจนในระดับดีเอ็นเอเพราะคิดไม่ดี อย่ากุเรื่องว่าตนเอาศาสนามาเรียกลูกค้า โอดถูกเล่นงานทำลายชื่อเสียงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากว่า 20 ปี ถามคนที่ต่อว่าตนกล้าพูดสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าพระแก้วมรกตหรือไม่ ไม่แปลกใจทำไมคนไทยที่ดีและเก่งถึงไปสร้างตัวจนสำเร็จที่ต่างประเทศแล้วค่อยกลับเมืองไทย
ถูกสังคมโลกออนไลน์รุมกระหน่ำเปิดชีวิตใหม่ “ครูอ้อย ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง” หรือ “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” ที่ตอนนี้กลายเป็นสาวสวยผิวแทน พร้อมโปรไฟล์เศรษฐี นักธุรกิจระดับโลกใช้ชีวิตอยู่ที่โมนาโก โดยครูอ้อยได้พูดในคลิปทำอย่างไรถึงจะเป็นคนรวยไว้ว่า… “จงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อยคนนึง เพราะเพื่อนที่รวยจะสอนคุณว่าทำอย่างไรถึงจะรวย พวกเขาจะให้เงินคุณเพื่อเริ่มธุรกิจ คนจนจะทำได้แค่ทำให้คุณตกต่ำ” ทำคนไทยแซะ ขุดประวัติกันเต็มโซเชียล ต่อมา ครูอ้อย ก็ได้ออกโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจ พร้อมแนบรูปสวยๆ ชีวิตดีๆ ที่ต่างประเทศ
”ขอบคุณทุกท่านที่ส่งความรักและกำลังใจมาให้นะคะ
ปีที่ผ่านมา ดิฉันเดินทางกลับประเทศไทยบ่อย โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนที่กลับไปถึงสามครั้งได้ใช้เวลาในการนั่งสมาธิและพบปะเพื่อน ๆ อย่างเรียบง่ายและมีความสุข
ดิฉันเลิกสอนมานานแล้วและตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มาหาดิฉัน ล้วนเป็นผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิตและการเงิน
บางคนไม่พูดกับพ่อแม่มานานหลายสิบปี บางคนเป็นหนี้จำนวนมาก หลายร้อยล้าน หลายพันล้าน และได้ออกมาประกาศด้วยตนเองกลางไลฟ์และรายการโทรทัศน์ว่า สามารถปลดหนี้ได้หมดแล้วสามารถไปรื้อดูไลฟ์เก่า ๆ ในเพจ เข็มทิศชีวิต ได้ค่ะ
บางคนผิดหวังในความรัก อกหักซ้ำซาก แล้วได้พบคู่ชีวิตบางคนนอนไม่หลับ ไม่มีความสุข หมดไฟ ขาดทุน ธุรกิจไปต่อไม่ได้ชีวิตก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อช่วยในส่วนที่ควรช่วยแล้ว ดิฉันก็แยกออกมาใช้ชีวิตของตนเองอย่างสงบไม่มีใครสามารถแบกรับชีวิตของผู้อื่นได้ตลอดไป
เมื่อเวลาผ่านไป บางคนไม่ได้พบกันนานหลายปี
และอาจกลับไปเลือกวิธีคิดหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ชีวิตจึงถดถอย เงินที่เคยมีก็หมดไปแล้วออกมาพูดจนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าทำไมชีวิตจึงเป็นเช่นนั้น ก่อนมาเจอดิฉัน และ ตอนไม่เจอกับดิฉันแล้ว เขามัวเมาอย่างไร อบายมุขอย่างไร ดำเนินชีวิตอย่างไร ปฏิบัติต่อพ่อแม่ อย่างไร ไปกดดูไลฟ์ เก่าๆ ในเพจเข็มทิศนี้ ดูค่ะ
คนดี ๆ เขามองออกค่ะ ตอนมาขอความช่วยเหลือก็พูดดี พอเราเลือกถอยออกมา กลับนำไปพูดในทางเสียหาย เหมือนคนมายืมเงิน พอไม่ให้ ก็เอาไปด่า คนที่จิตใจขาดแคลน ต่อให้ได้เงินมาเท่าไร หากยังใช้นิสัยเดิม สุดท้ายก็หมดเหมือนเดิมหลายคนเลือกเชื่อคนกุเรื่อง มากกว่ามองข้อเท็จจริง
และไม่จำเป็นต้องปั่นกระแสคนจนคนรวย คำว่า “จน” ในความหมายของดิฉัน ไม่ได้วัดจากจำนวนเงิน แต่วัดจากจิตใจ คนที่พอ พอใจ พอมี และมีความสุขคือคนรวย หลายคนอาจมีไม่มาก แต่มีใจงดงาม มีศักดิ์ศรี และได้รับความเคารพอย่างแท้จริง
ส่วนคนที่เห็นใครได้ดีไม่ได้ ลบหลู่ผู้มีพระคุณ พูดสิ่งไม่จริง ใส่ร้ายผู้อื่น คิดลบเป็นนิสัย ต่อให้มีเงินมากเท่าไร ก็ยังเป็น “คนจนในระดับดีเอ็นเอเพราะคิดไม่ดี“ ผลชีวิตจึงเป็นไปตามที่เขาแสดงออก เป็นคนไม่จำความดีคนอื่น แม้แต่พ่อแม่ของตนเองยังไม่ให้คุณค่า คนดี ๆ เขาไม่ทำกันค่ะ
ไม่มีใครมาหาดิฉันเพราะศาสนา อย่ากุเรื่องว่าเอาศาสนามาเรียกลูกค้า ลองคิดแบบมีสติ มีปัญญาดู จะเห็นได้ชัดเจน ขบวนการจัดการปิดปากดิฉัน ดำเนินมา 21 ปีอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสมาต่อเนื่อง คนที่ต้องการศาสนา เขาก็ไปวัด ไม่ใช่มานั่งจัดการชีวิต การเงิน และความคิดอย่างเข้มข้นต้องขยัน อดทน ทำงานจริง รักพ่อแม่ และแบ่งปัน
เมื่อชีวิตเริ่มดี มีรายได้ และยังทำความดีอย่างต่อเนื่อง ชีวิตย่อมเดินไปในทางที่ดี กลับไปดูรูป before–after ของแต่ละคนได้ค่ะ ใช่ค่ะ ดิฉันเคยพูดถึงผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่ง ดิฉันเลยถูกเล่นงานต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ชื่อเสียงถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ประเทศเรามีดราม่าแทบทุกสัปดาห์ ดิฉันอยากเห็นการสร้างคนระดับโลก ให้มากพอ ๆ กับการสร้างดราม่า คนไทยที่มีศักยภาพระดับโลก มักต้องไปสร้างตัวในต่างประเทศ จนสำเร็จแล้วจึงค่อยกลับมา คนทำชั่วมักมีเวลาว่าง เราจึงเห็นความวุ่นวายและความไร้สาระ ได้พื้นที่อยู่เสมอ การพูดถึงผู้อื่นบนกรอบของข้อเท็จจริง คือรากฐานของสังคมที่มีปัญญา
คนดีและเก่งจำนวนมาก ไม่กล้าออกมาทำความสำเร็จเพราะกลัวคำด่า คำตัดสินและการถูกรีดไถ กลายเป็นเป้า ขณะที่บางคนเล่นกระแสเก่ง ทำผิดก็กลายเป็นถูก ส่วนคนทำดีกลับถูกเพ่งเล็ง โดยไม่ดูข้อเท็จจริง หากเป็นดิฉัน จะตั้งคำถามว่าครูอ้อยถูกถล่มมากว่า 20 ปี เขารักษาใจให้แข็งแกร่งได้อย่างไร ทำงานให้รุ่งเรืองและยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไร ตั้งคำถามให้ถูก นั่นคือปัญญา
ผู้ที่กล่าวหา ดิฉันอยากถามว่า กล้าพูดสิ่งเหล่านั้น ต่อหน้าพระแก้วมรกตหรือไม่ คนที่เชื่อ ลองถามตัวเองว่า สิ่งที่คนนินทาคุณมันจริงอย่างนั้นเหรอ เลิกกุเรื่อง และใส่ร้ายคนทำความดีกันเสียทีอย่างไรก็ตาม ดิฉันขอบคุณทุกบททดสอบ เพราะทำให้ดิฉันไม่ประมาท ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน และสงบ จนได้เติบโตมาอย่างมั่นคง แม้บางคนมีเจตนาร้ายแต่พระเจ้าและพระพุทธเจ้า ทรงเปลี่ยนสิ่งนั้น ให้เป็นสิ่งดีแก่ดิฉันเสมอ
ท้ายที่สุด ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เราไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมวงจรความคิดลบ เลิกทำลายกันเอง ทำดีของคุณต่อไป เราทำดี ชีวิตก็ดีเสมอมาขอชวนทุกคนร่วมกันคิดดีและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม ความตั้งใจของดิฉัน คือสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถ ให้ยืนบนเวทีโลก และกลับมาสร้างประโยชน์ให้บ้าน DDnard Na Pattalung ชีวิตเราและครอบครัวของเรา เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะ
ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง
@ddnard Napattalung“
และครูอ้อย ยังได้โพสต์อีกข้อความว่า….
“ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข อยู่ที่ไหนก็ ภูมิใจในความเป็นลูกหลานคนไทยเสมอค่ะ
คนรวยจน อยู่ที่ใจ ไม่ใช่เงิน คนจน ที่พูดถึง คือ คนจิตจน คิดลบ เอาคำพูดลอยๆ มา ป้ายสีคนอื่น ไม่กตัญญูเลยจน
คนบางคน แม้ไม่ต้องมีเงินมากก็ก็ รักที่จะช่วยเหลือ แบ่งปันให้คนอื่น เรียกว่า รวย Or rich mindset คนมีเงินบางคนแม้มีเงินมาก แต่ตระหนี่คิดลบเรียกว่า จน Limited mindset”