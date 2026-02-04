“มายด์ ณภศศิ” งานเข้าอีก! เจอติงไม่เหมาะสม นั่งบนงาช้าง

งานเข้าอีก! “มายด์ ณภศศิ” ทำคอนเทนต์กับช้างที่สุรินทร์ แต่เจอดรามา หลังโพสต์ท่านั่งบนงาช้าง ชาวเน็ตแห่วิจารณ์ไม่เหมาะสม เสี่ยงอันตรายต่อสัตว์
เจอดรามาเข้าอีกจนได้ สำหรับสาว “มายด์ ณภศศิ สุรวรรณ” หวานใจคนสวยของหนุ่ม “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ที่ล่าสุดขอแต่งตัวตามเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ ไปถ่ายคอนเทนต์สวยๆ กับช้าง ที่พิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทร์ พร้อมใส่แคปชั่นว่า “มาช้า แต่หมวยมาไกลนะคะ หวังว่าทุกคนจะหลงรักน้องๆ เหมือนกันน้า #สุรินทร์ #AmazingThailand” แต่งานนี้ดันมีบางช็อต ที่เจ้าตัวขึ้นไปนั่งโพสต์ท่าอยู่บนงาช้าง ก็เลยโดนติงไปตามระเบียบ
โดยชาวเน็ตหลายคนได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเจ้าตัวในไอจี ถึงเรื่องความปลอดภัยและเหมาะสม อาทิ งาช้างเป็นอวัยวะของสัตว์ป่า ไม่ใช่ที่นั่งหรืออุปกรณ์รับน้ำหนักเสี่ยงอันตราย ทั้งกับช้าง บาดเจ็บที่งา ข้อต่อนั่งงาช้าง ถือว่า ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย และผิดหลักสวัสดิภาพสัตว์แนะนำ ท่าถ่ายรูปกับช้างที่ปลอดภัยและเคารพสัตว์ นะคะ, หวังว่าคนจะไม่ไปขึ้นงาช้างตามนะ น้องคงหนักแน่ๆ ถึงจะบอกแค่แป๊บเดียวก็เถอะ
ไม่งงสำหรับคนดรามา งงที่คนไม่ดรามามากกว่า คนเลี้ยงช้างให้นั่งเพราะคนเลี้ยงอาจไม่ได้แคร์อันตรายของช้างมากกว่า คนทำก็คิดจะะสร้างแต่คอนเทนต์, สิ่งที่เราทำได้ ไม่ได้แปลว่าสัตว์ควรต้องยอมรับ การรักสัตว์ อาจเริ่มจากการไม่ทำในสิ่งที่เขาเลือกปฏิเสธไม่ได้ค่ะความรักและความคุ้นเคยไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลในการทำร้ายโดยไม่ตั้งใจ หวังว่าคอนเทนต์แบบนี้จะถูกคิดให้รอบคอบมากขึ้นในอนาคต เป็นต้น