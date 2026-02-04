xs
“กบ ปภัสรา” จัดเต็มเลี้ยงปิดกล้อง “บ้านนางรำ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดินหน้าถ่ายทำกันมาหลายเดือน สำหรับละครดราม่า “บ้านนางรำ” ค่ายปภัสราโปรดักชั่น โดยผู้จัดฯ คนเก่ง กบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ก็ได้ฤกษ์ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อย และจัดงานเลี้ยงให้เหล่านักแสดงและทีมงานได้อิ่มหนำสำราญและสนุกสนาน ถือเป็นการเลี้ยงปีใหม่ด้วย ณ ร้าน Sanook Nuek Pub and Restaurant

งานนี้มีสองผู้กำกับฯ อาต้อย จารึก และ เอ๋ กษมา นำทีมงานหลายสิบชีวิตมาร่วมปาร์ตี้กันพร้อมหน้า ส่วนทีมนักแสดงก็พาเหรดเข้าร่วมงานกันเพียบเช่นกัน อาทิ ภูมิ เกียรติภูมิ, แอนน่า กลึคส์, แพม สุชานุช, บิ๊กเอ็ม สุเมธา, อีฟ กัญณัฐสินี, นุก-สุทธิดา, แม่ไก่ ปริศนา วงศ์ศิริ, เพี๊ยซ กนกลดา, นุ้ย เกศริน, เอ็กซ์ ธิตินันท์ และ น้องไอด้า ที่ยกของขวัญมาร่วมจับสลากกันสนุกสนาน ร่วมด้วยสองพระนางสุดเซอร์ไพร้ส ยูโร ยศวรรธน์ กับ มุก วรนิษฐ์ มาร่วมสนุกในงานนี้ด้วย

เตรียมนับถอยหลังติดตามชมละครสุดเข้มข้น “บ้านนางรำ” ทางช่อง 7HDกด35 ปีนี้แน่นอน เรื่องดราม่าไว้ใจ ปภัสราโปรดักชั่น
























