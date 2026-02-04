ตรุษจีนปีนี้ฉลองให้เฮงเฮง ด้วยความอร่อยเปี่ยมมงคลแบบหนึ่งปีมีครั้งเดียว กับการคอลแล็บครั้งพิเศษ “ขนมเปี๊ยะป้าตือ x ICONCRAFT” พร้อมเสิร์ฟความฟินเฉพาะที่ ICONSIAM เท่านั้น!

ขนมเปี๊ยะป้าตือ คือความอร่อยสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยวางขายที่ไหนมาก่อน ทำให้แต่คนพิเศษในช่วงตรุษจีนเพื่อเป็นสิริมงคล รังสรรค์อย่างใส่ใจด้วยสูตรลับเฉพาะที่ผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน ไม่ใส่สารกันบูด แต่สามารถเก็บนอกตู้เย็นได้นานถึง 10 วัน มาพร้อมไซส์ใหญ่จุใจ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ในราคา Lucky Price: 168 บาท ซึ่งแฝงความหมายมงคล "รวยตลอดทาง" เหมาะที่สุดสำหรับเป็นของขวัญของฝาก มีให้เลือกอร่อย 2 ไส้
•ไส้ถั่วไข่เค็ม หอมนุ่มละมุน
•ไส้ถั่วฟักไข่เค็ม หวานหอมลงตัว
วางจำหน่ายที่แรกและที่เดียวที่ไอคอนสยาม
พิเศษ! โปรโมชั่น ซื้อ 10 แถม 1
อร่อยแถมด้วยความมงคลแบบนี้ เป็นของไหว้ก็ดี ของฝากก็ได้ หรือจะมอบเป็นของขวัญรับตรุษจีนก็ยิ่งเฮง เฮง เฮง
พลาดไม่ได้ “ขนมเปี๊ยะป้าตือ x ICONCRAFT” เสิร์ฟความอร่อยแค่ปีละครั้งที่ไอคอนสยาม