สยาม ทาคาชิมายะ เปิดนิทรรศการ “Benjaron Chawan Tropical Wabi” โดย “ทาคานาโอะ โทโด” ศิลปินเจ้าของรางวัลดีไซน์ระดับโลก วันนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม จัดงานนิทรรศการศิลปะ “Benjaron Chawan Tropical Wabi: Takanao Todo x Thai Isekyu Exhibition” (เบญจรงค์ ชะวาน ทรอปิคัล วาบิ: ทาคานาโอะ โทโด รวมกับ ไทยอิเสคคิว) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ เพื่อถ่ายทอดความงดงามของศิลปะร่วมสมัยระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นและไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ภายใต้แนวคิดความงดงามแบบเอเชียที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพยุคใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าและกระตุ้นความสนใจในงานศิลปะเชิงลึกให้แก่ผู้ชม
หัวใจสำคัญของนิทรรศการในครั้งนี้คือการจัดแสดงผลงานของ อาจาร์ยทาคานาโอะ โทโด (Takanao Todo) ศิลปินเซรามิก สถาปนิก และนักออกแบบชื่อดังชาวญี่ปุ่น ผู้ซึ่งมีดีกรีการันตีด้วยรางวัลด้านการออกแบบระดับโลกมากมาย อาทิ รางวัล Silver Winner จาก London Design Awards และล่าสุดกับรางวัลชนะเลิศจาก Lighting Design Award 2025 โดยได้นำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมมาประยุกต์เข้ากับงานเซรามิก ผ่านแนวคิด “Tropical Wabi” ซึ่งเป็นการตีความนิยามความงามแบบ ‘วาบิ’ หรือ ความงดงามแบบญี่ปุ่น ให้สอดรับกับสีสันของภูมิอากาศเขตร้อน
โดยผลงานไฮไลต์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้คือ ถ้วยชงชา (Chawan) ที่ผ่านกระบวนการเผาแบบ รากุ (Raku Firing) อันเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่ทรงคุณค่า ที่เป็นศิลปะที่แสดงออกผ่านเครื่องใช้ประกอบในพิธีชงชาจากผลงานชั้นครูตั้งแต่ยุคโมโมยามะของญี่ปุ่น โดยนำมาสร้างสรรค์ใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเพิ่มความเป็นไทยด้วยลวดลายแบบเบญจรงค์จากแบรนด์ไทยอิเสคคิว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสโลกแห่งชาอย่างลึกซึ้ง พร้อมการสาธิตและชิมชาแบบญี่ปุ่นแท้ๆ โดยจำกัดเพียง 15 ท่านต่อรอบ เพื่อความเป็นส่วนตัวและสุนทรียภาพสูงสุด ได้แก่
•วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 14.00 - 15.30 น.) - เวิร์กชอป “The Aesthetics of the Tea Bowl” เรียนรู้คุณค่าของถ้วยชงชาในฐานะศูนย์กลางของวัฒนธรรมชา (ค่าสมัคร 500 บาท ชิมมัทฉะพร้อมเสิร์ฟคู่กับขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม)
•วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 14.00 - 15.30 น.) - บรรยายพิเศษ “The Journey of Tea: From Origins to the World” สำรวจวัฒนธรรมชาที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในไทยและการส่งต่ออิทธิพลไปทั่วโลก พร้อมชิมชาจากต้นชาพันปีที่ยังคงมีในไทย (เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งงานพิเศษสำหรับผู้ที่หลงไหลในงานเซรามิกกับงาน "Bizenware" นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาญี่ปุ่นที่ถูกถ่ายทอดมากว่า 800 ปี ซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งของ อาจารย์ฮิโรยูกิ มัตสึอิ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่เคยฝากผลงานไว้ในเมืองใหญ่ทั่วโลก ทั้งนิวยอร์ก ปารีส และเวนิส โดยในครั้งนี้อาจารย์ได้นำผลงานใหม่กว่า 60 ชิ้น ที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ คือการเผาด้วยเตาไม้ขนาดใหญ่นานถึง 14 วันเพื่อให้ได้สีสันและผิวสัมผัสตามปรัชญา "วาบิซาบิ" ที่งดงามและลุ่มลึก ภายในงานทุกท่านจะได้ชมความประณีตของถ้วยชา แจกัน และภาชนะใส่สาเก และในโอกาศพิเศษนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบในผลงานสามารถเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ห้ามพลาดกับกิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำ Bizenware แบบญี่ปุ่นแท้ๆ กับ อาจารย์ฮิโรยูกิ มัตสึอิ อย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ
ขอเชิญชวนคนรักงานดีไซน์และศิลปะจากเซรามิคร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่หลอมรวมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน พร้อมเลือกซื้อผลงานชิ้นเอกกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ตั้งแต่วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook: Siam Takashimaya