แห่ย้อนคำทำนาย “อาจารย์อุ๋ย” เปิดไพ่ดูดวง “โอ๋ ภัคจีรา” กลางรายการดัง จะได้แต่งงานใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก่อนหน้านี้ “โอ๋ ภัคจีรา” ถูกแฟนหนุ่มรุ่นน้อง “เบียร์ สรณัฐ” ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่มีเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานรักอย่างชื่นมื่น

ซึ่งล่าสุดชาวเน็ตก็ได้แห่แชร์คลิปที่หมอดูดัง อย่าง “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา” ที่เหล่าคนดังในวงการบันเทิงบอกตรงกันว่าแม่นมาก ได้เปิดไพ่ดูดวงให้กับ โอ๋ ภัคจีรา ในรายการตีท้ายครัว เทปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ว่ากำลังอินเลิฟหนุ่มตี๋ขาวอายุน้อยกว่าและมีเกณฑ์จะได้แต่งงานใหม่อีกด้วย ทำเอากรี๊ดกันรายการแทบแตก

โดย โอ๋ ภัคจีรา ได้ตั้งคำถามว่า “จะได้แต่งงานใหม่ไหม?“ ปรากฏว่า อาจารย์อุ๋ย เปิดไพ่ออกมาแล้วตอบว่า “ได้”และอาจารย์อุ๋ยบอกอีกว่า “คนขาว อายุน้อยกว่า” ถามว่าเมื่อไหร่? อาจารย์อุ๋ยตอบว่า “ไม่นานมาก” งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแม่นมากกันเป็นจำนวนมาก
















