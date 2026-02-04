คดีหนีภาษีลามไม่หยุด กระทบงานใหม่ “คิมซอนโฮ” ตารางฉายยังไม่ชัด

โปรเจ็กต์ในอนาคตของนักแสดงหนุ่ม คิมซอนโฮ เริ่มเผชิญความไม่แน่นอน หลังประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องการเลี่ยงภาษียังคงถูกจับตา โดยเฉพาะซีรีส์ฟอร์มใหญ่ Portraits of Delusion และผลงานอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถล็อกกำหนดการออกอากาศได้
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ทีมผู้สร้างซีรีส์ออริจินัลของ Disney+ เรื่อง Portraits of Delusion ระบุอย่างระมัดระวังว่ายังไม่มีการกำหนดวันฉายอย่างเป็นทางการ “ขณะนี้ยังไม่มีช่วงเวลาออกอากาศหรือกำหนดการที่ยืนยันได้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง” ทีมงานกล่าว
ซีรีส์ดังกล่าวเป็นแนวโรแมนติก–ลึกลับ ฉากหลังกรุงคยองซอง ปี 1935 นำแสดงโดยคิมซอนโฮ ประกบ แบ ซูจี เดิมเคยประกาศว่าจะออกอากาศในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ แต่แพลตฟอร์มยังไม่ยืนยันช่วงฉายที่ชัดเจน
ขณะเดียวกัน โปรเจ็กต์อื่นของคิมซอนโฮก็เผชิญสถานการณ์คล้ายกัน แหล่งข่าวในวงการเผยว่า ซีรีส์ Unfriend (ชื่อชั่วคราว) ซึ่งเคยถูกพูดถึงในฐานะออริจินัลของ TVING ไม่สามารถล็อกตารางการผลิตได้ตั้งแต่ระยะแรก โดยย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นภาษีในปัจจุบัน ส่วนซีรีส์ของ tvN เรื่อง The Assemblyman Protects (ชื่อชั่วคราว) ยังอยู่ในขั้นพรีโปรดักชัน ยังไม่เริ่มถ่ายทำ และยังไม่มีรายละเอียดผังออกอากาศอย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้ คิมซอนโฮถูกตั้งข้อสงสัยหลังมีรายงานว่าเขารับรายได้จากงานบันเทิงผ่านบริษัทคนเดียวที่ตั้งในนามครอบครัว โดยมีการกล่าวอ้างว่าพ่อแม่ถูกจดทะเบียนเป็นกรรมการภายใน และมีการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัท จ่ายเป็นเงินเดือนให้พ่อแม่ก่อนจะถูกโอนกลับมาที่ตัวนักแสดง อีกทั้งยังมีข้อกล่าวหาว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าบำรุงรักษารถถูกชำระด้วยบัตรเครดิตของบริษัท ซึ่งอาจเข้าข่ายการบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาษีนิติบุคคล
ด้านต้นสังกัด Fantagio ชี้แจงว่าบริษัทดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมด้านการผลิตละครเวทีและงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องเจตนาเลี่ยงหรือหนีภาษี พร้อมระบุว่าบริษัทได้ยุติการดำเนินงานแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการปิดกิจการตามกฎหมาย