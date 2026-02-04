หมดสัญญาห้ามทำธุรกิจแข่ง 3 ปี “อีซูมาน” เตรียมคัมแบ็ก K-Pop ดันบอยแบนด์ใหม่ครึ่งแรกปี 2026

แหล่งข่าวในวงการบันเทิงเกาหลีเปิดเผยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ว่า สัญญาห้ามแข่งขัน (non-compete) ระยะเวลา 3 ปีของ อีซูมาน อดีตโปรดิวเซอร์บริหารของ SM Entertainment และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าโปรดิวเซอร์ของ A2O Entertainment กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ เปิดทางให้เขากลับมาทำกิจกรรมด้านดนตรีในเกาหลีใต้อีกครั้ง
สัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงปี 2023 กับ HYBE ในช่วงการขายหุ้น SM Entertainment ท่ามกลางศึกแย่งสิทธิ์บริหาร โดยอีซูมานตกลงจะไม่ดำเนินกิจกรรมผลิตดนตรีภายในประเทศเป็นเวลา 3 ปี
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา อีซูมานแทบไม่ปรากฏตัวในวงการเพลงเกาหลี และหันไปก่อตั้ง A2O Entertainment ที่สิงคโปร์ในปี 2024 มุ่งเน้นตลาดโลก พร้อมเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ป A2O MAY ซึ่งทำกิจกรรมหลักในต่างประเทศอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา โดยแทบไม่มีการโปรโมตในเกาหลี
อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อจำกัดใกล้หมดอายุ แหล่งข่าวระบุว่าอีซูมานเตรียมกลับมาขยับเกมในตลาดเกาหลีเต็มตัว ทั้งการทำกิจกรรมในประเทศของ A2O MAY และการเปิดตัวบอยแบนด์วงใหม่ ซึ่งอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งสำคัญให้กับอุตสาหกรรมเค-ป๊อป
ตัวแทน A2O Entertainment ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Ilgan Sports ว่า “ช่วงสัญญาห้ามแข่งขันของอีซูมานจะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้” พร้อมย้ำว่า “ขณะนี้กำลังเตรียมการโดยมีเป้าหมายเปิดตัวบอยกรุ๊ปภายในครึ่งแรกของปี”
ทั้งนี้ A2O Entertainment ยังรวมทีมบุคลากรคุ้นหน้าจากยุค SM Entertainment หลายราย อาทิ โปรดิวเซอร์ระดับตำนาน ยูยองจิน และ ซันนี Girls’ Generation หลานสาวของอีซูมาน ซึ่งปัจจุบันทำงานในบทบาทโปรดิวเซอร์ภายใต้ค่ายเดียวกัน