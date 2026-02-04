พ่อมหาเศรษฐีของ “นิโคลา เพลต์ซ” เปิดปากครั้งแรก ปมดราม่าครอบครัว "เบ็คแฮม"

เนลสัน เพลต์ซ มหาเศรษฐีนักลงทุนวัย 83 ปี บิดาของนักแสดงสาว นิโคลา เพลต์ซ ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวของลูกเขย บรูคลิน เบ็คแฮม ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อช่วงที่ผ่านมา
ระหว่างช่วงถาม–ตอบในงาน WSJ Invest Live ที่เมืองเวสต์ปาล์มบีช รัฐฟลอริดา เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนลสันถูกถามถึงลูกสาว ก่อนจะตอบติดตลกว่า “ช่วงนี้ครอบครัวผมเป็นข่าวด้วยเหรอ ผมไม่เห็นสังเกตเลย”
อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าเคยให้คำแนะนำกับครอบครัว โดยกล่าวตรงไปตรงมาว่า “คำแนะนำของผมคือ อยู่ให้ห่างจากสื่อให้มากที่สุด”
เนลสันยังย้ำว่า ทั้งนิโคลาและบรูคลิน “เป็นคนที่ยอดเยี่ยม” และเขาหวังจะได้เห็นทั้งคู่มี “ชีวิตแต่งงานที่ยืนยาวและมีความสุขร่วมกัน” พร้อมกล่าวเสริมว่า “เรื่องของลูกสาวผมกับครอบครัวเบ็คแฮมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ประเด็นสำหรับวันนี้ แต่ผมยืนยันได้ว่าลูกสาวผมดีมาก ลูกเขยผมก็ดีมาก และผมตั้งตารออนาคตที่ดีของทั้งคู่”
ดราม่าครอบครัวเบ็คแฮมปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้ว หลังบรูคลินโพสต์ข้อความโจมตีพ่อแม่ของตัวเอง คือ เดวิด เบ็คแฮม และ วิกตอเรีย เบ็คแฮม ผ่าน Instagram Stories โดยระบุว่าไม่ต้องการคืนดีกับครอบครัว และกล่าวหาว่าพ่อแม่พยายามทำลายชีวิตคู่ของเขากับนิโคลา รวมถึงอ้างว่าวิกตอเรียเต้น “ไม่เหมาะสม” กับเขาในงานแต่งปี 2022
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว พี่น้องของบรูคลิน ได้แก่ โรมีโอ เบ็คแฮม, ครูซ เบ็คแฮม และ ฮาร์เปอร์ เบ็คแฮม ต่างแสดงจุดยืนสนับสนุนพ่อแม่อย่างชัดเจน และเพิ่งปรากฏตัวพร้อมหน้าครอบครัว เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่วิกตอเรียได้รับเกียรติยศสำคัญจากรัฐบาลฝรั่งเศส ระหว่าง Paris Fashion Week
ไม่กี่ชั่วโมงหลังภาพครอบครัวเบ็คแฮมถูกเผยแพร่ นิโคลาได้โพสต์คลิปโรแมนติกกับบรูคลินบน TikTok ประกอบเพลง “Yellow” ของ Coldplay พร้อมแคปชันสั้น ๆ ว่า “i love you @Brooklyn Beckham” สะท้อนว่าทั้งคู่ยังคงใช้ชีวิตอย่างไม่หวั่นไหวต่อดราม่าที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน เนลสัน เพลต์ซ ยังถูกดึงเข้าสู่กระแสข่าว หลังมีพอดแคสเตอร์รายหนึ่งอ้างว่าเขาให้เงินลูกสาวเดือนละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวใกล้ชิดให้ข้อมูลกับ Page Six ว่า ข่าวลือดังกล่าว “ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง” และยืนยันว่าเป็นเรื่องแต่งที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงใด ๆ