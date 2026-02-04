เปิดตัวรูปปั้น “ต้าเอส” ทำถกสนั่นเหมือนตัวจริงตรงไหน?

เปิดตัวรูปปั้นในวันครบรอบการจากไปครบ 1 ปีของ “ต้าเอส” ( บาร์บี้ สวี ) หรือ “สวีซีหยวน” นางเอกดังจากซีรีส์ไต้หวัน “F4: รักใสๆหัวใจ 4 ดวง” ที่งานนี้ครอบครัวมาร่วมรำลึกกันพร้อมหน้า แต่ชาวเน็ตตั้งคำถามทำไมไม่มีความคล้ายตัวจริงเลยสักนิด?
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบการจากไปของ สวีซีหยวน นางเอกสาวผู้รับบทตำนาน ซานไช่ จาก รักใสๆหัวใจ 4 ดวง เวอร์ชันไต้หวัน ทางครอบครัวของเธอได้จัดพิธีรำลึกพร้อมเปิดตัวรูปปั้นเหมือนของนักแสดงหญิงผู้นี้ ณ สุสานจินซาน ในเมืองนิวไทเป รูปปั้นหันหน้าไปทาง Skyline อันคุ้นเคยของไทเป และได้มีการจัดพิธีเปิดตัวอย่างสงบ โดยมีเพียงสมาชิกในครอบครัวและคนรู้จักใกล้ชิดเข้าร่วม
และยังเพื่อนสนิทจากวงการบันเทิงจำนวนมากมาร่วมแสดงความเคารพ รวมถึงเพื่อนร่วมแสดงจากละครเรื่อง Meteor Garden : รักใสๆหัวใจ 4 ดวง ของบาร์บี้อย่าง เจอร์รี่ เหยียน, วิค โจว และ เรนนี่ หยาง รวมถึง แบล็กกี้ เฉิน และภรรยา คริสติน ฟาน, เควิน ไซ, มาทิลดา เทา, โชว์ ลิว, เมวิส ฟาน, อายา, ชเวซีวอน จากวง Super Junior และอีกมากมาย
ขณะที่ผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวรูปปั้นบรรยายว่าบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง แต่ปฏิกิริยาบนโลกออนไลน์กลับแตกต่างกันอย่างมาก ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากแสดงความคิดเห็นว่ารูปปั้น “ไม่เหมือน บาร์บี้ สวี เลย” “ไม่ทำให้นึกถึงเธอเลย” และ “ดูเหมือนคนแปลกหน้าหรือตัวการ์ตูนมากกว่า” บางคนเปรียบเทียบรูปปั้นนี้กับอนุสรณ์สถานของก็อดฟรีย์ เกา และโคโค่ ลี ที่อยู่ใกล้เคียง แสดงความผิดหวังและเสนอให้ระดมทุนเพื่อสร้างรูปปั้นใหม่ ในหัวข้อ “รูปปั้น บาร์บี้ สวี” กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน Weibo อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นหลายแสนคน
ท่ามกลางข้อถกเถียง อีซึงโด ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของโครงการ ได้ออกมาชี้แจงข้อวิจารณ์ในช่วงบ่ายของวันที่ 2 ก.พ. โดยเขาอธิบายว่าผลงานชิ้นนี้ ซึ่งมีชื่อว่า “วงโคจรนิรันดร์ของบาร์บี้ สวี” นั้น ถูกสร้างขึ้นในฐานะงานศิลปะจัดวางมากกว่าภาพเหมือนจริง รูปปั้นของบาร์บี้ สวี ถูกจัดแสดงเคียงข้างรูปทรงประติมากรรมนามธรรม และถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับทีมผลิตงานศิลปะชั้นนำของไต้หวัน หลังจากมีการหารือและปรับปรุงแก้ไขเป็นเวลาหลายเดือน ผลงานชิ้นสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์โดยใช้วัสดุสแตนเลสและทองเหลืองหล่อ มีพื้นที่จัดแสดงประมาณ 72 ตารางเมตร โดยประติมากรรมหลักมีความสูงประมาณ 330 เซนติเมตร
อีซึงโด ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่ารูปปั้นไม่เหมือนกับนักแสดงหญิงโดยตรงว่า “รูปปั้นนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อจำลองรูปลักษณ์ของบาร์บี้ สวี แต่เพื่อหาที่ที่จิตวิญญาณของเธอได้พักอย่างสงบสุข”
จากรายงานของ Sinchew พิธีเปิดตัวรูปปั้นจัดขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก ทำให้บรรยากาศยิ่งเศร้าหมอง เมื่อผ้าคลุมถูกดึงออกจากรูปปั้น ผู้เข้าร่วมงานหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตา รูปปั้นแสดงให้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งผูกริบบิ้นไว้ที่ผม มือประสานกันไว้ที่หน้าอก ดวงตาปิดสนิทราวกับกำลังหลับใหลอย่างสงบ แม่ของบาร์บี้ สวี ได้สัมผัสรูปปั้นอย่างอ่อนโยนพลางกล่าวด้วยน้ำตาว่า “ลูกรักของแม่ ลูกได้เกิดใหม่แล้ว แม่จะคอยซัพพอร์ตลูกเสมอ และแม่หวังว่าลูกจะซัพพอร์ตแม่ด้วยเช่นกัน”
ในระหว่างพิธี ตี้ สวี น้องสาวของนักแสดงหญิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ในนามของครอบครัว เธอขอบคุณดีเจ กู พี่เขยของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับการออกแบบรูปปั้น และเธอก็รู้สึกซาบซึ้งใจขณะพูดถึงเขาว่า “เขาไม่เคยต้องการอะไรเลยนอกจากความรัก ในวันที่ฝนตก เขายังมาวางดอกไม้ให้พี่สาวของฉัน เขามีหัวใจที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาเสมอมา คอยปกป้องเธออย่างเงียบๆ ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจกับเขาอย่างแท้จริง”
ต่อมา ตี้ สวี ,เพื่อนๆ และครอบครัวได้ร่วมกันร้องเพลง เพื่ออุทิศให้กับ บาร์บี้ สวี ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย เธอเล่าว่าพี่สาวของเธอไม่ชอบอากาศแจ่มใส และเสริมว่า “บรรยากาศแบบนี้เหมาะกับพี่มาก”
ดีเจ กู ก็ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมงานเป็นภาษาเกาหลี เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มอบให้กับภรรยาผู้ล่วงลับของเขา
บาร์บี้ สวี เกิดในปี 1976 เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไต้หวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากบทบาทในละครเรื่อง Meteor Garden, Mars และ Summer’s Desire เธอได้ยุติการแสดงหลังจากปี 2012 และใช้ชีวิตส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ หลังจากหย่าร้างกับนักธุรกิจ หวังเสี่ยวเฟย ในปลายปี 2021 เธอก็ยังคงอยู่ห่างจากสายตาของสาธารณชน โดยมุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงดูบุตรของเธอ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ปีที่แล้ว สื่อท้องถิ่นรายงานว่า บาร์บี้ สวี ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 ก.พ. เนื่องจากไข้หวัดใหญ่และปอดบวมขณะเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดตรุษจีน นำมาซึ่งความเศร้าสลดต่อแฟนๆทั่วเอเชีย